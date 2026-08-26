下周五（9月4日）迎来教师节，如果你是老师，在这个一年中属于自己的节日里，不妨多关怀自己，从检视一天的工作需要出发，看看有哪些地方值得添一件让工作更顺手的好物。

每天带着电脑和教材到学校，在课室、办公室和会议室之间来回移动；上课要讲、要写、要找教具，下课还得记事情，整理资料，准备下一堂课。忙起来，连喝水和休息都可能一拖再拖。与其添置工位摆件，不如击溃日常琐碎：东西放在包里总是找不到？资料越来越难整理？电脑背得太累？从收纳、记录、补水到下班后的放松，让自己的工作日常轻松一点。

流动工具箱随身带

粉笔、白板笔、印章、胶带、充电线和奖励学生的小贴纸，可别小看老师须要随身携带的各种零碎物品。Beyond The Vines推出的Crunch Organiser帆布收纳袋，像是一个可以随手带走的“流动工具箱”，采用防水面料制成，设有前后及内侧口袋、两个主要拉链隔层，内部还有可扣钥匙或配件的挂扣。

Beyond The Vines推出的Crunch Organiser帆布收纳袋，收取杂物方便。（取自官网）

该系列有多款撞色组合，侧边按扣可以调整袋身大小。平时塞进托特包就是包中包，到了课室可以整袋拿出来放在讲台上。约18厘米高、34厘米宽的横向设计，让里面的物品一摊开便一目了然。如果你总觉得自己的包已经够大，却还是显得乱，或许真正需要的不是换一个更大的包，而是让每件小东西都有固定位置。

▲售价：$59，售于beyondthevines.com

备忘小站放手边

Memo Cube把几种常用便签小文具集中在一个方盒中。（取自ohhappyfry.com）

老师的办公桌上，总少不了临时记下学生情况、会议时间和教学点子的便利贴。一款Memo Cube把几种常用小文具集中在一个方盒中：不同尺寸的黏贴便条可用来标记课本和文件，较大的便签纸用来写提醒，旁边还设置回形针收纳位。所有用品固定在同一区域，避免便利贴和夹子散落桌面，需要时随手就能取到。它也适合放在讲台上，随时记下一闪而过的念头，或写张小字条鼓励学生。将多款备忘小工具合而为一，在桌面上搭建起一个“备忘小站”。

▲售价：$8.90，售于ohhappyfry.com

定制水杯提醒常补水

一天说了几小时的话，到了下午才发现桌上的水几乎没动过？如果喝水总是忙起来就忘记，不妨把一个自己喜欢的水杯放在最显眼的位置，让它成为课间的补水提醒。

Misty Daydream的定制水杯除了增加个人特色，在办公室一排相似杯子行列中，也不用担心拿错。（取自官网）

Misty Daydream推出的定制保温水杯，可以在瓶身印上自己的名字或称呼。除了增加个人特色，在办公室、会议室或教师休息区摆着一排相似杯子时，也不用担心拿错。

水杯采用不锈钢材质，可为冷饮保冷，也能为热饮保温。装冷饮时不容易凝结水珠，盛热饮也不会烫手。早上装一杯温水、咖啡或茶，就能一路带着从办公室走到课室。一个小小的定制水杯，是对自己的定制提醒，再忙也要记得喝水。

▲售价：$18.90，售于mistydaydream.com

物品归类标签随时打印

可随手打印的便携式标签打印机，小物件大作用。（取自lazada.sg）

教具盒、资料夹、充电线、学生作品和储物柜都须要分类，随手打印的便携式标签打印机，可以帮老师大忙。Niimbot便携式标签打印机仅重166克，可以直接放进办公桌抽屉，需要重新整理资料时随手拿出来。机器采用热敏打印技术，无需墨盒，通过蓝牙连接手机应用程序后，就能选择字体、尺寸及现成模板，还支持条形码和QR码打印。

你可以按科目为教材箱统一制作标签，为不同班级的文件夹标上名称，也可以替充电线、共用文具和储物柜分类。若有线上学习资料，还能打印QR码贴在教材或资料夹上，需要时一扫就能打开相关内容。

▲售价：$7.60，售于lazada.sg

竖款电脑包防水实用

如果电脑每天都得跟着你从家里到学校，再从办公室到课室、会议室，电脑包就不只是装电脑的袋子，而是每天随身携带的“流动办公室”。用起来顺不顺手，肩膀最知道。

The Paper Bunny推出的竖款电脑包，可斜背可手提。（取自官网）

The Paper Bunny推出的Utility Laptop Bag采用简洁竖款设计，多种颜色可选。包内设有不同隔层，可以把电脑、文件、充电器和文具分开放置，不必每次拿充电线都把整包东西翻一遍。除了短提手，还附可调节、可拆卸肩带，须要同时抱着教材、作业或其他教具时，直接斜背便能腾出双手。

防水外层可以应付通勤途中偶尔遇上的雨水，软垫内里则为电脑增加保护，外侧拉链袋适合放门卡、手机和钥匙等须要经常拿取的物件。

▲售价：$75，售于thepaperbunny.com

下课后洗去一身疲惫

一天结束之后，你还需要什么？答案可能只是好好洗个澡，让自己真正从工作状态切换出来。Lush推出的Fresh As沐浴套装走清爽路线，以葡萄柚、柑橘、薄荷和桉树等气息为主，没有过分甜腻的香味。小瓶Happy Hippy沐浴露和一块蓝色Outback Mate香皂，前者带明亮柑橘香，后者则以薄荷与桉树为主，在新加坡炎热天气使用尤其清爽。

Lush推出Fresh As套装，香气清新，适合热天使用。（取自官网）

回到家以后，如果脑袋还在重播今天课堂发生的事情，想着学生情况和明天的待办，不妨替自己设一个简单的“收工仪式”：放下手机和电脑，洗个澡，换上舒服的衣服，让工作日真正有一个句点。教师节不只是回顾自己为学生做了多少，也可以提醒自己照顾那个每天站上讲台的人。工作用品让一天更有效率，而下班之后能好好恢复状态，同样是把教师这份工作长久做下去的重要部分。

▲售价：$47，售于lushsg.com