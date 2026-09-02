每当抬头仰望天空，总希望寻找那一轮圆月，满足对花好月圆的美好愿望。但苏轼不是从宋代便告诉我们：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”；孟庭苇也唱：“你看，你看，月亮的脸偷偷地在改变”——月亮不只有圆满的一种面相，它的其他容颜也很值得我们欣赏。

从农历初一到三十，月相分八个阶段：新月（朔月）：月亮运行到太阳和地球之间，肉眼通常看不见；蛾眉月（眉月）：西边天空出现细细弯月；上弦月：半边亮，亮面朝西；盈凸月：亮面超过半圆；满月：月面全被照亮；下凸月：月满后渐亏；下弦月：半边亮，亮面朝东；残月：细细弯月，眼看即逝。

距离2026年中秋（9月25日）月圆之夜还有三个星期，以下五件家居时尚好物伴我们看月亮的脸渐渐地在改变。

从新月到满月邀月入室

月球灯饰有暖光、白光、自然光三色选择。（Shopee商家图片）

学诗仙李白邀请月亮入室。这款栩栩如生的“月球”既是3D壁画，也是墙灯。壁画做立体凸面处理，逼真刻画月球表面，同时有白光、暖光与自然光三种照明选择，调动灯光亮度能重现新月到满月之间不同的月相。有直径30厘米、40厘米与60厘米三种面积供选择。

月球灯饰有直径30厘米、40厘米、60厘米三款面积选择。（Shopee商家图片）

▲售价：约$55至$118，售于：Shopee

知时辰观星空与月同行

中国伯尼表走平价“奢华”路线。（商家图片）

不戴表的人或许不晓得，市面上有些表除了能计时，还能显示当下的月相。“月相表”能在表盘上显示月亮的盈亏变化。表盘上的特殊视窗内设有一个绘有两个月亮的转盘，齿轮系统驱动转盘旋转，实时显示当下月相，通常每29.53天完成一周循环。通常戴月相表的人是因文化或信仰而需观察阴历，也有爱观星的人靠月相表看何时是朔月的暗夜，在毫无月光的干扰下，才能看到满天星空。

Timex月相腕表。（商家图片）

▲售价：$109.80（中国Berny伯尼表）；$205.95（Timex）

售于：amazon.sg

阴晴圆缺颈早知

神秘而迷人的月相项链。（Amazon商家图片）

六面“月球”在墨黑的云团中逐渐显现它的面容。（Amazon商家图片）

从全黑到圆满，这项链虽然只有六面月（而不是传统的八面），却很逼真传神地刻画出循环一周的月相。月球在墨黑的云团中逐渐显现它的面容，神秘又迷人。

▲售价：$26.40，售于：amazon.sg

从新月到满月周而复始

从传统的圆形月相表汲取灵感的吊坠。（Amazon商家图片）

首饰设计师从传统的圆形月相表汲取灵感，设计了这款项链吊坠。远看像神秘的符号，多看一眼才明了是从新月到满月的阴晴圆缺，周而复始。适合不喜欢太一目了然的含蓄派男女戴。

▲售价：约$18.60，售于：amazon.sg

盈亏月亮高挂墙上

将月相直线排列，形成墙上一组神秘又迷人的符号。（Amazon商家图片）

将蛾眉月、上弦月、盈凸月、满月、下凸月、下弦月与残月排列成直线，形成一组神秘又迷人的符号，高挂墙上，不管是浴室、客厅或卧室，都让空白的墙忽然有了想象，有了故事。市面上有纯黑版及印上玄秘图像的版本，任君选择。

有玄秘图案的月相挂饰。（Amazon商家图片）

▲售价：$20.20（纯黑版），$29.96（图案版），售于：amazon.sg

月亮的脸一贴一贴在改变

48张贴纸真实地刻画月相多变的面容。（Shopee商家图片）

48张贴纸，一张接一张，真实地刻画月亮从全黑（朔月／新月）到圆满，然后又“一贴一贴”地变回全黑，很适合买给孩童，教他们学习月相的循环变幻。

▲售价：约$1.90，售于：Shopee