现如今可爱不一定是长得漂亮，在猎新猎奇、不按常理出牌的“丑萌风”之下，可爱的模样或许是翻着白眼，歪着嘴巴，一副“今天不想上班”的厌世脸。当人们对过度精致、过于完美的形象产生视觉疲劳时，反而会被那些有缺点、有情绪、有点笨拙的角色吸引。近期的热议电影《牛来》充分说明了现代人“爱丑不爱美”的猎奇心理，谁能想到一部母子二人“手搓”（指用简单工具创作）五年制作而成的3D电影，竟因制作水平粗糙到罕见程度，而在一众制作精良的影片中脱颖而出，创造了票房奇迹。

还有《海绵宝宝》里的“背景板角色”比奇堡的居民走红，英国丑牙公仔Fuggler，以及从游戏中蹿出的疯狂兔子等，丑萌这种时下新兴的角色态度，正在变身成可以穿、可以挂、可以抱回家的生活风格。

怪牙玩偶丑出圈

歪斜五官，呆滞眼神，加上一口过分真实的牙，这个名叫Fuggler的怪异公仔诞生于2010年，如今在社媒竟然拥有71万粉丝！英国创作者Louise McGettrick偶然在eBay看到散装假牙，突发奇想把它们缝到泰迪熊嘴里，于是造出了第一批“Funny Ugly Monsters”。

后来在品牌商业化运作下，竟然逐渐从手作怪玩偶变成全球收藏IP。人们把它挂在包包上，带着去旅行，处处彰显黑色幽默的个性表达。有人觉得它丑，有人觉得怪，无论如何是比千篇一律的“漂亮玩偶”更有记忆点。如果你喜欢这只“小怪牙”，在新加坡也买得到。

把假牙塞到娃娃嘴里，制成了“丑牙公仔”Fuggler。（取自toysrus.com.sg）

▲售价：约$22，售于toysrus.com.sg

背景板角色爆红

发呆的“路人鱼”成为当代年轻人的“精神状态代言人”。（取自Popmart官网）

卡通片《海绵宝宝》里那些曾经红极一时的“当家花旦们”，海绵宝宝、派大星和章鱼哥，如今都“过气”了。当下最火的竟然是那些曾经站在它们背后的“背景板角色”，这群长相奇丑的鱼连名字都没有，只有一个统称——比奇堡的居民们（Bikini bottom buddies）。

它们在动画里原本只是排队买蟹堡、挤公交、上班、发呆的“路人鱼”，靠几秒钟的表情和动作闪现。正因为没有主角光环，反而保留了最普通、最生活化的一面。半垂的眼皮、无精打采的脸、略显僵硬的动作，在丑萌审美的标准下，它们上演了一出路人甲变主角的故事。这些原本最不起眼的背景板，竟意外长成了当代年轻人的“精神状态代言人”。

泡泡玛特为此专门推出了第一弹和第二弹毛绒盲盒，把这些路人鱼做成约14厘米高的毛绒挂件。角色依旧没有名字，都是用状态命名，瘫瘫鱼、躺平鱼、愣愣鱼等，重点不是哪一只最漂亮，而是哪一张脸最像今天上班的自己：眼神放空、嘴角下垂、身体软趴趴，一个大写的“累”字在脸上。

在上海静安嘉里中心打造的“夏日摸鱼镇”，大型比奇堡居民雕像混迹城市中。（互联网）

有趣的是，不久前在上海举行的“比奇堡的居民们”展览，直接把静安嘉里中心做成“夏日摸鱼镇”，让几十只路人鱼以通勤、拖地、瘫倒等状态出现，逼真复刻打工人的精神状态。

▲售价：$13.90，售于popmart.com/sg

疯狂兔子无偶包

游戏公司Ubisoft推出的Raving Rabbids疯狂兔子盲盒。（取自happibox.sg）

按理说兔子作为天生可爱的动物，再配上两只软绵绵的长耳朵，应该丑不到哪里去。直到疯狂兔子（Raving Rabbids）出现了，画风有些颠覆想象。疯狂兔子最早在2006年作为游戏角色登场，当时它们只是绑架主角Rayman的一群疯狂兔子，喜欢拿马桶吸把、鸡毛掸子乱来，行为荒谬、失控、毫无逻辑。

但在玩家眼里，这群白色兔子比正牌主角更抢戏，游戏公司趁胜追击，推出疯狂兔子系列，也陆续出现表情包等周边，让人们记住了这一角色。游戏公司Ubisoft推出的Raving Rabbids疯狂兔子盲盒，把这群招牌凸眼、龅牙，永远一脸失控的兔子做成迷你公仔，把疯狂无脑的恶搞气质浓缩进小小收藏里。

▲售价：$7.90，售于happibox.sg

只想慢活的小恐龙

Guardian与Joguman合作，推出Go With the Flow系列日常生活小物。（取自Guardian官网）

来自韩国的小恐龙Joguman，名字取自韩文조그만（jogeuman），意思是“小小的”。极简模样用两点一横线勾勒出五官，长相虽不精致却传神。略带黑色幽默来传递“虽然渺小，却很重要”，一脸“就这样吧”的淡定，正是这股松弛感带来的疗愈之处。

今年Guardian再次与Joguman合作，推出Go With the Flow系列，把“顺流而行，慢一点也没关系”的理念放进一系列日常用品中。从牙刷到雨伞再到钥匙扣，用草食恐龙Brachio的松弛哲学带你慢活。

▲售价：$2.50至$15.90，售于guardian.com.sg

丑鱼拖鞋自带喜剧效果

造型搞怪夸张的丑鱼拖鞋，为生活添点笑。（取自lazada.sg）

鱼本来就是丑萌界的好素材。眼睛可以鼓得很大，嘴巴可以张得很圆，身体比例稍微夸张一点，就会从写实瞬间变成喜剧。当居家拖鞋与丑鱼的角色相遇，直接把丑萌踩在脚下。鞋面保留夸张的鱼头、圆眼睛和张开的嘴巴，两只脚并排时，就像踩着两条一脸茫然的怪鱼在家里走来走去。没有刻意把鱼做得可爱，反而把凸眼、厚嘴和呆滞神情全部放大，越看越荒谬，也越带喜感。

穿着它去厨房倒水、下楼拿信，都会让普通动作多一点喜剧效果。在一个处处讲求精修、滤镜和完美形象的时代，这份有点怪、有点笨，甚至有点“不好看”的自在，反而成了另一种让人喜欢的理由。

▲售价：$10.10，售于lazada.sg