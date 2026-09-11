很多人每天认真护肤，精华、眼霜、面霜一道不少，却很少真正留意脖子。直到某一天照镜子或低头自拍，忽然发现脸看起来还年轻，颈间却已经悄悄多了几道横纹，这才意识到：原来脖子不保养，照样也会生出皱纹。

颈纹产生的原因，皮肤老化只是一方面，近年美容界出现一个新名词“科技颈”（tech neck），指的是现代“低头族”因长时间低头看手机、平板或电脑，颈部保持前倾、弯曲姿势，皮肤因频繁挤压而形成固定折痕，久而久之横向颈纹变深。

随着年龄增长，胶原蛋白和弹性逐渐流失，这些原本会在抬头后恢复的动态纹路，也更容易慢慢变成静态颈纹。因此，“科技颈”并不只是皮肤老化问题，年轻低头族也可能小小年纪就发现颈间出现一道道明显横纹。

当代低头族的”通病“：横向颈纹变深。（互联网）

几个小动作改善颈纹

只是比起大众熟知、每日躬行的脸部护理，很多人对颈纹保养仍相当陌生：该涂什么？普通面霜能不能一路带到脖子？已经出现的颈纹能不能淡化？其实脸部与颈部受到的老化机制相似，因此不少护肤成分其实都可以向下延伸到脖颈使用。每天护肤时，可以顺手把保养品涂抹到颈部和锁骨处。

除了涂抹护肤品，颈部的日常护理也可以从简单动作做起。mtm labo美容经理孙瑞伶示范一组自己在家就能完成的颈部护理手法。简单几步跟着做，护肤时只需多花几分钟照顾颈部，它就会少添几道“岁月签名”来报答你。

在孙瑞伶看来，”eye-face-neck“是一套完整的护肤三部曲。（李雅歌摄）

第1步：用去角质膏涂抹在颈部，软化去除角质，做好打底动作。平日里，面部去角质很多人都有做到，其实颈部也一样需要定期去角质，活焕肌肤新生，防止老化。

先为颈部去角质。（李雅歌摄）

第2步：用爽肤水浸湿化妆棉，按压在颈部。做好保湿动作，也有助吸收面霜精华。

用爽肤水做好准备动作。（李雅歌摄）

第3步：将精华面霜涂在颈部，选用质地滋润、易推开的面霜做“润滑剂”，一来可提升颈部滋润度，也为接下来的按摩动作做准备，减少摩擦力。

将面霜涂在颈部。（李雅歌摄）

第4步：用护肤水和面霜滋润颈部后，对着镜子找到颈纹处，用指尖沿着纹路打圈按摩，一边按摩一边延展撑开纹路，并向上提拉。

用指尖沿着颈纹打圈按摩。（李雅歌摄）

第5步（加强版）：如果家中有刮痧板，可以用来沿着脖颈中央呈倒L形刮到侧面，既缓解颈纹，也可为淋巴排毒，改善双下巴。

可使用刮痧板加强效果。（李雅歌摄）

第6步：针对颈部皮肤松弛、下垂等问题，可做一组滚动提拉动作。把掌心放在颈部，轮流滚动向上提拉按摩。

手掌轮流滚动向上提拉按摩。（李雅歌摄）

第7步：做完一系列动作后，可以给颈部敷个面膜。像脸部需要滋润一样，面膜护理同样适用于颈部。颈膜的选择有几种，可在按摩过后涂用膏状面膜，滞留在颈部待吸收。也可以贴敷市面上售卖，专门贴合颈部设计的颈膜，或把日常用的片状面膜折叠后敷在颈部。等待精华吸收，为颈部肌肤带来多一层滋润。