8月夏季到台北度暑假，逛了趟台湾文化创意博览会（简称台湾文博会），除了对台湾民众将神明信仰文创化“惊艳”不已，还对宝岛各种奇思妙想的文创品爱不释手。以下几样好物跟随记者漂洋过海回到狮城，打造家居桌上好风光。

张爱玲联名指甲油

台湾美甲品牌Et Seq得到皇冠出版社授权，推出张爱玲联名指甲油系列。（林方伟摄）

即便不涂指甲油，张迷看到台湾美甲品牌Et Seq这套张爱玲联名“羽毛笔指甲油”，也很难抗拒。由皇冠出版社授权，Et Seq用颜色诠释《小团圆》《第一炉香》《色，戒》《红玫瑰与白玫瑰》《半生缘》和《倾城之恋》六部小说。颜色配得对不对，见仁见智；最“致命”的还是羽毛笔造型的瓶盖，与作家的主题搭得天衣无缝。除了祖师奶奶张爱玲，还有三毛、太宰治、小王子、卡夫卡、托尔斯泰、伍尔夫、狄更斯、莎士比亚、珍·奥斯汀、雨果等名作家的联名款。书迷买来摆在书桌上，用不用都赏心悦目。

▲售价：149台币至390台币（文学家全系列，约6至16新元）

售于：etseq-store.com

故宫“翠玉白菜”水壶

台湾活瓷品牌“乾唐轩”水壶，用立体浮雕手法再现国立故宫博物院馆藏“翠玉白菜”。（Acera图片）

买个漂亮的水壶、保温瓶，办公温书时不会忘了喝水补水，还能美美地摆在桌上当装饰用。台湾著名活瓷品牌“乾唐轩”（Acera）用立体浮雕手法栩栩如生地模拟再现国立故宫博物院巨星馆藏“翠玉白菜”，还有红绿白三色中式宝库大门造型，将它们摆在桌上，宛如把博物院珍藏带回家。“乾唐轩”水壶能装咖啡、茶、中药、果汁、果醋及牛奶等；铅、镉检测合格，不会释放重金属物质，喝得安心。

乾唐轩1998年研发的“活瓷”（Liven）甚至还有养生作用。所谓“活瓷”是在传统瓷土中混合二十多种天然矿物元素与氧化金属，经过精准控温的高温窑烧，形成纳米级微细毛孔的特殊釉面结构，能释放出远红外线和负离子功能，提升水的清甜口感。“乾唐轩”产品曾荣获红点、德国iF等设计大奖，据说不少明星都爱使用。

“乾唐轩”的宝库大门造型活瓷水壶。（Acera图片）

▲售价：1980台币（翠玉白菜款，约80新元）；1580台币（宝库大门款，约63新元）

售于：acerashop.tw

彩鸟争鸣原子笔

“木趣”用巧思设计，将原子笔与台湾蓝鹊的形象结合。（Mufun图片）

台湾木艺文创品牌“木趣”（Mufun）打造简约又新奇的鸟儿造型原子笔系列“啄墨”。设计师发挥巧思，斜切笔身诠释尾巴，并用不同彩木来呈现五色鸟与台湾蓝鹊的羽衣，让平而无奇的原子笔在桌上绽放异彩，引人瞩目。品牌旨在让人们关注原生动物，重视生态保育的同时，也会珍惜生活资源，了解自然和谐及环境永续的重要。

“木趣”五色鸟造型原子笔。（Mufun图片）

▲售价：$141.95，售于：pinkoi.com

“美食香”创新文具

台湾老牌雄狮文具“香当自然调味”系列，笔迹散发不同浓度的台湾食材香味。（雄狮文具图片）

雄狮文具在文博会设了个复古卡车夜市摊位，推出夜市小吃与冷饮“气味”的文具，吸引大批人龙排队抢购。（林方伟摄）

雄狮文具以夜市小吃饮料主题打造创新“玩香”文具。（林方伟摄）

台湾老牌雄狮文具创办于1956年，欢庆70大寿的今年，在文博会设了个复古卡车夜市摊位，推出散发夜市小吃与冷饮“气味”的文具，浓浓在地美食文化深获年轻人认同，吸引大批人龙排队抢购。“香当自然调味”系列有麻油、香菜、嫩姜、大蒜、九层塔、黑胡椒；“果然有香”冷饮系列有泡泡奶茶、茉莉绿茶、红茶、椰奶、草莓冷饮、百香果冰茶等。

雄狮负责人透露，他们精心研发，将饮食香味融入墨水，一边写字一边闻香台湾美食。记者买了几款回家送礼，可惜香菜的味道很淡，要趁墨水未干前把鼻子凑到纸上才依稀闻到。麻油与冷饮系列的味道则较浓郁。

台湾老牌雄狮文具的“果然有香”冷饮系列，笔迹散发台湾冷饮清香。（雄狮文具图片）

▲售价：65台币（约2.60新元），售于：shop.simbalion.com.tw

金大侠刀剑书签铁尺

滚雪球文具为台湾远流出版社设计的百年金庸纪念款《天龙八部》铁尺（上）与《射雕英雄传》铁尺（下）。（远流出版社图片）

滚雪球文具为台湾远流出版社设计的百年金庸纪念款金属书签。（远流出版社图片）

由设计师梁尚杰2006年创立，来自新竹的原创文创与设计品牌，滚雪球文具（Tsnow Stationery）在2024年金庸冥诞百年为台湾远流出版社设计一系列颇有意思的金属书签与铁尺。书签有武器，倚天剑、屠龙刀（144台币／约6新元）、雪山飞狐闯王军刀（119台币／约5新元），以及概括经典情节的“倚天屠龙记金刚伏魔圈书签”（174台币／约7新元）等。

铁尺更叫金庸迷赞叹不已。“天龙八部·少年游多情江湖尺”（221台币／约9新元）浓缩诉说《天龙八部》四分之一篇幅的传奇，描绘了段誉和他“姐妹们”的邂逅与奇遇。“射雕英雄传降龙十八掌绝世功夫尺”（221台币／约9新元）详列十八招源于《易经》的招式名称，金庸迷不用重头翻书，买下这把“降龙尺”，就可将所有招式一次拥有！

▲售于：远流博识网（m.ylib.com）