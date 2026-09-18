今年全球气温爆表，人人叫苦连天，终于意识到全球暖化、气候变化带来的灾难，果真迫在眉睫。

波波热浪“冻未调”，铁定会改变人类现在与未来的衣着。这变化已在近年一些服饰的创新设计看出端倪。

天热时，人们可以躲进有冷气、风扇的凉爽空间；但总不能把冷气机也带出门吧？灵机一动，设计师把风扇、冷却器直接植入背心、罩衣、工作服里，做成了近年的“抗暑神衣”。

·凉风习习系

Rick Owens与adidas的联名空调服穿起来像“米其林人”。（Launchmetrics/spotlight摄）

今年6月，2027春夏巴黎时装周上，巴黎遇上“杀人”热浪来袭，设计师Rick Owens联同adidas应景揭示一系列“吹肿衣裤变胖子”联名清凉衣物。设计师采用杜邦公司（DuPont）专利发明的“特卫强”（Tyvek）面料（医务人员曾在疫情期间穿上“特卫强”防卫衣防止病毒感染）裁剪出多款跑步夹克、长裤、短裤等。

衣裤内装置小风扇，模特儿穿上冰凉背心，风扇一启动，衣裤马上膨胀，气鼓鼓的，让脸庞尖小的模特儿化身为米其林轮胎人！adidas文告指出，这款“行走的个人冷气机”能让穿者肌肤降温13度，倍感清凉，体温则能降低0.5度。

Rick Owens与adidas的联名空调长裤。（Launchmetrics/spotlight摄）

在这之前，adidas已使用相似的“Climacool”科技，为F1与2026年世界杯足球赛的选手打造“战服”，让他们在越来越叫人吃不消的酷热下竞赛。

adidas使用“Climacool”科技，为F1赛车手打造“战服”。（adidas图片）

空调功能的服装其实更早就被发明了。早在1999年，日本索尼（Sony）工程师市谷弘司（Hiroshi Ichigaya）到东南亚旅游一趟后获得启发，回国后投入发明首款“降体温”衣服。经反复改良后，到了2004年，他发现人体出汗，汗水蒸发后，便能制造降温的清凉效果。他以这“与生俱来”的“人体空调系统”原理，成功研发出他著名的“空调服”（Kuchofuku）。

“空调服”内置两个用电池驱动的微型风扇，促进汗液蒸发来降温。市谷坚信只要人体能自行降温，人所在的环境就不太需要耗损电源开冷气了。

去年，大阪世博会NTT展亭就请日本设计品牌Anrealage使用“空调服”的科技，为工作人员设计了工作外套，独特的剪裁让蓝点点缀的“空调服”鼓起来像云朵，让人宛如嵌入云中，在视感上就比Rick Owens的“米其林人”愉悦诗意得多了！

Anrealage使用“空调服”科技，为大阪世博会工作人员设计工作外套，独特的剪裁让“空调服”鼓起来像云朵。（Anrealage图片）

Anrealage设计的宽大Polo衫，衣服宽松穿起来也较容易散热。（Anrealage图片）

·点点凝胶降温至少4摄氏度

美国公司Eztia研发的降温服饰HydraVolt，有背心、袖套、头巾等，特制的点状高分子水性凝胶布满衣服，能吸收人体皮肤的热量蒸发散热，达到物理降温的效果，在高温环境中也能维持六到八小时，并无需充电或特别维护，只要正常清洗与浸水过夜就能继续使用。

Eztia亚太区上市策略负责人陈凌逸展示HydraVolt散热装。（档案照）

不出意外，最新的清凉面料发明在“热情”的狮城小岛发布，备受瞩目。今年5月，《联合早报》报道，本地“Expand”建筑公司2025年购买了HydraVolt袖套、头巾、背心，让10位不同职位的建筑员工使用，测试对比后发现：没穿的员工肌肤温度是34.8摄氏度，有穿的肌肤温度是30.8度，降温4度。Eztia文告称，产品还能降温至10度。

HydraVolt特制的点状高分子水性凝胶布满衣服，能吸收人体皮肤的热量蒸发散热，达到物理降温的效果。（档案照）

报道透露，HydraVolt无袖背心售价57美元（约73新元），头巾和袖套则分别为25美元（约32新元）和37美元（约47新元），售价不算便宜，而且只可重复使用三个月到半年。

Eztia亚太区上市策略负责人陈凌逸说，日后越多人购买，随着产量增加，成本下降，会让售价变得便宜些。HydraVolt主要售给建筑商和军方等机构，暂未公开零售。

先让顶着毒太阳，为我们建设家园的工友受惠很应该。接下来，希望这科技发明也能结合时尚设计，让我们普罗大众都能享用。