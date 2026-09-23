近日新加坡的烟霾情况有所缓和，阵雨过后，空气污染有所改善。不过每到干燥季节，区域性烟霾仍可能不时出现，空气质量也可能随着风向和天气变化而起伏。与其等到PSI升高，鼻子喉咙开始不舒服时，才临时找口罩、开净化器，不如平时就准备几件实用小物，需要时随手就能派上用场。

在家净化出“新鲜空气区”

空气净化器成了烟霾天的首选必备，理想状态是尽量减少外出，在家或在室内开启空气净化器，过滤出一方“新鲜空气区”。本地生活品牌Happie推出Aire Marshmallow系列空气净化器，多彩小巧的机身，“高颜值”设计感，使用同时为生活或办公场景添一抹色彩。机身重量约2公斤，占地面积不大，却可覆盖最高约20平方米的空间，适合放在卧室、书房或居家办公区。

Happie Aire Marshmallow系列空气净化器机身小巧，多色可选。（取自shopee.sg）

该系列颜值和实用性兼备。采用HEPA 14过滤系统，提供高水平的颗粒物过滤防护。180 m³/h CADR洁净空气输出率，提供有效的空气循环与净化能力。触屏按键操作简易，可调节风量、设置睡眠模式等。数字读数加上指示灯，可在红、黄、绿三色切换，显示房间内的空气质量逐步清洁。无论在卧房或书房，居家办公时带着它“随屋走”，关上门窗，打开冷气和空气净化器，在一方被过滤清新的空间里无惧窗外烟霾。

▲售价：$184，售于shopee.sg

便携式空气监测仪

平日里除了环境局官方发布的PM2.5及24小时PSI指标之外，如果你想要精准监测室内空气质量指数，不妨准备一台便携式监测仪。Inkbird四合一空气监测仪可以监测PM2.5、PM10、温度和湿度四项指标，机身小巧，可从客厅拿到卧室，也方便带到办公室。

便携式空气监测仪能即时提供空气质量指数。（取自lazada.sg）

屏幕直接显示读数，并设声音和灯光提示。关窗后打开空气净化器，可以观察PM2.5是否有慢慢下降，也能比较窗边、卧室和客厅之间的空气差异。它就像家里的“空气温度计”，把看不见的颗粒变成具体数字。

▲售价：约$45，售于lazada.sg

鼻腔喷雾清洁保湿

空气中的污染物可能刺激眼、鼻、喉咙，鼻腔也容易出现干燥或不适。就像护肤有补水喷雾，鼻腔保湿也有专用喷雾。Stérimar海水鼻腔喷雾以天然海水制成，用来冲洗鼻腔、清除灰尘等杂质，同时保持鼻腔湿润。这不是药物性鼻喷，是为缓解鼻腔不适而设计的。

Stérimar海水鼻腔喷雾分儿童版和成人版。（取自lazada.sg）

这款鼻腔喷雾分成人版和儿童版。适合0至3岁婴幼儿使用的Breathe Easy Baby版本，喷嘴和喷雾方式更温和，同样以纯化海水为基础。烟霾天外出回家后，可按照产品说明清洁鼻腔。不过它的作用是保持鼻腔卫生和保湿，并不能阻挡或“过滤”已经吸入的PM2.5。若持续出现明显呼吸不适，还是得及时就医。

▲售价：约$20，售于lazada.sg

KN95口罩随身备

最近NTUC Fairprice、Watsons等，都在电商平台贴心推出“Haze Essentials”烟霾防护专区，把口罩、鼻腔护理等烟霾天常用产品集中在一起。Watsons列出多款口罩选择，其中Air+ KN95一次性口罩，适合须长时间待在户外时备用。口罩主打对PM2.5微颗粒、细菌和病毒的过滤防护，标示细菌过滤效率BFE超过99.9%，颗粒过滤效率PFE超过95%。

包里常备口罩，以便不时之需。（取自watsons.com.sg）

口罩附有固定夹，可帮助提升脸部贴合度，鼻梁位置加入柔软鼻垫，搭配可伸缩耳带，长时间佩戴也较舒适。材质不含乳胶，成人及7岁以上儿童都可使用，并提供不同尺寸选择；每包内有五个口罩。烟霾季在家里常备一包口罩或将口罩放在包包里，随时取用，防护意识加倍。

▲售价：$5.85，售于watsons.com.sg

深层清洁防“口罩肌”

当预防空气污染，须要长时间戴口罩时，面部处于闷热、潮湿又摩擦频繁的环境下，容易长痘痘或造成肌肤敏感，形成“口罩肌”困扰。回到家洗脸时，加强深层清洁很重要。

本地护肤品牌But Better Beauty的洁面慕斯，适合油性及易长痘肤质使用，主打深层清洁与控油。泡沫质地搭配特别设计的抗菌硅胶刷头，有助于在使用过程中保持更加洁净与卫生。在日常洁面揉搓动作之外，还可通过刷头深入毛孔清洁，对预防及消除粉刺，深层清洁油脂粒效果明显。“刷走”多余油脂，让肌肤清爽会呼吸。

本地护肤品牌But Better Beauty的洁面慕斯，自带刷头可深层清洁。（品牌官网图片）

“口罩肌”护理值得注意的是，不要过度清洁，一天洗脸很多次或洗得太大力，容易破坏肌肤屏障。温和深层清洁，把汗水、油脂和防晒洗掉，再做好基础保湿即可。烟霾天的护肤重点是：简单清洁，减少额外刺激即可。

▲售价：$35.70，售于butbetterbeauty.com