要说新一季最流行的鞋款，非ballerina sneaker莫属！这种芭蕾舞风的运动鞋“可盐可甜”（网络流行词，指既可以帅酷霸气，又可以可爱软萌）。当芭蕾舞鞋的柔软、轻盈，遇上运动鞋的酷飒机能感，两种原本截然不同的鞋款最近“越走越近”。

芭蕾舞风的运动鞋“可盐可甜”。（互联网）

在社交媒体上，你会发现越来越多运动鞋开始露出大片脚背，再加上一条横带、蝴蝶结或缎带，乍看像玛丽珍鞋（Mary Jane）或芭蕾舞鞋，低头一看，却踩着橡胶运动鞋底。时尚购物平台Lyst数据显示，“ballet sneakers”的搜索量曾在一季内增长1300%，可见这双看似有些矛盾的“混血鞋”，已经成为新一轮鞋履潮流的重要轮廓。

当芭蕾舞鞋遇上运动鞋

为什么偏偏是芭蕾舞鞋和运动鞋走到了一起？答案其实藏在过去几年的两股潮流里。一边是持续升温的balletcore。从Miu Miu芭蕾平底鞋、Mary Jane到蝴蝶结、缎带、堆堆袜，芭蕾舞者身上的柔美元素不断进入日常穿搭。另一边，运动鞋却开始不断“减肥”。经历Balenciaga式厚重老爹鞋后，时尚风转向薄底、低帮、修长的鞋型。Adidas Samba、Onitsuka Tiger Mexico 66、Puma Speedcat等鞋款接连翻红，让人逐渐习惯脚上更轻、更贴地的轮廓。

Puma Speedcat成为现象级鞋款。（互联网）

Adidas Originals与Blackpink成员Jennie合作推出全新鞋款，其中Superstar SQ Ballet将经典Superstar重新演绎成更纤细的芭蕾鞋轮廓。设计保留标志性贝壳鞋头与三条纹元素，同时加入方头、低帮结构与绑带细节。就连一向以果冻鞋和少女感设计见长的Melissa，最近也首次跨入运动鞋领域，推出全新MelissaX系列，进一步模糊运动风和甜美风的界限。

Melissa首次跨入运动鞋领域，推出全新MelissaX系列。（互联网）

新加坡品牌“踏足”新趋势

新加坡品牌很快抓到了这股新趋势，Pazzion近期推出的Alice Ballerina Sneakers，鞋身以羊皮和牛皮麂皮制成，轮廓明显来自经典芭蕾舞鞋，加入运动鞋结构，一次过推出米色、金色与红色三个鞋款。品牌也在官网特别设立“Ballerinas”专页，将该鞋型与Mary Janes、Loafers、Mules、Heels等并排列出，说明芭蕾风运动鞋已自成一派，成为了未来可延续的鞋款品类。

Pazzion近期推出的Alice Ballerina Sneakers。（取自品牌官网）

在PrettyFit与电台DJ周取贤（Sonia Chew）新推出的联名系列中，也看到ballerina sneaker的“鞋影”。Charli Flats提取出芭蕾舞鞋的方头元素，再加上缎面交叉带。在联名款发布会上，周取贤告诉记者：“虽然我从未上过芭蕾课，但总觉得芭蕾舞鞋的轮廓有种特别的吸引力。尤其是方头设计，非常经典，让人一看就知道是芭蕾舞鞋的元素。”

电台DJ周取贤与本地鞋牌合作，推出Sonia Chew x PrettyFit联名系列。（品牌提供）

Billie Sneakers则保留运动鞋结构，以撞色、车线和鞋饰增加玩味。当被问起ballerina sneaker为何时下如此受欢迎，周取贤说：“现在的女生都很有个性，喜欢可爱的风格但又不想要太可爱，在两者之间拿捏一个平衡点，就是ballerina sneaker受欢迎的原因。既能穿得精致一点，但又不会太正式，还是很休闲，现在很流行这种感觉。”

少女鞋Rockfish落地新加坡

Rockfish Weatherwear在本地开设旗舰店，带入风格鲜明的鞋款。（互联网）

2004年创立于英国，后来在韩国爆红的品牌Rockfish Weatherwear，8月刚在ION Orchard（#B2-22）开设新加坡首家实体店。Rockfish早期以雨靴见长，近年在韩国年轻消费者之间，反而以Mary Jane、ballerina sneaker建立鲜明形象，新加坡门店同样引进这些热门鞋款。

Rockfish的设计没有夸张的科技感，常用纤细鞋型、低鞋底，再搭配绑带、蝴蝶结等细节，搭配长袜、百褶裙或宽松牛仔裤，轻松营造韩系穿搭流行的“不费力感”（effortless chic）。

Birkenstock人体工学鞋也少女

向来以人体工学和舒适鞋床闻名的Birkenstock，今年也加入芭蕾舞鞋行列。品牌与法国舞鞋品牌Repetto合作，让Birkenstock经典设计与Repetto的巴黎芭蕾语言相遇。将Arizona凉鞋换上格纹和漆皮，近似Boston木屐的Opéra加入缎带和蝴蝶结。Scala则最接近传统芭蕾鞋，有圆鞋头、纤细横带和Repetto标志性小蝴蝶结。联名于今年7月推出，说明“芭蕾化”已经不限于运动鞋，而开始扩散到整个休闲鞋市场。

当Birkenstock的经典设计与Repetto法国舞鞋品牌相遇。（取自品牌官网）

作为城中热门快闪，Birkenstock目前正在New Bahru举行“Walk Naturally”主题快闪活动，即日起至10月11日，以装置、工作坊和跨店铺合作，把品牌强调的自然步态、足部健康与工艺精神延伸到整个园区。活动联动Soilboy、Off Duty Pilates、Hideaway及Woods in the Books等New Bahru店家，让“走路”从一双鞋延伸成关于身体、生活方式与社区互动的体验。