著名牛仔裤品牌Levi’s（李维斯）近日在日本东京涩谷设Pop-up快闪店，现场展示的Blackpink女团成员Rosé与Levi’s合作的联名系列，是亮点之一。

9月14日开幕预览当天，Rosé还特别现身快闪店。她身穿线条T恤，搭配Levi’s牛仔Trucker外套，加上Loose Boot Jean，利落又带着一点复古味，整身造型既有90年代牛仔的经典轮廓，又有今天街头时尚的松弛感，充满时代感。

Levi’s在日本东京涉谷的快闪店。（李可爱摄）

这一次，Rosé不只是“穿上”Levi’s，也把自己的个性，穿进了牛仔裤里。

Loose Boot Jean是Rosé自己从出道以来就穿着、喜欢的版型。（李可爱摄）

这个联名系列的关键词是：原创（Original）、个人（Personal）、定制（Customise）。也就是说，同一件Levi’s，可以因为穿的人不同，而变成完全不同的样子。

这也是记者在涩谷快闪店现场感受到最有趣的地方。这里不像传统意义上“顾客买衣服”的店，更像是一个让消费者参与创作的时尚实验室。

整个联名系列围绕两款核心单品展开：Slim Zip-Up Trucker Jacket和Loose Boot Jean，分别推出两种水洗效果。

Loose Boot Jean是Rosé从出道以来就穿着、喜欢的版型。她之前在Levi’s的“Behind Every Original”广告中，就曾穿过这一款牛仔裤。

Trucker Jacket则是“Rosé钟爱的经典版型”选项之一，夹克外套中央的双向拉链，以及银色金属细节，都是亮点。

这外套和牛仔裤上，都有一个特别的背部皮牌，上面是以Rosé手写字体写着的“Levi Strauss with Rosé”。

这系列牛仔裤的后腰皮牌，上面是以Rosé手写字体写着的“Levi Strauss with Rosé”。（Levi's提供）

消费者还可以在指定店铺和快闪店现场为自己的牛仔服继续“加工”。星星、花朵、“The Original Girl”、“number one girl”、Levi’s与Rosé的logo等图案及小配饰，都可以通过别针、拉链吊饰、钥匙扣等配件方式加在服装上。

星星、花朵等小配饰为Levi’s牛仔裤增添活泼感。（Levi's提供）

Rosé自己也形容，希望这个系列既保留Levi’s经典品牌的感觉，又要像是“从自己的衣柜里拿出来的东西”。而“11”这个她喜欢的数字，则是她希望藏进系列里的个人“标记”。

这种把明星个人故事、经典产品和消费者参与“设计”结合起来的玩法，也延伸到整个快闪空间的体验。

这次的东京站快闪店是以Levi’s超过150年的女性牛仔历史为背景，把女性牛仔服饰、文化和自我表达放在同一个空间里。现场除了展示Rosé担纲的最新女性系列，也有女性牛仔档案、工作坊、分享活动，以及Spotify音乐互动。

快闪店已经在9月20日圆满结束，然而这场Levi’s x Rosé的联名体验，会从东京涉谷开始，继续前往首尔、北京等亚洲城市。Levi’s x Rosé联名系列已从9月15日起在亚太多个市场发售，包括：新加坡、中国、日本、韩国、泰国、菲律宾和澳大利亚等。