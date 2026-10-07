当熟悉的物件被“缩小”后，它们不仅功能没有消失，反而多了一种随身而行的可能。迷你设计最迷人的地方，在于把原本占空间的东西，浓缩成掌心里的实用工具。麦克风不再是手里握着的大大一支，录音笔可以缩成一颗“豆”，旅行U形枕收起来只有约10厘米，投影仪能塞进包里，甚至整个“海滨世界”也可收进首饰里。通勤时录音，旅途中休息，聚会时唱歌，找面白墙就能作报告、看电影，迷你好物把生活装备变得更轻、更小、更自由。

一个口袋麦克风一台戏

过去说起卡拉OK麦克风，总让人想到长长一支，还要接线、接音响装备。JBL最新EasySing Mic Mini，把整套唱K装备缩成一个口袋大小的无线麦克风。可以握着环形手柄使用，也能利用磁吸夹固定在衣服上，腾出双手唱歌、跳舞，或用在正式场合，做简报、录制Podcast。

JBL最新EasySing Mic Mini，让喜欢K歌的人随时随地欢唱。（取自品牌官网）

体积变小，功能却不少。它的奇特之处是插上USB-C接收器再连接兼容的JBL音箱后，从手机播放任何一首歌，自带的AI Vocal Removal技术，可以实时把歌曲原唱人声完全移除或调至25%、50%状态，让普通歌曲即时变成伴唱版本。不用去KTV，自己在家随意选歌就能唱。Voice Boost帮助增强高音表现，AI降噪则减少录音时的背景杂音。麦克风与接收器平均6小时续航时间，并提供约20米无线连接范围。从客厅K歌到户外聚会，甚至临时拍短视频，一个小小麦克风已经足够“开台”。

▲售价：$219，售于jblonlinestore.com

10厘米U形枕按压充气

旅行U形枕用着舒服，但太占地方，挂在行李箱外面容易沾灰，塞进包里又吃掉大半空间。防晒品牌蕉下推出的口袋随行枕针对这个痛点，把旅行枕做成收起来仅有10厘米的设计，比传统U形枕减少80%的收纳空间，可以放进口袋或直接扣在包上。

蕉下把旅行枕缩小在10厘米盒中，取用方便。（取自品牌官网）

用时展开，通过按压式气阀充气，无须费力用嘴吹气。多气室设计可调整软硬程度，充满气支撑力强，充气一半则更柔软，分区支撑，从不同方向托住头、颈和肩膀。到目的地后三步卷起、几秒收好，乘坐飞机、火车或长途汽车时都能使用。

▲售价：$29.40，售于lazada.sg

AI录音豆能录能整理

录音笔越做越迷你，科技品牌安克与飞书合作推出的AI录音豆，把录音设备缩成直径只有约23.2毫米，重量约10克的一颗“小豆子”，像一颗蚕豆，可以夹在领口、工牌上。录音豆内置双高精度全向麦克风，收音半径约5米。单机最长可连续录音约8小时，配合充电盒则可达约32小时。

AI录音豆可磁吸、戴在领口，或做成项链坠。（取自品牌官网）

在录音后，通过飞书系统可以做多语言转写、实时总结，自动生成结构化会议纪要。对于经常采访、开会或上课的人来说，以前是“带录音笔回来慢慢听”，现在变成“戴着一颗豆子，让AI顺便帮你整理”。硬件缩小了，工作流程也变短了。

▲售价：$199，售于lazada.sg

掌握投影仪白墙变影院

投影仪曾是须要固定安装的大机器，如今却可以缩到几乎和手掌一样大。Kodak便携无线投影仪，机身仅10厘米，厚约2.3厘米，重量约220克，别看它体积迷你，基本投影功能齐全。采用DLP技术，可通过AirPlay或Miracast无线镜像兼容的手机播放画面，也支持HDMI、USB及microSD输入，并内置扬声器。

Kodak便携无线投影仪连接手机就能投屏，小巧方便。（取自amazon.sg）

投影画面最高可扩展至100至120英寸，机身自带电池，适合临时做简报、旅行看电影用，只需一片白墙就能变身家庭影院。用手机播放，借助口袋式小投影仪，就能放大出上百倍的画面。

▲售价：$286，售于amazon.sg

贝壳饰品藏海滨世界

“迷你”有时不只是方便，也是情怀。1980、90年代长大的人对Polly Pocket不会陌生，一个巴掌大小的贝壳盒子打开，里面藏着一个完整的迷你世界。本地饰品By Invite Only首次与Polly Pocket合作，把这份“口袋里的想象力”再次缩小，变成可以戴在身上的首饰。

By Invite Only的贝壳吊坠，小小一枚还能打开。（取自品牌官网）

Pocketful of Summer系列把Polly Pocket海滨世界里的贝壳、棕榈树、珍珠等元素化成饰品及吊坠。贝壳形项链吊坠仅1.5厘米，竟然还能打开，里面藏着Polly Pocket经典字句“Original homebody”，随身携带一份童年记忆。

▲售价：$109，售于byinviteonly.shop