最近关于风靡海外的“捏捏乐”（Squishy）可能存在安全风险的新闻，也许让不少人第一次注意到这个看似简单的小玩意。在引发安全讨论的同时，也让人不禁好奇：捏捏乐究竟是什么？它为什么能这么火？

美国老牌玩具公司Schylling推出的NeeDoh，在年轻群体中掀起热潮。（互联网）

无独有偶，另一边与捏捏乐同样，主打让手指停不下来的“机械按键Clicker”，也悄悄从机械键盘玩家的小众玩意，变成在市集、电商平台上常见的解压小物。

一块软绵绵，讲究捏下去慢慢回弹；一个硬邦邦，追求手指按下键帽时“咔哒”一声的爽感。为什么到了2026年，大家突然这么喜欢让手“忙起来”，去把玩这些“手感玩具”？这种捏一捏、按一按的潮流背后，投射着怎样的需求？

Rosé带火的Squishy热

Squishy倒也不是什么新鲜玩意，早在2010年前后，它就曾凭借慢回弹手感与可爱造型，在YouTube和学生群体中掀起一波热潮。沉寂数年后，如今又随着ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response，自主感官经络反应）、短视频和满足解压需求重新翻红，而这一波翻红的背后，离不开Blackpink成员Rosé的“爱不释手”推荐。

Rosé在播客中公开分享自己开会时，几乎“NeeDoh不离手”。（互联网）

2024年底，Rosé在播客中公开分享自己对NeeDoh（美国老牌玩具公司Schylling推出的一款爆红感官解压玩具）的喜爱，自曝开会时几乎离不开NeeDoh，手里总要捏着这个软绵绵的解压玩具。此话一出引来了社交媒体上的讨论和转载，将这款软胶解压玩具进一步带入大众视野。美国媒体报道，在Rosé提到NeeDoh之后，不少零售商接到大量询问，相关产品销量连续攀升，制作商供不应求。

Squishy越做越“卷”，不但推出了食物主题的各种设计，还有Butter外观捏起来嘎吱嘎吱的手感。（互联网）

随着热度升高，市场上的Squishy也越做越“卷”。过去大家熟悉的多是面包、蛋糕或动物造型的慢回弹泡棉。如今从品牌到独立卖家，都在不断开发新材质、手感和玩法。除了传统的软绵绵触感，还出现所谓的“加料”版本，内部加入凝胶、颗粒、珠子等，做出爆珠、流动或颗粒摩擦的触觉变化。

Clicker“拆”自机械键盘文化

和捏捏乐的“软”不同，Clicker的迷人之处恰恰是“硬”。这种迷你键盘其实可以看成是从机械键盘文化里“拆”出来的产物。过去几年，机械键盘在年轻人和游戏玩家之间越来越流行，大家不只在意打字功能，还会研究不同轴体的声音和手感。有的清脆响亮，有的低沉厚实，也有人特别追求所谓“creamy”、“thocky”的顺滑声响。

社媒上的ASMR短视频专门制造“thocky”键盘的顺滑声响，满足机械键盘爱好者的听觉感官。（互联网）

社交媒体上的ASMR视频把这些按键声放大，原本属于键盘发烧友的小众兴趣，渐渐变成一种大众化的“爽感内容”。于是有人想到不如把大体积的完整键盘拆分成小小几个按键，再随意组合，做成一键、四键或九键的Clicker。它没有任何复杂功能，唯一用途就是让人不断地按。和转笔、按原子笔、抖脚一样，本质上都是一种让身体保持忙碌的fidget（摆弄）行为。

Clicker的造型、大小各异，越来越有设计感。（取自@mariesbutton社媒）

因为外观小巧、便于携带，Clicker很快就从桌面小物变成了随身配饰。商家开始给它加上卡通键帽、猫爪、甜点、麻将等造型，再配上挂绳，直接做成钥匙圈应景时下潮流。最新一波更是出现定制服务，让人可以挑选自己喜欢的轴体和键帽，再组装起来。

屏幕时代的触觉唤醒

虽然材质相反、玩法不同，但Squishy和Clicker在同一时期走红的背后，其实都指向了同一种需求——人们越来越渴望真实、即时的触觉反馈。平日里我们的手指一刻也没闲着：滑手机、回信息、扫码、刷短视频，但这些动作大多发生在一块平滑的智能手机屏幕上，看似手一直在动，触感却很单一。

无论是单排还是组合Clicker，都能打出不同的爽感。（互联网）

于是，能真正被按下、捏扁、回弹，甚至发出声音的小玩具，反而显得特别有吸引力。它们提供着一种很低门槛的“即时满足感”。Squishy一捏就变形，Clicker一按就有声音，不需要学习规则，更不用完成任务，只要不停重复地做就好。对于长时间面对屏幕、处理大量资讯，工作或学习压力大的人群来说，这种重复、简单的小动作，某种程度上像是在替大脑减负。通过真实的指尖触觉反馈，把注意力拉回到身体感知力，让大脑放空，注意力也能暂时从复杂信息中抽离出来。

社交媒体又进一步放大了这种吸引力，看着Squishy被慢慢压扁，Clicker连续发出清脆的按键声，搭配ASMR的沉浸式体验音效，让人产生想亲自试一试的冲动。在这股手感玩具的热潮背后，折射出一个有趣的反差：当世界越来越活在屏幕里，我们反而更需要一点触摸得到的真实。