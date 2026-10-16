一个好消息；一个坏消息。

听闻Zara与约翰·加利亚诺（John Galliano）的联名系列已推出的好消息，记者扑到Zara先睹为快。

热心店姐却给记者坏消息：这个系列这次轮不到新加坡喔，亚洲只在中国、日本与韩国三地销售，因为数量有限，据悉在中国还只是在一线城市旗舰概念店出售。

美国大都会艺术博物馆（MET）原宣布为加利亚诺办展，却因当年辱犹、辱亚的丑闻而半途急转弯，刹车退货。虽然加利亚诺吃了MET的闭门羹，但坊间买家却买账疯抢，据悉这次他与Zara的协作一推出就秒杀售罄，让他扳回一城。加利亚诺2024年离开Maison Margiela后，毫无动向，因此这次的协作被大众视为他沉寂后的回归，同时也是一直为高大上品牌缝嫁衣裳的他首次如此接地气，与高街大众零售服装品牌合作。

加利亚诺与Zara联名系列有男女装，但以女装居多，大玩拆剪后重组的“叛道离经”设计路线。（Zara图片）

既然抢不到，至少看看也好吧？记者来给大家盘点今次这个名唤“Re{form} Zara - Authored by Couturier John Galliano”的系列有何看点。

旧时装重述为新事

Zara今年3月宣布与服装设计鬼才加利亚诺合作长达两年，千呼万唤七个月后，10月1日第一系列始出来。据《时尚》杂志（Vogue）报道，这系列推出157款服饰，包括将Zara旧时装改造的男女（女的自然占绝大多数）装、军装风剪裁大衣、薄纱装和奇异风饰品等。取了“Re{form} Zara - Authored by Couturier John Galliano（高定华服大师书写）”这么“文学味”的名，第一系列又叫“第一册”（Volume 1），点出加利亚诺强调“改写”“重写”“改编”的理念。有报道安慰读者，加利亚诺在两年内将为Zara推出“四册”服饰，这次抢不到，“下册”继续努力。

帽舌宽大，大衣前短后长，蕾丝洋装透视，下部拼贴上毛茸茸的假貂皮，这个组合怪得美。（Zara图片）

加利亚诺透露他这次并非从零开始，设计出一系列全新的时装，而是潜入Zara的资料库，将他们的旧设计“剪开、拆解后重新组合”，也即是将Zara的旧古重述为新事。

眼尖的时尚写手、主编马上指出，加利亚诺其实也潜入自己的设计库，让贯穿他学生时代与之前服务过的两大品牌的概念重出江湖。加利亚诺自1984年在中央圣马丁艺术设计学院的毕业秀和以往在迪奥（Dior）和Maison Margiela的设计都深受历史上“Les Incroyables”与“Les Merveilleuses”——法国大革命后社会上崛起男女奇装异服，生活糜烂的青年亚文化——的影响。

加利亚诺将军装风长外套前面裁短，后面加长；蕾丝与哑光缎料缝成一件背心；薄纱长洋装裙摆裁掉接上毛茸茸的假貂皮；两种不同的蕾丝拼接成一件长洋装；里外层叠穿搭混乱，外裙过短，底裙“不知羞耻”长长地露了出来。

前面挖空变短的长版风衣（左）；把大衣裁成一半，变成短披肩（右上）及底裙长过外裙的颠覆性组合。（Zara图片）

厚衣玩透明 日常也华丽

记者最喜爱加利亚诺用半透明薄纱来颠覆重构厚重衣物，如透视薄纱V领“寒衣”“风衣”，有点国王新衣的意思——穿在外面，里头的衣物一览无遗，而熟悉的厚实感却被轻盈的薄纱取代。

透明薄纱无袖洋装下拼接毛茸茸假貂皮（左起），两种蕾丝拼接而成的无袖上衣，及透明薄纱制成的长风衣。（Zara图片）

透明长袖高领寒衣。（Zara图片）

他也刻意玩转何谓贵贱，用来做桌布的格子布缝成手套；华丽蕾丝点缀被视为平凡日常的鸭舌帽，帽舌加宽变大。另外他还将垃圾袋的概念变为包包，甚至还将假皮腰带变成包包背带。

加利亚诺与帽子大师Stephen Jones合作的渔夫帽（左）、蕾丝点缀的帽舌宽大鸭舌帽（右上）及鞋带侧移的皮鞋。（Zara图片）

用皮腰带制成背带的包包。（Zara图片）

看Zara这次专请时尚摄影师Steven Meisel拍摄的造型照，模特儿宛如从垃圾堆里走出来的男男女女，即使出身污泥，仍努力绽放出奇异的光芒与尊严，记者刹那仿佛明白了加利亚诺的初心——这些看似从垃圾堆翻出来的单品衣物，拼拼凑凑而成的华丽，何尝不是一种叛逆的傲骨，一种对贫富与命运的反抗？就如蔡依林那首歌的名字《怪美的》。