浪琴表（Longines）2005年推出的名匠系列（Master Collection），多年来始终彰显着品牌技术精准与恒久优雅完美交融的制表特色。2026年，浪琴表在延续经典风格的同时，以全新设计拓展作品阵容。

名匠新章：单按钮计时码表

名匠系列首款单按钮计时码表将启动、停止与归零操作集中于表冠上的按钮，让操作更直观。（浪琴表提供）

名匠系列首次推出单按钮计时码表（Chrono Monopusher），两款41毫米腕表分别采用象牙色与霜蓝色表盘，延续系列一贯的经典气质。

这款腕表的计时功能，均由整合于表冠的单一按钮控制，让启动、停止和归零操作更为直观。

表盘外缘还设有脉搏计刻度，方便佩戴者测量心率。这项刻度最初为医生与护士设计，在电子心率监测设备问世前，曾帮助他们快速测量脉搏。

早在1911年，浪琴表便推出专为腕间佩戴设计的单按钮计时码表，是当时最早的其中一个同类作品。这次的新作重新诠释浪琴表历史上这一重要篇章，同时也向其医学渊源及复古计时腕表设计致意。

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两款腕表均采用精钢表壳和内凹式表圈，小表盘饰有蜗形雕纹，外缘则经过喷砂处理。表盘并饰有麦粒纹饰。霜蓝色表款搭配炭灰色皮表带，象牙色款则配棕色皮表带。

两款腕表皆搭载L799.5导柱轮手动上链机芯，配备硅游丝，动力储存长达68小时，机芯可透过透明表背欣赏。

名匠精髓：三针腕表

名匠系列三针腕表凝聚经典设计精髓，今年新增蓝色表盘与双色表链款，并提供多个尺寸选择。（浪琴表提供）

最能够体现浪琴表名匠系列经典设计精髓的，当属三针表款。此系列这次加入全新蓝色表盘版本及双色表链款式，并提供30、34、39及41毫米尺寸。

表盘仍是此次设计的核心。部分款式采用麦粒玑镂纹饰，为盘面增添层次与细腻光影。30及34毫米款中，纹饰或环绕盘缘，或铺满盘面；另有白色珍珠母贝与霜蓝色太阳放射纹表盘款。39及41毫米款则采用饰有麦粒纹的银色、浅蓝或深蓝表盘。

立体阿拉伯数字时标确保清晰读时，全新设计的蓝钢或镀铑指针则让显示更显平衡、精确。

佩戴舒适度也是浪琴表注重的细节。重新设计的表壳采用极具特色的内凹式表圈，呈现出更流畅的现代轮廓，并提升佩戴舒适度。

全新三针表款采用透明表背设计，可由此欣赏到浪琴表专属自动上链机芯的精巧与细致。（浪琴表提供）

新款表链也经过重新设计，通过较短链节，配备微调表扣，确保佩戴舒适。皮革表带则甄选天然纹理优质皮革，饰以同色缝线，并配有集成微调系统的折叠扣。

透过透明表背可欣赏浪琴表专属L592.5与L888.5自动上链机械机芯的细致修饰。双色款的自动摆陀采用与表圈呼应的色调，体现品牌对细节的讲究。

名匠技艺：月相计时码表

名匠系列月相计时码表采用银色麦粒纹表盘，搭配蓝色阿拉伯数字和蓝钢指针，6时位置的月相显示更添诗意。（浪琴表提供）

月相显示是浪琴表的标志性复杂功能，在新款月相计时码表（Chrono Moonphase）中成为焦点。

这个采用41毫米圆形精钢表壳的腕表，有精钢表链和蓝色鳄鱼皮表带两个版本。时针和分针之外，该腕表9点钟位置设有小秒针和24小时显示；日期则由中央一枚末端呈半月形的指针沿表盘外缘指示。

计时功能包括中央60秒计时指针、12点钟位置兼具星期及月份显示的30分钟计时盘，以及6点钟位置结合月相显示的12小时计时盘。

银色表盘饰以全新麦粒纹饰，搭配九枚立体蓝色阿拉伯数字时标与蓝钢指针。小表盘采用蜗形纹装饰，盘面外缘则经喷砂处理。

这款搭载浪琴表专属L687.5导柱轮自动上链机械机芯的腕表，配备硅游丝，动力储存长达66小时。

康卡斯潜水系列：性能卓越不失优雅

从海洋探险中汲取灵感的康卡斯潜水系列，兼具运动性能与时尚气息。（浪琴表提供）

以海洋探险为灵感的康卡斯潜水系列（HydroConquest），自2007年问世以来，便将强劲功能与浪琴表标志性的低调优雅融于一体，从运动探索到优雅场合皆宜。

此系列这回全面焕新，推出39毫米与42毫米两种尺寸，表盘有蓝、黑、绿三色抛光漆面及霜蓝色太阳放射饰纹；陶瓷表圈则有黑、蓝、石板灰、亮绿色与亮蓝五种颜色。

表链设计也有所更新，并首次推出精钢米兰编织链带。其中，39毫米与42毫米款均采用霜蓝色太阳放射饰纹表盘，搭配深蓝色陶瓷表圈和精钢表链，并配有可微调的双折叠安全表扣。仅于浪琴表精品店、店中店及官方电商平台发售。

全系腕表均搭载配备硅游丝的L888.5自动上链机械机芯，动力储存长达72小时，防水性能达300米。

心月系列：典雅柔美注重细节

心月系列以柔美曲线与精致盘面工艺，展现诗意与当代格调交融美。（浪琴表提供）

浪琴表心月系列（PrimaLuna）则带来四款全新30毫米腕表，展现系列的柔美韵致、圆润曲线与表盘艺术。

其中三款新作分别采用绿色、蓝色或白色珍珠母贝表盘，并运用别具特色的“掐丝式”（cloisonné-style）工艺于虹彩表面。时标采用15颗顶级威塞尔顿钻石 (Top Wesselton) 。

另一款则采用银色太阳饰纹表盘，搭配经典罗马数字时标，以更经典的方式，诠释心月系列风格。

每款腕表均采用直径30毫米、厚9.50毫米的圆形精钢表壳，搭配两面带多层防反光涂层的合成蓝宝石表镜，以及可透视内部机芯的透明底盖。腕表搭载浪琴表专属L592.5自动上链机械机芯，配备硅游丝，动力储存长达45小时。

迷你黛绰维纳系列：璀钻点缀隽永美学

迷你黛绰维纳系列以雪花式镶钻与珍珠母贝点缀表盘，展现精湛工艺与当代优雅。（浪琴表提供）

2023年问世的迷你黛绰维纳系列（Mini DolceVita），今年首次采用雪花镶嵌工艺，让163颗大小不一的顶级威塞尔顿钻石如新雪般自然铺洒于矩形表盘。

迷你黛绰维纳系列首度采用雪花式镶嵌工艺，将163颗大小不一的顶级威塞尔顿钻石自然铺展于矩形表盘。（浪琴表提供）

新品共有两款选择，其中一款搭配优雅的蓝色缎面风格皮质表带；另一款则采用由198枚链节精心编织而成的柔韧精钢表链。两款腕表均配备便捷表带更换系统，方便佩戴者根据不同场合搭配。

每款腕表均采用尺寸为21.50毫米×29.00毫米的矩形精钢表壳，内部搭载浪琴表L178石英机芯，具备时、分显示，6点种位置还设有小秒盘；防水性能达30米。

传奇潜水系列59腕表：经典回归传奇再现

新款传奇潜水系列59腕表在延续1959年原作设计的同时，融入现代制表技术。（浪琴表提供）

作为浪琴表标志性杰作的传奇潜水腕表（Legend Diver），历经六十余载，在制表史上占据着独特的地位。

新款传奇潜水系列59腕表（Legend Diver 59）延续1959年原作设计，融入现代制表技术。42毫米精钢表壳内置旋转表圈，沿用浪琴表1936年首创的设计，由2点钟位置的旋入式表冠操作。

新款传奇潜水系列59腕表通过ISO 6425潜水腕表认证，防水性能达300米；整表亦获COSC官方天文台认证，确保走时精准可靠。（浪琴表提供）

这款已通过ISO 6425潜水腕表认证的腕表，防水性能达300米；亦获COSC瑞士官方天文台认证（Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres）。

腕表搭载浪琴表专属L888.6自动上链机芯，配备硅游丝及先进防磁组件，防磁能力达ISO 764标准要求的十倍，动力储存长达72小时。

精钢米兰编织表链设有可微调的双折式安全表扣，附赠一条黑色橡胶表带。