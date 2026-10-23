如果你还记得2000年代初那股“哪里都要bling bling”的贴钻风——手机壳贴钻，牛仔裤镶钻，帽子鞋子也要贴钻，在Y2K的风潮下，如今它又“闪回”了。只是这一回，贴钻不再只停留在衣服和配饰上，而是一路贴上身，耳朵、手机、保养品，甚至连健康贴片也开始讲究要好看。

这股正在社交媒体蹿红的贴钻风，有个闪亮亮的名称——“Bedazzling”。所谓bedazzled，就是用rhinestones（水钻）、crystals（水晶）、gems（宝石贴）等把原本普通的东西装饰得闪闪发光。

随着Bedazzling装饰风正火，电商平台售卖各种类型的贴片、贴纸胶带。（取自Amazon）

Clean Girl退场 潮流“闪”回2000年代

回顾2000年代初的那股Bedazzling高峰期，当时Paris Hilton、Britney Spears等明星从低腰牛仔裤、baby tee到手机壳，都少不了闪亮装饰。直到后来极简主义、静奢风（Quiet Luxury）和清爽女孩风（Clean Girl）审美兴起，水钻一度被嫌“俗气”、“太多”。

你还记得2000年代初的街头吗？那时辣妹多爱穿镶钻T恤。（互联网）

但来到2026年，潮流钟摆明显又摆向了另一边。这种源自1990年代“锐舞文化”（rave，也称电音派对文化）和Y2K美学的做法，如今又在Zara Larsson、Kylie Jenner等明星身上重新出现。今年从秀场到街头，水钻重新铺满衣服、包袋、帽子和球鞋，甚至连男装也开始闪起来。Dior、Louis Vuitton、Supreme、Amiri等品牌都出现大量闪钻设计，《华盛顿邮报》甚至形容男装正经历一个“bedazzled moment”（闪耀时刻）。

那些属于男士的“闪耀时刻”：Louis Vuitton 2026秋冬男装秀上的亮片男士夹克（左图）；Dior 2026秋冬男装秀上的紫色亮片背心（右图）。（互联网）

近日，台湾女星小S的大女儿Elly许曦文与二女儿Lily许韶恩，联手推出服装品牌Meuwse，品牌首波系列便带着浓厚Y2K气息：低腰喇叭裤、短版上衣、水洗棒球帽等单品，都延续千禧年代的辣妹风格。品牌9月22日正式上线，两姐妹把“每个人都可以成为自己的Muse（缪斯）”作为核心理念，闪钻不只出现在服装上，就连模特身上也直接贴上亮片。

小S大女儿Elly许曦文（左）与二女儿Lily许韶恩，联手推出服装品牌Meuwse。（取自Meuwse官网）

复古翻盖手机被贴得闪闪发亮，帽子、短裤等日常单品同样加入钻饰细节。整组造型就像把2000年代少女房间里的审美重新搬回2026年，手机要闪，衣服要闪，连脸都不能太素。

Y2K复古风回潮，就连模特身上和翻盖手机都有贴钻的视觉元素。（取自Meuwse官网）

新加坡艺人李凯馨最近也玩起bedazzled风格，她在社交媒体多次分享加入亮闪贴片的俏皮妆容，也会用钻贴来装饰相机、手机、耳机盒等。

新加坡艺人李凯馨在社媒发图，近期也在玩bedazzled装饰风。（取自艺人社媒）

保健贴片也要时髦漂亮

当爱美和保健结合，“贴上身”也有了新玩法。韩国近年流行把传统的耳穴压豆“时尚化”，将原本用于固定在耳廓的种子或金属珠小贴布，换成金珠、水晶和闪钻，看起来像不用穿耳洞的耳饰。市面上也按睡眠、压力、消肿、食欲等不同诉求推出各种组合，原理是通过持续按压耳廓特定位置产生刺激。如今在bedazzling风潮下，耳穴贴被包装成更时髦的wearable wellness（可穿戴保健品）。

韩国目前热卖的耳穴贴，设计原理基于耳穴疗法。（取自社媒@goody25）

另一边，欧美Z世代近期疯传的Vitamin Patch（维他命贴片），也是脑洞大开的新尝试。美国品牌Barrière推出的维他命贴片，主打不用配水吞服，只须将贴纸黏在皮肤表面，便能透过体温将微小分子传导吸收。靠着“把维他命穿在身上”的强大行销力，该品牌在短短一年内进驻全美超过6000家实体门市。

美国品牌Barrière推出带有设计感的晕车贴。（取自Barrière官网）

这类新兴贴片在法规上多数被归类为食品补充品，并未经过美国FDA等官方机构的严格疗效认证，但在受众心理上抓准了bedazzling美贴风，将枯燥的透皮贴片升级为缤纷花朵、闪烁宝石等印花图腾，贴在手腕或锁骨宛如精致文身。产品线更是从助眠、提神、提升免疫力，一路拓展到抗乳糖不耐贴片与晕车贴等。这种将保健品转化为随身配件的破格概念，在年轻群体中很受落。

生活本无趣 何不“闪”起来？

把水钻、耳穴贴、维他命贴放在一起看，会发现它们有一个共同点：功能正在被“视觉化”。以前保养是藏在浴室里的，保健品是须要按量服用的，如今这些养生动作都可以直接穿戴在身上，让别人看见，也让自己觉得有趣。

与此同时，随着Clean Girl审美退潮，过去几年流行米白、裸色、无logo、极简包装，大家努力让生活看起来“什么都没有”。到了2026年，Gen Z开始反过来追求在whimsy maxxing（奇幻最大化）的风格之下，颜色再多一点，装饰再满一点，最好还能亲手贴出自己的风格。

告别清爽女孩风的简约审美，潮流钟摆荡到了满满贴钻风的另一端。（互联网）

从Y2K复古，到社交媒体上的DIY热潮，再到Gen Z把装饰、保健和个性表达混在一起，2026年的闪钻风，已经从一种造型元素变成一整套生活美学。Bedazzling最讨喜之处在于动手改造的乐趣，选好配色，贴出个性，让自己的东西看起来与众不同。在“闪耀”的多彩世界里，bedazzling流行的“闪”，更像是一种反极简宣言：生活单调无趣时别忘了“闪”起来，bling bling多贴几颗也无妨。