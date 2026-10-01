在那个怀表仍是主流的年代，腕表因精准度不佳，且较易损伤，常被视为珠宝首饰，而非可靠的计时工具。

劳力士创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）1926年推出的蚝式腕表，凭借精准计时与防水、防尘性能，为蚝式腕表此后百年的发展奠定基础。

这款精准度可媲美大型航海天文钟的腕表，是劳力士首款完全防水、防尘腕表。1931年，劳力士为恒动摆陀自动上链系统取得专利，蚝式腕表至此集精准、防水与自动上链三大特质于一身。

1927年10月，英国泳手梅赛迪丝·吉莉丝（Mercedes Gleitze）佩戴蚝式腕表，挑战横渡英吉利海峡。这一里程碑时刻，也让威尔斯多夫更加坚信，卓越品质须在真实环境中经受时间与压力的考验。

劳力士此后便把蚝式腕表交托予探险家、科学家、运动员、飞行员、船员、登山家及潜水员，让世界成为检验腕表性能的“天然实验室”。工程师至今仍依据佩戴者的反馈，持续研发并改进腕表。

从最初的防水表壳出发，蚝式逐步发展为经典腕表系列。每一款作品都延续1926年的承诺，以可靠、精准、防水的时计，陪伴佩戴者参与各种活动。