创立于1853年的瑞士品牌天梭表（Tissot），2026年为旗下风度系列、小美人系列及PRX超级玩家系列推出新作，从表径、表盘设计到功能配置，均有不同面貌。

日常优雅：风度系列腕表

天梭风度系列继40毫米表款取得成功后，推出全新38毫米款。新款保留表款鲜明特色，同时更适合不同腕围，为日常佩戴提供更丰富的选择。

新作专为欣赏均衡设计，以耐心与从容面对日常生活的人士打造。腕表的精钢表壳比例协调，轮廓简洁流畅，在存在感与低调气质之间取得平衡。

拱形蓝宝石玻璃表镜覆有防反射涂层，为设计增添层次，既衬托表壳的弧度，也确保腕表在不同光线条件下保持出色的可读性。

腕表3点钟位置设有日期显示，表盘提供银色、黑色、深蓝与深绿四种配色，饰以金字塔形日光纹，为腕表增添丰富层次与现代气息。

新作搭配三排式精钢表链，中央链节经过抛光，具有低调精致的光泽。表链兼顾佩戴舒适性、耐用性与视觉和谐度，进一步强化腕表作为日常必备时计的定位。

腕表兼容Tissot Accessorization 18毫米快拆表带系统，可轻松更换为皮革、米兰尼斯编织网带及其他多种材质表带，以因应不同风格、情境与场合的需要。

腕表搭载机械动力80自动上链机芯，动力储存最长可达80小时。透过透明底盖，可一窥机芯运作的机械之美。

特色新篇：PRX超级玩家系列石英计时腕表

PRX超级玩家系列石英计时腕表有三种不同表盘款式供选择，包括层次感深邃的蓝色表款。（天梭提供）

凭借利落线条、鲜明棱角，以及纤薄的一体式表壳与表链，天梭PRX超级玩家系列可说是品牌旗下最具辨识度的设计之一。

如今，系列推出全新石英计时腕表，将这一鲜明设计与石英计时机芯的精准度及可靠性相结合。

这款41毫米新作，采用精钢表壳及自然融入腕表轮廓的计时按钮，加强腕表的流线美感。垂直拉丝表盘以环形副盘构成布局，为整体设计增添层次，清晰勾勒轮廓。

设于4点钟位置的日期显示，自然融入表盘布局；棒形指针与时标覆有Super-LumiNova夜光涂层，确保在变化的光线条件下保持清晰易读。

新作有三种不同表盘款式供选择。其中，银色表盘搭配玫瑰金色时标，营造出更温暖的视觉平衡。黑色面盘搭配镀镍时标，对比鲜明，让计时盘轮廓更加清晰。蓝色款有深邃的层次感，垂直拉丝饰面随手腕转动，展现不断变化的光影。

夜幕星穹：小美人系列月相腕表

小美人系列共推出六款月相腕表，其中两款采用饰以矿物元素的闪耀蓝色表盘。（天梭提供）

如果说风度系列以均衡比例贴近日常，小美人系列月相腕表则将目光投向夜空。

新作共推出六种款式，其中两款采用饰以矿物元素的闪耀蓝色表盘，捕捉夜空的深邃意境，并与设于5点钟位置的月相显示相映成辉。

其中一款以镶钻新月点缀，为整体设计增添璀璨光采；另一款饰以罗马数字时标，以更为经典的方式诠释时间之美。

另外四款采用丝绸质感表盘，分别以银色、金米色、红色及间金配色演绎，尽显细腻优雅。月相显示均饰以白色珍珠贝母圆盘，进一步凸显视觉层次，提升这一复杂功能的易读性。

表盘之下，齿轮驱动月相盘转动，呈现月亮的盈亏变化。（天梭提供）

表盘之下，设有两轮相对月亮图案的旋转月相盘，以固定节奏逐步转动，展示月相的盈亏变化。

这个由59齿齿轮驱动的月相盘，每24小时推进一格，对应两个各为29.5天的月球朔望周期。

最新PRX超级玩家镂空机械腕表达米安·利拉德特别版

可转换为怀表的PRX超级玩家系列镂空机械腕表达米安·利拉德特别版，为佩戴者带来全新佩戴与赏玩体验。（天梭提供）

天梭这次也携手美国篮球明星达米安·利拉德（Damian Lillard）打造全新超级玩家系列镂空机械腕表特别版。

这款44毫米腕表，在保留一体式设计的同时，融入一系列灵感源自利拉德个人历程及其比赛理念的元素。

精钢表壳两侧饰以深雕纹理，透视表背饰有利拉德的签名。秒针造型取意于利拉德专属字母标识，为腕表最富动感的细节之一留下鲜明的个人印记。

特别版腕表的透视表背饰有利拉德的签名。（天梭提供）

腕表核心搭载手动上链镂空机械机芯，让盘面下错落有致的机械结构一览无余。

橡胶表带饰以牛奶箱格栅纹样，灵感来自利拉德童年以牛奶箱搭成的简易篮筐，也将他与篮球最初的连接藏入腕间细节。另配有酒红色皮革表带，为腕表切换出另一种风格气场。

最有趣的是，它还能转换为怀表，为这款特别版腕表解锁全新佩戴与赏玩方式。