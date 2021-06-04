凝视她的百年史 现代女性的服饰变迁

“一袭华裳：现代女性与服饰变迁”展透过93件实物与影像展品，让我们看到从1890年代到1970年代，华人女子服饰近百年的变化，以及女性角色的转变。

一家上海民国风“晚晴百货公司”将在晚晴园-孙中山南洋纪念馆“开张”，带人们穿越近百年华人女子上演的换装秀—— “一袭华裳：现代女性与服饰变迁”展。

这家“晚晴百货公司”其实是晚晴园今年的重磅主题展的展厅设计。展览从下周六（6月12日）展至12月12日，由晚晴园助理研究员陈雁妮花一年策展。面积不大，内涵却丰富的展廊，宛如一条时间隧道，透过93件实物与影像展品，让我们看到从1890年代的清末到1970年代的华人女子服饰，看到近百年华社的变化，以及女性角色的转变。

从服饰变化看女性意识

晚晴园副馆长叶璞说，女性服饰展的缘起跟2017年晚晴园举办“慈母手中线——儿童服饰里的祝福和寓意”有丝丝缕缕的关系。“慈母手中线”展出纺织品专家，旧金山市亚洲博物馆前委员余翠雁收藏的86件文物。在策展过程，叶璞的团队发现，余翠雁还收藏了大量珍贵的华人女子古董服饰，便萌生从童服到女装的展览。叶璞说，晚晴园的一大策展方向是：“透过展览，体现孙中山革命后，对民国时期人们衣食住行的影响。从中国到海外，华人从封建社会到一下子开放，经历天翻地覆的改变。女性意识也随着社会改变而提高，从服饰变化可见一斑。”

展览分三区，第一区展现政治、父权社会，以及社会开放怎么决定和改变女子装束；接着，商业因素进来，第二区探讨商业体制和大众媒体，怎么塑造一个理想的新时代女性；在第三区，国际西化的思维进来，女人自由了，也开始上班，在职场上与男人平起平坐，有更多的机会和消费能力，由内到外地展开全面的自我追寻。

辛亥革命为女服分水岭

华美的兔绒女褂与汉袄上的仕女图和绵延子嗣图像，都传递着晚清女主内和传宗接代的价值观。

踏进“一袭华裳”“晚晴百货公司”大门，余翠雁借展的两件华美晚晴女服紧紧吸住访者的视线。

一件石青缎对襟兔绒女褂半躺在玻璃柜里，褂面绣上文人雅集图和寓意吉祥的花卉图，下摆袖口以《红楼梦》《西厢记》的仕女图点缀。另一件褐色绣花汉袄镶边绣百子婴戏图，袄面的多籽葡萄和繁殖能力强的松鼠都象征着多子多孙，子嗣绵延。策展人陈雁妮说：“当时的女人足不出户，传宗接代——男丁尤为重要——是传统社会和家族寄予那个时代的女人的价值和期许。从服饰看出，那个时代的女人没有自己。”

辛亥革命是华人女服的分水岭。服装的解放和革新——尤其是最具代表性的旗袍的演变——显示“没有自己”的女人慢慢地“寻找到自己”，不再是在家为父亲，嫁人为丈夫、孩子而活，虽然在新旧交替的初期，是一连串现代思潮与旧社会价值观的协商。

陈雁妮说，旗袍的演变有两个说法：一是旗人之袍，二是女人穿上男性长袍、长衫，争取跟男人平等地位。展览里能看见几件最早期的旗袍，都是T字型，平肩连袖，没有修身效果。

直到文明西服引入中国，1920年代旗袍的材质、剪裁细节更显女性特色，还搭配七分裤、丝袜和玛丽珍款（Mary Jane）西式皮鞋。西方工艺的引进，让1930年代起的旗袍不再“平肩连袖”，中国裁缝融入西方剪裁手法，剪掉腋下和腰部多余的布料，加入腰身等让女服更贴合女体，尽显女性曲线。

女服另一分水岭1949年

无袖立领上衣是上世纪40至60年代华人妇女的日常装束，还融入摩登的伞摆修腰细节。

从民国开始，推动商业消费的大众媒体，开始在集体意识里塑造何谓“现代女子”的形象。穿上新式旗袍的摩登华人女子，在海报、广告、杂志封面等，占据显眼的“C位”销售摩登现代生活消费品，这时期的女性形象一方面或多或少有被物化之嫌，另一方面又是解放自由的现代主义的代言人，不能用一刀切非黑即白的观点来解读。

陈雁妮说：“第一展区的女性是爱国、反传统和追求自由的。第二区的大众媒体影像用漂亮的女人来达到行销的目的，带点性的意味，有学者会说这显示一种男性的凝视。不可否认，这些女性形象代表的是社会现代化，影像要传达的讯息是：当你购买这些产品就表示你也是个现代人。”

1949年是另一个华人女性服装的分水岭。旗袍在共产中国消逝，被工人装、中山服取代。但在海外，如香港和南洋却被发扬光大。

陈雁妮说，这时候香港成为新式旗袍重要的发展地，出现一种结合现代元素，如用拉链取代盘扣，以及更服帖、修身的西式剪裁的“港工旗袍”。

1949年后在南洋发扬光大的旗袍：（左起）峇迪布裁剪，附加小外套的旗袍；韩素音的沙漏型修身旗袍，以及受卡峇雅影响的南洋旗袍。

在第三展区，我们能看到旗袍到了南洋，与热带多元文化结合后的另一种百花齐放，如采用峇迪布剪裁，融入纱笼卡峇雅和搭配西式小外套的正式旗袍。陈雁妮指出，其中一件沙漏型的旗袍，原主是作家韩素音，身上流着欧亚血统的她，在南大讲课时总穿着旗袍，表现她的身份认同。旗袍布料以峇迪蜡染方式印上传统巴冷刀图案，是一款深获爪哇人喜爱，源自中爪哇宫廷的图案，展现独具一格的南洋风貌。

自身价值的协商

记者在副馆长与策展人的带领下参观展览，得出一个观察：华人女性服装的百年演变，并非直线发展，更多是伸缩性变革。压迫和解放像双刃刀，女人衣服、装束上一紧一松，不管是旧社会还是新思潮加诸她们身上的，都是她们跟社会、政治、家庭和自我的一种谈判，一种对自身价值的协商。

晚清民国的旧照片，女子清一色平胸，因为清代有束胸去除女性特征的做法。陈雁妮指出，到1920黄金年代，中国女子受西方爵士时代Flapper女郎潮流的影响，再度束胸。当时一票Flapper女郎崇尚中性美，穿短裙、蓄短发和Bob发型，听流行爵士乐和到舞厅跳舞，做着“伤风败俗”的行径，表现和旧时代切割关系。陈雁妮说：“1920年代的束胸是要追求当时流行的‘女男孩’look，束胸是为了平胸穿衣好看。”从晚清的装束男性化，到1920年代的“男孩化”，男装女穿是追求自由解放的象征，但刚放缠足另一边厢却捆绑胸襟，成了一大跃进一小退步。

陈雁妮指出，中国政府在1927年立法禁固束胸潮流，民警更在大庭广众对束胸女开罚单，毫不手软的取缔，加上当时当红的女明星阮玲玉穿上西方舶来的胸罩（当时称作义乳），在旗袍底下展现S曲线，引爆天乳运动，这种畸形的审美观才被消除。

名媛站到“C位”

陈嘉庚六女儿陈丽珠的婚服采用文明新服的设计。

以往有关本地华社演变史的展示，几乎一面倒地只闻男性的声音，这次展览，许多鲜少亮相机会，华社名门的名媛却站到“C位”，让我们看到她们和时代的关系。

我们看见少女时代的宋庆龄束胸、“上衣下裤”的衣着与母亲合影。照片摄于她入读上海中西女中之时。女性受教育是进步的开始，她日后与夫婿孙中山成为中国重要的革命家与政治人物。

展览也展示陈嘉庚第六个女儿陈丽珠于1928年的婚服文物。粉红色的婚嫁套裙，采文明新装的喇叭状倒大袖设计，衣裙有浅蓝彩石西式纽扣，缎面绣上蝶恋花图，象征夫妻百年好合，淡化延绵子嗣的传统价值。婚服是请裁缝师在上海裁制后寄到马六甲。

张舜琴夫妇与父亲张永福（左）在新加坡合影。（张舜琴孙女王雷藏）

晚晴园是同盟会新加坡分会会长，孙中山的南洋革命战友张永福于1905年购置的别墅，是孙中山在新加坡策划三次革命起义的重要据点。

此次展览以张永福的长女张舜琴（1904-1978）作为亮点个案，展现她了不起的人生。张永福思想开明，重视女儿的教育，让张舜琴在美以美女校完成剑桥高级考试，并资助她到伦敦攻读法律，在1927年成为第二位在英国取得律师资格的马来亚华人女子。张舜琴在1929年考获律师执照，成为本地首名执业女律师，在宋旺相律师楼上班。

张永福在女儿身上的投资是值得的。抗日战争结束后，生意受挫，在中国生活的张永福因曾加入汪精卫政府被羁押；律师出身的张舜琴成功为其脱罪，并争取回他们的家产。

透过张舜琴不同时代的装束——休闲、正式或时髦的旗袍；1928年与第一任丈夫，五四运动学生领袖罗隆基结婚时穿的西式婚纱；以及她考获律师执照时拍照穿的律师袍等，我们见证着一位自由进步的华人女子如何活出最好的自己，成为一个激励人心的耀眼典范。

没有轶闻趣事的名媛多无趣？陈雁妮透露张舜琴展览说明看不到的逸事。她在1930年与第一任丈夫离婚，婚姻仅维持两年。在二战期间，她与小12岁的第二任夫婿王振纲结婚。那时她已年近40，在那个年代勇敢追寻这一段不折不扣的姐弟恋，可见她的思想有多超前。

一袭华裳：现代女性与服饰变迁

地点：晚晴园—孙中山南洋纪念馆

地址：大人路12号，邮区327874

日期：6月12日至12月12日

时间：上午10时至下午5时

入场免费