机遇与挑战并存 零工经济（gig economy）疫中起飞

初见萌芽的零工经济，在疫情下迎来新一波增长。

打零工为缓冲应急的谋生之道，缓解眼下的就业压力。随着新一波概念升级，服务和知识性零工，为从业者提供更加灵活多元的安排，学以致用新技能，为转换跑道做准备。

本地的零工平台应运而生，提供更加精细化、专业化的选择，并以新加坡为据点辐射海外。

这场刚刚起飞的零工经济，会将我们带向怎样一片新蔚蓝？

近年来随着科技平台赋能，人力供需关系发生改变，一波零工经济（gig economy）的浪潮正在全球悄然崛起。打破“一个人只打一份工”的传统模式，越来越多人借助数码平台接项目找零工，成为“分身有术”身兼多职的打工者。以美国为例，零工经济占就业人口的37%。

疫情中加速起飞

在经济学中，零工经济是一种新型雇佣关系，数码平台成为用人方式的主要连接体。像Grab等共享经济，吸引大批司机加入；本地也出现更多垂直化、精细化的平台，触角延伸到医疗、科技、交通、教育、商业等领域，有更加广泛的应用。美国学者戴安娜·马尔卡希在《零工经济》一书中描述，其作业方式为，用时短，灵活安排，取代朝九晚五的工作形式。行业性质包括咨询顾问、兼职、临时工、副业、短工等。

当疫情重创就业市场，原本初现苗头的零工经济在裁员风波中加速起飞。生产工具数码化，降低沟通成本，也降低入行门槛。通过手机应用，快速匹配供需双方，无论送餐、快递、服务上门，立马有工可做，成了人们谋生赚快钱的方式。此外，在就业前景不明朗时，聘用零工让公司具灵活性，适应不断变化的人员需求，在不确定的经济环境中保持灵敏。

据我国人力部数据显示，个体户员工（own account workers）从2016年的20万人，增加至2019年21万1000人。疫情暴发后，去年最新数据为22万8000人，占就业总人口的14.7%。

当司机也合伙火锅店

刘祖蔚年初和朋友合开一家火锅店，他一边做grab司机，一边安排送货。（龙国雄摄影）

每天清晨5点，刘祖蔚（38岁）便早早起床，开始一天的工作。他之前在德士公司做运营管理，去年公司倒闭，只好另谋生计。家中一对儿女刚要上小学，两年后要搬新屋。眼下处在找工过渡期，为了贴补家用，他从车行租车，一边做Grab司机，一边和朋友经营火锅店，帮忙外送。

经历半年打零工的模式，刘祖蔚觉得利弊参半。“好的是时间灵活，不受束缚，平台一直有工作进来，每天扣完车租油钱，自己要赚多少就接多少单；比起在餐馆打工，工钱不高，时间长，还要一直待在那边。打零工的方式更好一些。”

问及之后打算，刘祖蔚说，还是希望找一份全职工作，目前也在申请，每周发出五六份简历，“毕竟之后还有房贷要还，一份全职工会比较稳定。但待业期间，幸好有零工平台可以继续做工，维持收入。”

三个不同的身份

28岁的张惠平最近也开启打零工模式，眼下她有三个身份：疫苗接种中心的护士，二手店创业者，临时演员。

年初她辞去医院的全职工作，开起二手店。一直对环保和关怀社区抱有热诚，疫情期间她发现，人们居家清理出很多旧物堆在外面，“好多都还能用，这样丢了太可惜。”她希望以更灵活的方式安排时间，创办二手店，延续演戏的爱好，广泛探索自我。她坦言，在医院工作几年下来，发现自己并不适合全职体制。

如今身兼数职，早上7点到下午4点在接种中心帮忙，用专业的医疗技能回馈社区。回家后整理二手店，晚上出去拍戏。虽然辛苦但很充实，她说“疫情教会我们很多东西，很多事情现在不做又待何时？”

人们消费习惯正在改变

新加坡国立大学商学院阿加沃教授。

新加坡国立大学商学院阿加沃（Sumit Agarwal）教授接受《联合早报》访问时说，零工经济得以快速发展，一方面是灵活度吸引一批人加入，另一方面，人们的消费习惯正在发生实质性改变，对零工服务的需求有所提升。他说：“如果疫情持续，居家常态势必带来零工经济进一步转型。除了订外卖、网购类型的送货上门，如理发、美甲、按摩等上门服务，也会陆续出现，完成从送货上门到服务上门的转变，也就意味着需要更多可以灵活安排的人手。”

居家护理平台家恩（Homage）创办人郑彬彬。

以医疗护理行业为例，之前人们习惯去医院寻求护理服务，如今护理师来到社区或住家。几年前郑彬彬创立医护平台家恩（Homage），利用智能算法，根据看护类型、时长、语言偏好等，快速配对看护需求者和护工。她介绍平台在本地通过严格遴选现有4000多名护工，多数选择零工模式的护工，或因家中须要照顾年幼孩子和年长父母，青睐于可根据个人时间灵活安排工作。

郑彬彬认为，零工模式增加人力供应的流动性。尤其在医护人员紧缺的当下，通过培训让新手加入护理行业，可以有效分配资源，让更多医疗人力投入防疫工作。她发现，有不少新航员工或旅游业者加入，他们之前在服务业的经验，为人耐心友善，稍加培训很适合做护理。此外，也有如健身教练想要结合护理知识，帮助乐龄增强体质。社工在本职工作外希望学习护理帮助他人，医学院讲师学生走入社区实践等。“好像甘榜精神，把不同背景的人连接起来，建立一个护工社群。”

向知识型零工转型

在服务上门之外，零工经济另一现象是向知识型零工转型。随着新加坡向智慧国的愿景迈进，成为智能型城市，更多人加入如数据分析、人工智能、商业咨询领域。他们或选择以接项目的方式，发挥专业技能解决实际问题。

刘俊杰（40岁，化名，因换工敏感不愿透露真名）从事销售咨询行业14年，之前工作中接触到数据分析，很感兴趣，决定利用业余时间学习新技能。去年他用技能培训补助（SkillsFuture Credit）报读数据分析文凭，为了学以致用，积累实战经验，他同时在五个零工平台上发帖找工，希望和有需要的公司对接，提供数据分析服务。

刘俊杰说：“对我来说，赚外快只是一部分，主要是通过接项目锻炼分析能力，帮助公司解决实际问题；同时增加自己在数据方面的履历，为转换跑道进入数据行业做准备。”

他接到的工作从最基础的数据清洗（data cleaning）到完成包括数据收集、建模、分析的完整项目，按小时或难易程度，收费标准不同。

据他观察，目前通过零工平台找数据分析师，多以小公司为主。“数据分析是目前的大趋势，很多公司都想尝试，但聘请全职数据员太贵。很多公司抱着试水的心态，想要先找人做一些简单的分析，了解数据可以怎样帮助公司提升，之后再做进一步打算。”

刘俊杰之前接到的案子，包括通过分析数据帮助健身房预测哪些会员会续约，为补习中心定制作业流程，记录出勤率等。目前的接单量从原本一年做五六个项目，到如今每个月一个项目。

在学习实践中，更好地掌握新技能。刘俊杰也说，学习数据让他对人工智能领域也产生兴趣，打算在转换跑道后，继续拓展，以边学边用的方式结合打零工的经验，探索更多领域。

突破职业瓶颈

Gigworks零工平台创办人郑茸珊。

在零工平台创办人郑茸珊看来，零工模式提供多元化选择，鼓励人们更新技能，不断突破自我。“在定式工作中，或许很多人会有无力感，感觉路越走越窄，到后来好像人生没有太多选择。我们虽然非常努力地工作，却发现很多时候是跟着程序跑，自己并没有得到突破。”这也恰恰说明现代人工作心态的转变，从谋生过活到提升自我，希望在工作中不断进步，完成技能更新。

带着初心，郑茸珊在2019年初创立Gigworks，将具有网页编程、数据分析、平面设计、影像制作等技能的人聚集起来，作为桥梁连接供需双方，范围辐射整个东南亚市场。同时，建立相对公平透明的用人机制，让个人技能不受性别、年纪、种族、语言等限制，单凭专业能力获得接项目的机会。

起步阶段遇到疫情，没曾想疫情竟加快平台的发展，两年内注册人数已达两万多人，超出预期。郑茸珊说：“原本以为东南亚普遍观念保守，需要花六七年去接受零工经济。但疫情之下很多人失业，也有专业人士被裁退，大家需要工作，零工平台就成了过渡。加上居家办公的新常态，进一步模糊全职与兼职的界限，都是在家办公，让所谓的零工概念更加普遍容易被接受。”

津贴保障是挑战

谈及零工经济面临的挑战，阿加沃教授说，要想发展成为一种可持续模式，津贴、公积金、个人的安全保障等必须纳入考量。零工经济目前尚处在萌芽阶段，还没有比较成熟的案例和模型可以借鉴，相信多两年会陆续有研究出现，可作为进一步参考。

他也建议，要从事零工经济的个人须要掌握多种技能，以及不断学习快速学习的能力，以应对不断发展的经济形势，使自身具有更高的风险控制和抵御能力。

从业者普遍表示，目前仅考虑打零工作为过渡状态或兼职，最理想的还是能够有一份全职工作。尤其在亚洲文化里，大家还是普遍喜欢安定的就业环境。随着零工经济扩大，更多人加入进来，如果政府或雇主可商讨为其设立公积金或补助的可能性，会有助于提升稳定感。

关注到本地零工人数的增长，职总去年12月成立两个自雇与自由业者协会，分别是为摄影师、录音师、灯光师、监制与编剧等设立的创意专业人士协会（简称VICPA），以及代表送餐员、送货员、文件递送员等个体配送员的全国配送人员协会（简称NDCA）。职总文告中说，这两个协会将推动更好的工作保障及前景，并和利益相关者紧密合作，解决两组自由职业者面临的工作问题，加强支援框架，以及提升工作前景。

郑彬彬说，平台目前的做法是同本地保险科技公司Gigacover合作，为会员提供医疗补助。Gigacover作为本地首个为零工从业者打造的收入保障保险，提供灵活的就业保障。随着零工经济崛起，市场上或出现更多保障类保险配套。

郑茸珊相信，市场会给出最公平的判断。“当一个趋势已经形成，产生影响力，且能够广泛被大众所接受时，势必会引来政府的关注，制定相应政策去保护社群利益。”