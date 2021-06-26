食品直播、团购 宅经济生力军

居家防疫带动宅经济在这个艰难世道异军突起。民以食为天，新加坡人防疫不忘美食，透过网上直播平台订购特色食品，慰藉无法出国旅行充电的疲惫身心。《联合早报》记者采访美食直播主、大厨、电商、餐饮业者和消费者，一起见证新常态下逐渐成型的饮食消费文化。

冠病疫情暴发一年多来，新加坡人消费习惯转变，网购消费占比扩大，“宅经济”使食品销售额增加。本地一项调查发现，食物占消费者所有网购的70%，美妆品和科技用品则各占20%和10%。

直播不受时间与空间限制，能在短时间内吸引网民观看。

网购不受时间与空间限制，加上近几年社交媒体的普及，疫情的催化，许多餐饮品牌纷纷顺应趋势，搭上直播、电商平台及团购列车等线上销售形式，为困囿在家的消费者提供网购新体验。

疫情催化餐饮直播热潮

近来，越来越多餐饮品牌开始加入直播热潮之中。过去一年多，面簿直播平台Singapore Home Cooks负责人兼主播陈正伟（28岁）主持了超过500多场直播，售卖各种食品。他在接受《联合早报》访问时说，Singapore Home Cooks面簿群组于六七年前开设，原本是一个让家庭主妇分享食谱的平台。去年阻断措施期间，平台积极直播销售外国进口食品，也与日本政府合作售卖日本食品。

物以稀为贵，越是在本地超市买不到的食品，越是受到网民的欢迎。陈正伟说：“我们曾打破记录，在1分30秒内卖出两千个来自日本长野县的信州苹果雪糕；乐天集团日前通过该平台直播销售美滋锅的胶原蛋白汤，一场直播就卖出800包。”

该面簿直播专页目前有逾七万名追随者，私人群组则有逾23万名会员。直播平台每天销售不同食品，包括日本食品、餐馆级别美食、烘焙品如蛋糕、甜点，时而也售卖海鲜、蔬菜、肉类、水果等。

以直播方式销售食品虽受到人们青睐，但陈正伟认为，直播不能重复卖同样食品。“我们要跟着顾客需求变化，才能继续吸引顾客上线。”傍晚7时30分至晚上8时是直播黄金时段。销售反应则仰赖直播内容，若有名厨、艺人等嘉宾登场或特别促销，会带动直播反应。

直播的互动性强，观众有问题可直接发问，马上可得到解答。主播也会将食品包装拆开，当场试吃，或直接在镜头前示范，顾客可直接看见食物煮好后的样子，从而对产品有更直观的认知。此外，面簿直播结束后还能回播，让观众下单购买。

名厨透过直播开拓市场 电商进口高级食材

本地名厨彭国强上月成为中餐馆川巷的合伙人，最近也频频在直播平台做烹饪示范，吸引粉丝围观，直播反应不俗。

禁堂食期间，彭国强决定尝试透过直播管道，接触更多顾客群。他说，直播为消费者提供便利，观众还可以优惠价购买到各类食品，省时省力。

川巷通过面簿直播平台销售“拌饭神器”老干爹辣酱。

川巷通过直播独家销售餐馆特制冷冻食品，也不断研发新品，让消费者在家加热享用。餐馆推出的汤类炖品、蛋糕、“拌饭神器”老干爹辣酱、担担面等都是热销品。目前，直播食品销售额达到餐馆原有销售额的65%。

尽管目前餐馆已开放两人堂食，彭国强仍计划定时直播，并看好会有更多餐馆加入直播行列。“不知道疫情会持续多久，直播售卖食品是新商机。希望一些年轻厨师会看见直播效果，尝试变通，做出菜品变化，以直播方式售卖。”

无法出国，新加坡人更舍得花钱网购优质生鲜。电商平台Soshinsen通过自家开发网站，专售高品质生鱼片等级商品，消费者即使待在家，也能用合理价购买精致餐馆与高级日式料理餐馆等级的食材。除了每周两次从日本空运食材到本地，部分食材也从俄罗斯和法国进口。平台直接进口食材，免去中介费，使消费者受惠。

电商平台Soshinsen将日本高品质生鱼片等级食品引入本地。（商家提供）

Soshinsen联合创始人张哲玮（28岁）受访时说，疫情期间，该平台的网购销售额增长了500%；网络销售额占总销售额的70%。

张哲玮说：“过去人们对网购持有怀疑态度，更别说是网购食物，如今大家对电商平台的信任度更高，一些顾客甚至定期向我们订货。”

自去年起，国人对冷冻食品的需求大幅增长，许多人网购鰤鱼、即食生鱼片、生鱼片等级的鲔鱼、海胆等。“大家订购优质食材当作礼物馈送亲友，或在家中办庆祝会时享用。”

该网购平台上也提供各种食材的烹煮贴士、食谱，介绍时令食材等，并与厨师紧密合作，为平台增添不少回头客和新顾客。

团购唤起甘榜精神

餐饮直播与网购食材大受欢迎，直接带动团购消费，而凝聚团购消费者的是大家推崇的甘榜精神。团购将一群想买同样东西的消费者聚集起来，让参与餐馆与商家给出低于零售价格的团购折扣，一般比零售价便宜5至25%。

部分团购会将货物送到一个集合点，让消费者亲自取货。（商家提供）

团购平台Group Buys Sg联合创办人李俊杰（33岁）说，想网购食品，但其实要吃一个蛋挞，却要购买到一定数额才能送货，还须另付递送费。团购可以汇集一定数额，让各人以优惠价格购买食品，并享受货送到家。

不同于社区团购平台，Group Buys Sg提供全岛性团购服务。该平台成立一周年，在面簿、instagram的账号拥有约1万2000名会员，合作餐馆包括：乐天、同乐、108 Matcha Saro、松发肉骨茶、Crave椰浆饭等。

Group Buys Sg与多个餐饮品牌合作，提供全岛性团购服务。（商家提供）

李俊杰强调，该团购平台不收行政费，不调高售价，仅征收送货费，并确保团购食品皆来自经注册的公司，即便是居家业者，也要求他们上过食品安全和卫生基础课程，以加强消费者对该平台的信任。

团购平台也与海外品牌合作，将海外美食进口至本地，包括何成记云吞面、德星药材纸包鸡、新山协裕香蕉蛋糕、台湾太阳饼、法国Le Beurre Bordier牛油等。

团购销售反应踊跃，今年新春，该平台为会员团购重达一吨，总额高达两万元的肉干。本地著名卷蛋糕Rich & Good的团购，一天创下$6200的销售额。

李俊杰认为，美食团购让会员更了解彼此，大家也因此成为朋友，互相照应。

餐饮业者提升包装技术 开拓团购商机

不少知名餐饮业者在疫情期间提升食品包装技术，透过团购维持经营，有些甚至开拓了新市场，但也有受访的业者指出不是所有食品都适合借助团购促销。

马来西亚有85年历史的何成记云吞面第三代掌舵人何伟源（42岁）认为，团购为其家族生意搭建桥梁，让想念他们家云吞面的新加坡食客在不能跨境新山的情况下，仍能在家享用到正宗的何成记云吞面。

马来西亚何成记云吞面将真空速冻包装的云吞面进口到本地售卖。（何成记云吞面提供）

位于新山城中坊（City Square）的何成记云吞面近日与本地团购平台合作，将真空速冻包装的云吞面进口到本地售卖。团购首日就在6小时内接获600包云吞面的订单，反应踊跃。

“疫情前，我们有一半客源来自新加坡。疫情下大家减少出门，应顾客要求，我们在去年8月开始研发真空速冻包装云吞面，将产品运送到长堤对岸和马国各州，希望能将自制云吞面推广到各地。”

本地50年老字号金叶餐厅老板娘潘丽名分享，有团购平台主动邀她合作推出团购促销。她抱着尝试心态为团购设计实惠菜单，但销售反应一般。她说：“团购确实可省去物流麻烦，餐馆只需与一人交涉就能为多个订单安排送货。然而递送熟食是个挑战，若取餐时间不同，外送食物会变凉，相较于餐馆所售的熟食，团购销售模式或许更适用于冷冻食品。”

另一方面，网购时代，不少人担心不谙数码科技的年长摊贩，生意将受打击。网购团购是否适合小贩美食？陈正伟说，直播产品数量至少须达200份，因而不太适用于小贩美食。但他曾与面簿群组Hawkers United创办人周志伟到多座熟食中心直播介绍小贩美食，鼓励网民支持小贩美食。

李俊杰说，前阵子为年长摊贩组织团购的新闻出街后，有许多团购平台一窝蜂找上年长摊贩做团购，导致一些摊主应接不暇，不胜负荷。他认为，团购应尽量避开午餐和晚餐高峰时段，还须确保小贩美食团购的可持续性，他建议各团购平台分别认领一两家摊位，帮他们组织团购。

消费者团购前应做好功课

团购越来越红火，组团采购门槛低，任何人都可自组团购，面簿上几乎每天都会出现新的团购平台。为了避免交易纠纷，李俊杰建议消费者向经注册的团购平台购买食品，付款时尽可能把钱转入注册公司的银行账户，而不是私人账户。另也可多查看用户评价，若对食物来源存有疑惑，应询问负责人，要求提供资料，保持沟通透明。

新加坡食品局受询时指出，消费者在网购食品时，若对网上售卖的食物来源或食品安全存有疑虑，消费者不应购买或食用。

海事工业销售经理张全茗（43岁）说，居家办公期间他更常观看直播购买海鲜、肉类、点心、饺子、云吞等食品，“我很享受观看直播，从卖家身上得到到最及时的资讯，即使不买，也能通过直播内容，帮助我在购物时做比较。”

除了期待直播平台能售卖更多超市无法购得的食品，他希望直播平台能引入更多日本、韩国、台湾、泰国等地的食品，并建议直播平台举办即时幸运抽奖，让观众对直播有所期待。

物流执行员小珊（37岁）主要透过面簿、WhatsApp群组，以及团购平台HiMart团购水果和冷冻食品。“团购平台上经常能找到特别商品，价格便宜，也省下到超市排队的时间。”

不过，她希望团购平台在自己无法按时取货时，暂时帮她保管购买的东西。

在邻居的介绍下，销售文员李倩（40岁）每周至少一次会以团购方式购买蔬果。“希望团购平台能有更多种类的货品，送货时间能更具弹性。”