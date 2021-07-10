植物肉变身各色菜肴 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 摄影 / 龙国雄 剪辑 / 涂汶声 摄像 / 林国明 编导 / 黄亿敏 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 这一两年间，植物肉在本地餐饮发展迅速，从汉堡店扩展到高级餐馆，大厨借“肉”发挥各色菜肴，既有创意佳肴，也重现传统经典菜品。外食植物肉选择变多，连带鼓励人们采购冷冻植物肉食品回家烹调。由蒟蒻（konjac）制成的“鱼肉”，大豆制成的“鸡肉”等，这些植物肉（plant-based meat）是近期全球餐饮界最炙热的新颖食材。这一波植物肉趋势发展迅“素”，较早前的“未来汉堡”（Beyond Burger）和“不可能汉堡”（Impossible Burger），打响了植物肉名声，现在口味选择多样化，有鸡肉、猪肉、海鲜等，有厂商还以植物肉制成速冻食品，加热即可吃。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蛋白质 融资 素食 滨海湾金沙 环保 植物肉 植物蛋白质 食品科技 走访两大艺术中心 体验艺术家的日常 不安时代的安全大使