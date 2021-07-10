这一两年间，植物肉在本地餐饮发展迅速，从汉堡店扩展到高级餐馆，大厨借“肉”发挥各色菜肴，既有创意佳肴，也重现传统经典菜品。外食植物肉选择变多，连带鼓励人们采购冷冻植物肉食品回家烹调。

由蒟蒻（konjac）制成的“鱼肉”，大豆制成的“鸡肉”等，这些植物肉（plant-based meat）是近期全球餐饮界最炙热的新颖食材。这一波植物肉趋势发展迅“素”，较早前的“未来汉堡”（Beyond Burger）和“不可能汉堡”（Impossible Burger），打响了植物肉名声，现在口味选择多样化，有鸡肉、猪肉、海鲜等，有厂商还以植物肉制成速冻食品，加热即可吃。