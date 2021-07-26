新华文坛 文学翻译之路 订户 来自 / 联合早报 文 / 张曦娜 摄影 / 林泽锐 白艳琳 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM (1)陈妙华近年来翻译了马来小说家伊沙·卡马里的三部长篇小说。 （林泽锐摄）(2)廖建裕最近完成《新马印四大马来诗人》翻译作品。（受访者提供）(3)长谣亲自将其父刘思的诗作翻译为中英文版的《刘思诗选》。（白艳琳摄）(4)成君说诗集《诗路旖旎》是新华文坛上第一部马来文个人诗集译本。（档案照）(5)尤今在印尼的新书发布会上，感受到翻译的冲击力和影响力。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地文坛自1950年代起就一直有人在从事文学翻译工作。近年来，新华文坛不少作家也将作品翻译成英文或马来文，甚至是印尼文。在多元种族社会，互译各族群的文学作品，对促进各族间的相互了解至关重要。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 翻译 欧亚甜品 带你在地游他乡 前运动国手的下半场