关注青少年心理健康 当他与她的浮木 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 策划报道 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 面对生活、学业与成长问题困扰的青少年，倾向上网“避难”，当他们感到焦躁不安、忧郁沮丧时，与他们最亲近的人往往离他们最远。社会大众对精神与心理健康的既定观念，造成青少年在寻求治疗时举步艰难。让我们为隐身屏幕背后暗自喘息的青少年，亮一盏灯。（绘图/李会胜） 字体大小: 小 中 大 上个月本地发生校园命案后，随即传来男校中三生坠楼，同一个月又有女生在地铁轨道上徘徊，这些接连发生的事件敲响警钟，促使我们认真看待一个不容忽视的社会课题：青少年心理健康。记者访问三名在少年时期患上心理疾病的过来人，在他们的要求下，隐去姓名，好让他们卸下心防，侃侃倾谈。他们有的在成年后才求医，打开心结；有的仍在接受治疗。心理医生给他们建立信心，传授他们处理心理障碍的技巧，让他们在人生路上，走得更稳健坦然。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 青少年的烦恼 青少年 汤东线六地铁站启用 寻访美食最快2分钟 本地文教工作者忆余英时：对新加坡儒学运动贡献良多