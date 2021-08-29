关注青少年心理健康 当他与她的浮木

上个月本地发生校园命案后，随即传来男校中三生坠楼，同一个月又有女生在地铁轨道上徘徊，这些接连发生的事件敲响警钟，促使我们认真看待一个不容忽视的社会课题：青少年心理健康。

记者访问三名在少年时期患上心理疾病的过来人，在他们的要求下，隐去姓名，好让他们卸下心防，侃侃倾谈。他们有的在成年后才求医，打开心结；有的仍在接受治疗。心理医生给他们建立信心，传授他们处理心理障碍的技巧，让他们在人生路上，走得更稳健坦然。