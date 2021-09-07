保持身心活跃 失智不失活力 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙慧纹 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 要助失智症人士保持身心活跃，看护者可从他们感兴趣或熟悉的事物着手，甚至可发掘新爱好。 字体大小: 小 中 大 9月是世界阿尔兹海默症月。阿尔茨海默症是最常见的失智症类别。受访专家说，照顾失智症人士，应把注意力放在他们可以做的事，而不是已经失去的能力，帮助他们继续保持身心活跃。专家们也建议，外出活动时可选择失智症人士熟悉的路线，避开嘈杂的环境；对话时，可刻意放慢语速，让失智症人士有时间思考并做出反应。此外，看护者亦要关注自己的身心健康。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 失智症 阿尔茨海默症 看护者 身心活跃 日常生活 兴趣爱好 沟通 参与感 嘈杂环境 居家空间 现实导向 邱德拔医院 陈笃生医院 新加坡失智症机构 关护者援助服务站 乐龄陪护计划 Eldersit Memories Café Voices for Hope 非猎奇非风月 聆听性工作者的故事 艺满中秋双线出击 一展传统艺术华彩