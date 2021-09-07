保持身心活跃 失智不失活力

9月是世界阿尔兹海默症月。阿尔茨海默症是最常见的失智症类别。受访专家说，照顾失智症人士，应把注意力放在他们可以做的事，而不是已经失去的能力，帮助他们继续保持身心活跃。专家们也建议，外出活动时可选择失智症人士熟悉的路线，避开嘈杂的环境；对话时，可刻意放慢语速，让失智症人士有时间思考并做出反应。此外，看护者亦要关注自己的身心健康。

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