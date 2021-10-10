德福巷藏人情味 食品加工显真功夫 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 龙国雄 李健玮 发布 / 2021年10月10日 5:00 AM 新加坡享有美食天堂美誉，但有多少食材、食品是在地养殖、生产的？《联合早报》采访即将搬离德福工业区的食品业者，一探本地传统食品的生产面貌，反思如何守护舌尖上的新加坡？ 字体大小: 小 中 大 岛国东部的德福工业区还保留不少食品加工业，有些老字号食品历史比建国悠长，有些传统食品手艺堪称本地硕果仅存，多年来吸引本地和外地美食家到此寻味。随着工业区重建计划推进，落户德福工业区的食品业者逐一搬迁。《联合早报》记者走进德福工业区，体验食品制作现场的感官刺激，品尝好手艺，感念人情味，思考本地传统饮食文化传承的现实压力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德福工业区 财记腐竹 圆源鱼丸 金桔沙爹 诉说离散暗史留光 以片刻专注静置身心灵 非一般疗愈法疫中更受关注