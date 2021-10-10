德福巷藏人情味 食品加工显真功夫

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

摄影 /
​​​​​​​龙国雄 李健玮

发布 / 2021年10月10日 5:00 AM

新加坡享有美食天堂美誉，但有多少食材、食品是在地养殖、生产的？《联合早报》采访即将搬离德福工业区的食品业者，一探本地传统食品的生产面貌，反思如何守护舌尖上的新加坡？
新加坡享有美食天堂美誉，但有多少食材、食品是在地养殖、生产的？《联合早报》采访即将搬离德福工业区的食品业者，一探本地传统食品的生产面貌，反思如何守护舌尖上的新加坡？

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岛国东部的德福工业区还保留不少食品加工业，有些老字号食品历史比建国悠长，有些传统食品手艺堪称本地硕果仅存，多年来吸引本地和外地美食家到此寻味。随着工业区重建计划推进，落户德福工业区的食品业者逐一搬迁。《联合早报》记者走进德福工业区，体验食品制作现场的感官刺激，品尝好手艺，感念人情味，思考本地传统饮食文化传承的现实压力。

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