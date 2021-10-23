授人以鱼之乐 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄靖晶 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 今年在本地开业鱼料理餐馆，各自采用不同来源的渔获，用不同烹调技巧呈现鱼的各种吃法。 字体大小: 小 中 大 鱼料理近年跃上本地餐桌，一鱼百吃，烹、煮、蒸、烤、炸，各家各法，以鲜香诱人。今年在本地开业的四家鱼料理餐馆，各自采用不同来源的渔获，用不同烹调技巧呈现鱼的各种吃法。罗非鱼、虱目鱼、三文鱼和清江鱼，你爱吃什么鱼？最近，本地有不少主打鱼料理的餐饮品牌陆续登场，有来自中国的人气太二酸菜鱼，主打10种口味烤鱼的天天友鱼，以虱目鱼为主的MilkFish，还有搭配稻庭乌冬面（Inaniwa Udon）的Miso Salmon。各家品牌选用不同的鱼，烹制出风味各异的鱼料理，让喜欢吃鱼的食客不亦乐乎。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 鱼料理 太二酸菜鱼 天天友鱼 Miso Salmon MilkFish虱目鱼 花柏山公园 防御山头的华丽转身 百折千回说纸艺