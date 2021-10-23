鱼料理近年跃上本地餐桌，一鱼百吃，烹、煮、蒸、烤、炸，各家各法，以鲜香诱人。今年在本地开业的四家鱼料理餐馆，各自采用不同来源的渔获，用不同烹调技巧呈现鱼的各种吃法。

罗非鱼、虱目鱼、三文鱼和清江鱼，你爱吃什么鱼？最近，本地有不少主打鱼料理的餐饮品牌陆续登场，有来自中国的人气太二酸菜鱼，主打10种口味烤鱼的天天友鱼，以虱目鱼为主的MilkFish，还有搭配稻庭乌冬面（Inaniwa Udon）的Miso Salmon。各家品牌选用不同的鱼，烹制出风味各异的鱼料理，让喜欢吃鱼的食客不亦乐乎。