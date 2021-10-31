疫下看本地花圃业 生计变奏曲

疫情改变了不少生活方式，城市农夫突增，喜爱拈花惹草的绿手指横空出世，让本地园圃业、精品植物店在危机四伏的经营环境看到生机。受访的业者告诉《联合早报》，线上销售平台在疫下开拓新客源，也看到消费者好问好学，须提供养殖花草专业知识解答各种疑问。也有业者开拓植物医院、植物酒店服务，吸引视精品植物如宠物般宝贝的客人。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。