疫下看本地花圃业 生计变奏曲

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来自 / 联合早报

文 /
林弘谕

摄影 /
萧紫薇 叶振忠 ​​​​​​​龙国雄

发布 / 2021年10月31日 5:00 AM

冠病疫情笼罩下，本地大型农场式花圃，既有租地难长久经营的压力，又面对从外地进口货源的各种观赏植物网站和带货平台的竞争，如何力挽狂澜，转型把握新商机？
冠病疫情笼罩下，本地大型农场式花圃，既有租地难长久经营的压力，又面对从外地进口货源的各种观赏植物网站和带货平台的竞争，如何力挽狂澜，转型把握新商机？

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疫情改变了不少生活方式，城市农夫突增，喜爱拈花惹草的绿手指横空出世，让本地园圃业、精品植物店在危机四伏的经营环境看到生机。受访的业者告诉《联合早报》，线上销售平台在疫下开拓新客源，也看到消费者好问好学，须提供养殖花草专业知识解答各种疑问。也有业者开拓植物医院、植物酒店服务，吸引视精品植物如宠物般宝贝的客人。

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