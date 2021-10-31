疫下看本地花圃业 生计变奏曲 订户 来自 / 联合早报 文 / 林弘谕 摄影 / 萧紫薇 叶振忠 龙国雄 发布 / 2021年10月31日 5:00 AM 冠病疫情笼罩下，本地大型农场式花圃，既有租地难长久经营的压力，又面对从外地进口货源的各种观赏植物网站和带货平台的竞争，如何力挽狂澜，转型把握新商机？ 字体大小: 小 中 大 疫情改变了不少生活方式，城市农夫突增，喜爱拈花惹草的绿手指横空出世，让本地园圃业、精品植物店在危机四伏的经营环境看到生机。受访的业者告诉《联合早报》，线上销售平台在疫下开拓新客源，也看到消费者好问好学，须提供养殖花草专业知识解答各种疑问。也有业者开拓植物医院、植物酒店服务，吸引视精品植物如宠物般宝贝的客人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伟利花园 远东花卉 植物医院 植物酒店 餐馆厨师另起炉灶 小贩美食色香进阶 舞蹈与时尚联姻 开拓舞衣的无限可能