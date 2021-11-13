本地农产品 熬上台面

冠病疫情期间，全球出现供应链短缺，凸显发展本地农业，采用本土食材的重要性。本地蔬果农、鱼农和家畜业者等多年来的努力，终见成果。

本地超市、餐饮业者，近年来纷纷把本地农产品放到货架和餐桌上，除了满足市场供需，让消费者享用新鲜而有品质保障的美食，更为环保减碳尽力。

近年来，从超市到餐馆皆可看到本地食材，国人到超市更容易买到本地食材，一些超市会在食材包装上标示“Local Produce”“Grown Locally”等字样，吸引消费者购买本地农场品。此外，上餐馆也可吃到用本地食材烹煮的料理，有些业者甚至主打本地食材的特色美食。

新加坡食品局（Singapore Food Agency）正迈向实现我国“30·30愿景”目标，即本地农产品到了2030年可满足国人30％的食物需求。职总平价最近举行的“新加坡制造”（Made in Singapore）展销会，即是为推广本地食材，从香菇、蔬菜到鱼类。

职总平价合作社售卖金源高技农业科研的菌类（左图）及渔夫渔场的鲜鱼（右图）。（职总平价提供）

超市引进更多本地食材

职总平价集团首席采购官唐亚炎接受联合早报访问时说，职总平价作为本地品牌，一向支持本地农场品和本地制造，目前本地制造的食品约有6000种，其中约35%来自中小企业。

他说：“我们向本地农场采购鸡蛋、蔬菜和鱼。与两年前比较，供应量增加了10%至15%。本地生产的鱼类和蔬菜，各占销售额的10%左右。此外，职总平价售卖的鸡蛋有超过50%来自本地蛋农。”

近年来，业者看到消费者对本地农产品的需求越来越大，在疫情期间保持稳定。唐亚炎说，国人逐渐意识到支持本地农产品的好处，除了可减少碳足迹，各种农产品也更快地运到销售点，确保新鲜度。此外，本地农产品有更佳的食品安全和品质保证。

超市Little Farms售卖的本地农场品。（Little Farms提供）

Little Farms超市售卖不少本地品牌食品，如Just Produce、Live Fresh、Artisan Green和Sustenir等。总裁史蒂文斯（Joe Stevens）说，本地超市近年售卖越来越多本地食品，因为这些食品不用长途跋涉从海外运来，省去运输费，减少碳足迹。业者发现，当消费者更熟悉本地食品时，接受度也随之提高。

餐馆主打本地食材菜色

一些餐饮业者则利用本地食材，变化出各式创意料理，且推出主打本地食材的特定餐单，征服食客味蕾。

集菜园与餐馆为一体的Open Farm Community（OFC）新登场的“农场盛宴”（Farm Feast），就采用本地农场品做成料理。例如，用本地种植的萝卜和黄瓜拌成清爽的沙拉；用金源高技农业科研（Kin Yan Agrotech）的多款鲜菇做成“Kin Yan鲜菇意大利馄饨”。

Open Farm Community用金源高技农业科研的菌类做成“Kin Yan鲜菇意大利馄饨”。

OFC所属的Spa Esprit集团发言人说：“在餐饮业，外来食材总被视为比本地食材优越，OFC希望能够改变这个观念，同时为环保尽力。农场盛宴的目的就是重新‘包装’本地食材，让食客尝鲜。”如用餐馆种植的茄子和玉米做成“OFC茄子”和“OFC玉米‘排骨’”等。

农场盛宴系列料理用餐馆种植的玉米做成OFC玉米“排骨”。

该餐馆所采用的本地农场品还包括来自阿华渔场（Ah Hua Kelong）的海鲜；Toh Thye San Farm的家禽；夏氏牧羊场（Hay Dairies）的农产品等。此外，餐馆也善用自家种植的蔬果与香草，以及跟Edible Garden City合作种植的蔬菜、香草和食用花。

农场盛宴将长期被列入餐单，并依据食材货源推出不同系列料理，发挥本地食材的特色。

Open Farm Community采用本地种植的萝卜和黄瓜做成的沙拉是该餐馆“农场盛宴”系列料理之一。

米其林一星餐馆Alma by Juan Amador日前推出为期两个星期的“Alma X Backyard Production”本地食材餐单，获得不俗反应，吸引200多人前去用餐。

Alma X Backyard Production以裕廊牛蛙场的牛蛙做成精致料理。（餐馆提供）

餐馆司厨长苏菲安（Sufian Zaini）说，这次的限时特餐用了本地农场的蔬菜、海鲜，裕廊牛蛙场（Jurong Frog Farm）的牛蛙，还有联华行农场的鹌鹑等，近10种本地食材。

Alma X Backyard Production在本地食材餐单上的蔬菜沙拉。（餐馆提供）

他说：“前来用餐的食客对本地食材刮目相看，尤其喜欢蔬菜沙拉、石斑鱼和牛蛙料理。”因此，餐馆在接下来的午餐也会供应用本地蔬菜做的沙拉。

业界逐渐认可本地食材的高品质

与海外农场品比较，本地农场品有哪些优势？

OFC发言人说，餐馆采用本地食材，可减少对进口食材的依赖及减低碳足迹，还可避免食材在运输过程中变质，同时又能支持本地生态系统。OFC的初衷是希望提供一个空间，让孩子认识食物的来源，提升社区对食物源头的认识与欣赏。不过，本地农场品要面对空间不足、土地成本高，加上气候和土壤的局限，供应量可能不稳定，所能种植的蔬果也有限。

种类、价格，甚至风味，都是本地农场品面对的挑战。

餐馆Alma by Juan Amador的苏菲安说：“有些进口蔬菜比本地蔬菜贵，但一些来自马来西亚的蔬菜却比本地蔬菜便宜。本地生产的蔬菜与海鲜种类较少，可能是处于初级阶段，菜农仍在摸索消费者的口味，目前都专注在几种大家较熟悉的蔬菜。”

他也谈到风味上的差异，“比如法国的甜菜根带有甜味，本地的甜菜根一般比较不甜，且带有泥土味。”

尽管如此，受访业者仍看好本地农场品的优势与潜能。

Artisan Green用水耕法栽种无农药的蔬菜与香草，包括嫩菠菜、柠檬罗勒、莳萝、芫荽和细香葱。创办人兼公司董事傅元瑞受访时指出，本地农产品如蔬菜胜在更新鲜，缺点是因人工成本较高，所以一些产品售价高于进口食材。不过，随着社区对本地农场品的支持提高，本地农场将能扩大种植规模以降低价格。

傅元瑞说，本地农场品的能见度越来越清晰，“希望更多超市业者能意识到跟我们合作的好处。目前一些大家不熟悉的品牌，可能无法与知名的海外品牌竞争，我们还是希望随着更多消费者认识到购买和食用本地农场品的好处，能够在新加坡市场找到更多立足点。”

谈到本地与海外农场品在超市上架的挑战，渔夫渔场（The Fish Farmer）总裁王典宝受访时说，价格是关键，来自马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南和中国的鱼价都极具竞争力，“不过，如果消费者要买当天收成的新鲜鱼获，就要买本地鱼场的鱼，价格也只需多五角钱左右。”

令人鼓舞的是，王典宝说，一些高档餐馆如Candlenut、Como及Garibaldi，今年来的海鲜订单都有所增加，说明越来越多餐饮业者认可本地鱼获的高品质。

随着本地农场品人气升温，一般餐饮业者及消费者已打破“外国的月亮比较圆”的成见。

OFC发言人说：“大家逐渐习惯看到更多本地食材被纳入餐馆的菜单，我们也看到许多食客对本地食材的好奇和惊艳，并认可其风味不比海外食材逊色。”

傅元瑞则说，有一部分消费者仍有进口食材比较好的观念，“不过，在品尝了我们的产品后会改观，毕竟本地采收的蔬菜更新鲜，跟长途跋涉的进口蔬菜大不同。”