挥别坏习惯 新一年拥抱安康 订户 来自 / 联合早报 文 / 孙慧纹 发布 / 2022年1月4日 5:00 AM 为新的一年定下健康目标，学习远离坏习惯，培养更健康的生活方式。（iStock图片） 黄文耀医生：有特定健康问题、家族病史或风险因素的人，可提前跟医生讨论，制定个人化的体检项目。（受访者提供） 黄裕真医师：亚健康多处于发病早期，要避免发展成更严重的病况，早期诊治疗效较好。（受访者提供） 营养师陈金凤：富含纤维素的饮食有助减缓食物消化和增加饱腹感，有助于体重管理。（受访者提供） 营养师吴美玲：提前计划用餐时段与内容，可避免因饥饿时才做决定而，导致暴饮暴食。（受访者提供） 物理治疗师李洁琪：做有氧运动和力量训练有助体重管理。（受访者提供） 卡鲁韦帝医生：烟酒成瘾者须识别和预测可能引发强烈渴望和冲动的潜在情况，并学会正确的管理方法。（受访者提供） 心理学家李宛真：通过关心他人，恢复与他人往来也是自我照顾的一部分。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情改变了人们的生活习惯，有人因此开始锻炼，也有人因为居家办公压力大，借烟酒舒压。迎接2022年，让我们挥别生活中常犯的不良习惯，在新的一年拥抱健康的身心灵，永保安康。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 不良习惯 新年目标 身体检查 中医中药 亚健康 抗病 肥胖 体重管理 保健运动 健康饮食 有氧运动 力量训练 烟酒成瘾 心理健康 自我照顾 被忽略的守护者 为城市美好把关 艺术新星 热望引燃艺术之火