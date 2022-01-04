挥别坏习惯 新一年拥抱安康

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来自 / 联合早报

文 /
孙慧纹

发布 / 2022年1月4日 5:00 AM

为新的一年定下健康目标，学习远离坏习惯，培养更健康的生活方式。（iStock图片）

黄文耀医生：有特定健康问题、家族病史或风险因素的人，可提前跟医生讨论，制定个人化的体检项目。（受访者提供）

黄裕真医师：亚健康多处于发病早期，要避免发展成更严重的病况，早期诊治疗效较好。（受访者提供）

营养师陈金凤：富含纤维素的饮食有助减缓食物消化和增加饱腹感，有助于体重管理。（受访者提供）

营养师吴美玲：提前计划用餐时段与内容，可避免因饥饿时才做决定而，导致暴饮暴食。（受访者提供）

物理治疗师李洁琪：做有氧运动和力量训练有助体重管理。（受访者提供）

卡鲁韦帝医生：烟酒成瘾者须识别和预测可能引发强烈渴望和冲动的潜在情况，并学会正确的管理方法。（受访者提供）

心理学家李宛真：通过关心他人，恢复与他人往来也是自我照顾的一部分。（受访者提供）

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冠病疫情改变了人们的生活习惯，有人因此开始锻炼，也有人因为居家办公压力大，借烟酒舒压。迎接2022年，让我们挥别生活中常犯的不良习惯，在新的一年拥抱健康的身心灵，永保安康。

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