在家办公时，你会否随手开一包薯片来解馋？根据新加坡企业发展局的数据，单单2021年在新加坡上架的新零食就有近300种。本地的零食销售额以亿元计算，市场庞大，增长迅速。年轻企业家进军零食市场，有的重新包装传统零食，有的打造高人气零食，让本地零食海外飘香。随着现代人健康意识的提高，也催生了新一代零食，选用较健康食材，以更健康方式生产，满足口腹之欲，也减少罪恶感。受访营养师建议，零食的分量是刚好满足一时的嘴馋，但不会影响过后的正餐。