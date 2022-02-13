零食市场 胃口大 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 摄影 / 龙国雄 发布 / 2022年2月13日 5:00 AM 零食的诱惑叫人难以抗拒，无论是在学习、办公、聚会、追剧，都可以抓一把，嚼一嚼，满足口腹之欲。在讲求健康饮食的时代，零食也逐渐转型，撕下“垃圾食物”的标签。零食市场商机无限，零食形象的反转不仅带动买气，同时吸引年轻企业家入场，研发生产符合现代人健康诉求，口味新颖的零食。 字体大小: 小 中 大 在家办公时，你会否随手开一包薯片来解馋？根据新加坡企业发展局的数据，单单2021年在新加坡上架的新零食就有近300种。本地的零食销售额以亿元计算，市场庞大，增长迅速。年轻企业家进军零食市场，有的重新包装传统零食，有的打造高人气零食，让本地零食海外飘香。随着现代人健康意识的提高，也催生了新一代零食，选用较健康食材，以更健康方式生产，满足口腹之欲，也减少罪恶感。受访营养师建议，零食的分量是刚好满足一时的嘴馋，但不会影响过后的正餐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 零食 薯片 健康零食 情定提拉米苏 Tiramisu 走进城市公共艺术空间 亲近古老 感知现在