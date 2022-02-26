国民料理吃成文化 一样咖喱百样滋味

驻台北美籍记者日前示范烹煮的新加坡咖喱鸡视频在网上遭批不正宗，视频已下架。咖喱早已融入国人饮食文化中。新加坡咖喱菜式选择丰富，融汇了各大族群的风味，光是一道咖喱鱼头，就有不同族群香辣味美的变奏版，体现出它的独特、多元与包容性。

无论是自家烹煮，或是外食，咖喱早已融入国人饮食文化中。

美国《纽约时报》属下“NYT Cooking”Instagram账号，日前发布了一支由驻台北美籍记者示范烹煮的新加坡咖喱鸡烹饪视频，成品卖相不佳，被网民批评做法不正宗，与国人熟知的新加坡咖喱鸡完全不像，该平台已将该视频下架。

新加坡咖喱菜式选择丰富，滋味多元。除了咖喱鸡，还有咖喱鱼头、咖喱菜、咖喱叻沙等，甚至还能搭配面包、印度煎饼享用。光是咖喱鱼头，就有不同族群的变奏版，印度餐、中餐、马来餐、娘惹餐均有它的踪影。不管是中式的酸辣咸鲜，还是辛辣十足的印度风味，一个咖喱鱼头煲，一齐分享香辣味美，体现出的是新加坡咖喱文化的多元和包容。

面包搭配香浓海南咖喱汁，好吃得吮手指。（受访者提供）

乐天海鲜的咖喱煲鱼头加入洋葱、红椒、番茄、茄子及羊角豆，香辣味美。（餐馆提供）

“咖喱”（Curry）一词源于淡米尔语，指的是“调味汁”的意思。

发祥于印度的咖喱，运用多种香料混合而成，它如同一颗蒲公英种子，首先在南亚和东南亚等地生根发芽。17世纪，欧洲殖民者来到亚洲时把这些香料带回欧洲，继而传播到世界各地。咖喱来到新加坡，经过改良，结合在地饮食文化，加入多元色彩，孕育出各具特色的咖喱料理，也逐渐形成属于本地的独特口味。

老曾记从小小的咖喱角起家，旗下开设的咖喱主题餐馆——咖喱食堂（Curry Times），将咖喱融入各样菜式，食客上门可享用到各式咖喱料理，如：咖喱鱼头、咖喱鸡面、招牌咖喱鸡、咖喱面包、干咖喱鸡饭等，具有浓浓南洋风味。

本地咖喱精髓在于香料搭配

黄美玲认为，无论是马来人、印度人或是华人烹煮的咖喱，都属于本地饮食文化的一部分。（叶振忠摄）

新加坡咖喱是各族文化融合的产物。餐馆市场营销传播经理黄美玲受访时说，新加坡咖喱融汇本地各大族群，包括：马来、印度、华人、娘惹及欧亚裔等，各族咖喱各有风味，煮法也各有不同，精髓在于各族群用来制作咖喱酱的香料搭配。

“新加坡咖喱是一道国民料理，我们都是吃着咖喱家常菜长大的，无论是马来人、印度人，或是华人烹煮的咖喱，都属于本地饮食文化的一部分。”

新加坡咖喱的必备成分是用于制作咖喱酱的专有混合香草和香料，特别是咖喱粉。烹调咖喱的重要步骤是翻炒香料，以便带出咖喱香。咖喱食堂所提供的咖喱菜式，沿用老曾记传统秘制咖喱酱制作，结合多种香料，各种香料搭配得好，味道恰到好处。餐馆售卖的咖喱菜式中不加椰浆，黄美玲解释，这是为了让咖喱吃起来口感更轻盈，也更健康。

咖喱食堂所售卖的咖喱菜式，沿用老曾记传统秘制咖喱酱烹制。（叶振忠摄）

国人熟悉的咖喱面包鸡，有个亲切的名字——金枕头。把煮好的咖喱鸡裹入面团中，放入烤箱烘烤至金黄色，出炉后将面包剪开，撕下后蘸着香浓的咖喱汁，搭配滑嫩的鸡肉享用是吃咖喱的一大乐趣。

本地老字号933金枕头的咖喱面包鸡创立于1991年，采用特制的咖喱酱制作，符合大众口味，不仅华人爱吃，多年来也受到马来、印度族群的欢迎。除了招牌咖喱鸡，还有特辣版本，现在还推出了咖喱面包鱼、咖喱面包羊、鲍鱼咖喱鸡、素羊肉咖喱和新推出的泰式绿咖喱口味供选择。

933金枕头的面包鸡，将咖喱风味蕴含于面包中。（叶振忠摄）

咖喱香料提升菜肴香气

一道咖喱，百样滋味，933金枕头运营总监王建荣受访时说，烹煮咖喱无特定配方，不拘于一格，本地每家每户所烹煮的咖喱风味不尽相同。“本地咖喱种类精彩，印度黄姜饭、海南咖喱饭，甚至是一般杂菜饭摊位所售卖的咖喱，味道都不同。新加坡人爱吃咖喱，小时候上别人家做客或是烤肉会时，咖喱肯定是餐桌上必备佳肴，咖喱汤汁有分比较水的，也有些是浓稠的，有些还特辣。”

933金枕头运营总监王建荣认为，本地每户家庭所烹煮的咖喱风味不尽相同。（受访者提供）

王建荣强调，烹煮新加坡咖喱时，少不了姜黄、小茴香、姜、胡椒、肉桂、大蒜，以及椰浆，将不同香料结合蔬菜等食材烹煮时，有助提升整道菜的香气。

新加坡怡阁酒店（York Hotel）内的白玫瑰咖啡座（White Rose Cafe），为食客提供本地、西式及亚洲特色菜。经典的“新加坡珍藏美味”（Treasured Flavours of Singapore）单点自助餐精选菜单上25道本地风味美食，咖喱菜式如：咖喱鱼头、咖喱鸡、海鲜咖喱，以及咖喱炸鸡翅等。

怡阁酒店推出的“新加坡珍藏美味”单点自助餐包含好几道咖喱菜式，如：咖喱鱼头、咖喱鸡、海鲜咖喱，以及咖喱炸鸡翅等。（梁麒麟摄）

其中，咖喱鱼头是根据上世纪70年代食谱烹调，源自现已停业的小印度老字号餐馆顺兴餐室，结合华人、马来、印度口味，咖喱中没有椰浆，而是把鱼头在阿参汁中与番茄、羊角豆、洋葱及辣椒等共同烹煮，口味清爽开胃。

现成咖喱酱料 煮咖喱更方便

怡阁酒店行政总厨吴伟勇强调，烹调咖喱时，香料、咖喱粉和姜黄粉必须以慢火烹调出香气。（梁麒麟摄）

怡阁酒店行政总厨吴伟勇说，对于许多本地家庭来说，咖喱是许多人的家常菜。在家里烹调一锅香喷喷的咖喱不难，超市里售卖了许多现成咖喱酱料，大大简化了咖喱的烹煮过程，煮咖喱也变得越来越方便。

“咖喱也很百搭，与面条、米饭，甚至印度煎饼都很搭配。咖喱也能带出各种食材香和口感，就连本地连锁快餐店也为食客提供咖喱酱为蘸料，足以看出国人对咖喱的喜爱。”

吴伟勇说，要烹煮出色香味浓的咖喱，咖喱酱必不可少，此外还须有姜黄粉、香菜、辣椒粉、茴香、小茴香、姜黄、葫芦巴、小豆蔻和黑胡椒等基本香料。烹调时，香料、咖喱粉和姜黄粉须以慢火烹调出香气。

海南厨师研发咖喱饭

海南咖喱饭是多种饮食文化的融合，据说，海南咖喱饭源自殖民时期的新加坡由受聘于英国人或土生华人富裕家庭的海南厨师研发。厨师结合了英式美食如猪排，以及娘惹菜元素，如咖喱鸡、杂菜和卤肉等。

本地休闲餐馆海南宝（The Hainan Story）主打海南风味美食，自去年4月开业以来，菜单上的海南咖喱鸡一直是餐馆最畅销的菜肴之一，这反映咖喱在国人心中的重要地位。

海南宝售卖的黄妈妈海南咖喱鸡腿套餐，以细嫩鸡腿肉搭配香浓咖喱汁与白饭。（受访者提供）

海南宝联合创办人张绍峰受访时说：“咖喱鸡在本地深受国人欢迎，许多人更是百吃不厌。本地各族群烹煮咖喱，虽然食谱有些差异，但新加坡咖喱具独特香气，引人食欲，香气的基础就是各种香料，烹调时还用上大量的油和椰奶。”

探索咖喱的更多可能性

烹煮海南咖喱，香料是美味关键。张绍峰强调，除了要有耐心翻炒香料，烹制海南咖喱时南姜、椰奶、香茅、辣椒干、咖喱叶，以及新鲜研磨的胡椒更是不可或缺的材料。

海南宝所售卖的海南咖喱饭，咖喱配方来自一位海南女厨师的家传做法，所有酱料都是餐馆自制，包括招牌咖喱和自制参峇辣椒。餐馆主打的黄妈妈海南咖喱鸡腿套餐，以大片细嫩鸡腿肉搭配香浓咖喱汁与白饭，以及虾饼、参峇天贝、参峇峇拉煎、自选蔬菜与鸡蛋类美食。除了咖喱鸡腿，其他选择还包括扣肉、炸鸡、南乳炸猪肉、酥炸虾、脆炸海鲂鱼等。

此外，品牌对其海南咖喱鸡配方感到自豪，积极探索咖喱的更多可能性，陆续推出许多融合海南咖喱的烘焙面包，包括：海南招牌咖喱鸡菠萝包、海南咖喱鸡酸种比萨、海南咖喱酸种面包、牛油皮海南咖喱鸡肉派等。

融合海南咖喱鸡风味的酸种比萨。（受访者提供）

●咖喱食堂

地址：诺维娜广场（Velocity）#02-33/34/41/42、西城#02-08、樟宜机场第三搭客大厦#B2-51、义顺纳福城#B1-201/202

网站：www.currytimes.com.sg

●933金枕头

地址：1 Kaki Bukit Rd 1Enterprise One #05-11 S415934

电话：6323 8933

●白玫瑰咖啡座

地址：21 Mount Elizabeth S228516

电话：6830 1156

●海南宝

地址：山乐坊（Hillion Mall）#01-15/16；01-43、Chapter One （Hotel Boss）#01-09

电话：69708191

印度、泰式、日式咖喱各有特色

咖喱几乎遍布全世界，且融入各地饮食文化，形成各地咖喱特色。

▋印度咖喱

印度可说是咖喱的鼻祖，地道的印度咖喱组成香料非常之多，印度咖喱以丁香、小茴香子、胡荽子、芥末子、黄姜粉和辣椒等香料调配而成，酸奶也是常客之一。由于用料重，所以正宗的印度咖喱辣度强烈兼浓郁。

▋泰式咖喱

泰式咖喱有绿咖喱、红咖喱之分，咖喱中加入香茅、鱼露、月桂叶等香料，令泰式咖喱独具一格。泰式咖喱中大量使用罗勒和香茅等香草，因此辛辣中同时带有酸爽的风味。此外，椰奶和罗望子也是泰式咖喱中不可或缺的食材。

▋日式咖喱

日式咖喱是深受日本人喜爱的国民料理之一，包括：咖喱饭、咖喱面包、咖喱乌冬面、汤咖喱等。特色是辛而不辣、浓郁微甜的咖喱汤汁，搭配松软的马铃薯和红萝卜，酥嫩入味的肉块，配上米饭，便是一份正宗日式咖喱饭。