社区情报员 巡逻守护家园

停放在组屋底层的脚踏车被偷了，住家外墙被大耳窿泼漆，有人高楼抛物，或聚集在天台嗑药……当发现上述违法行为时，市民巡逻小组便会立即通报相关单位。由志愿者组成的巡逻小组，以维护邻里治安为己任，他们犹如分布在社区内的“情报员”，在不同地区分组巡逻，预防罪案发生。

夜幕降临，你家附近的社区是否能看到市民巡逻小组的身影？或许在住家楼下的电梯旁，挂着“市民巡逻小组在行动”的标牌？对于他们的存在，或有人早有耳闻，也有人不曾听说，然而很多人却不晓得他们具体做些什么。疫情下沉寂两年，生活步入正轨后，市民巡逻小组近期又出动了。让我们跟随他们的足迹，一起了解这个志愿者团队的幕后日常。

警察部队社区合作局局长助理警察总监熊衍庆：市民巡逻小组成员大约有6700名。（梁麒麟摄）

市民巡逻小组（Citizens On Patrol，简称COP）计划从1999年推出至今，警察部队社区合作局局长助理警察总监熊衍庆，在受访时告诉《联合早报》，我国目前的市民巡逻小组成员大约有6700名，年龄介于17岁至80岁，大多数志愿者年龄在40岁以上，多是对社区服务充满热情，自发报名参与。

组屋楼下的告示牌提醒民众这一区有巡逻小组。（梁麒麟摄）

每个志愿者每月须抽出至少两小时执行巡逻任务，巡逻期间，要特别留意社区内的可疑活动或人员，并在需要时通知警方展开调查。市民巡逻员自身不具备探案的职能，更像是分布在社区内的“情报网”——通过在不同地区分组巡逻，起到震慑作用，预防犯罪活动的发生，以及与社区居民分享安全防范知识。

白天当保安 夜晚巡邻里

·再诺（Mohd Zainol A Hejaz）

·年龄：66岁

·职业：保安员

·巡逻年份：23年

再诺平日里在超市当保安，下了班继续在小区巡逻。（梁麒麟摄）

再诺的大半生都投在了保安事业上。每月第一个星期六的晚上，他会到民众联络所，与巡逻小组的其他成员汇合。作为组长，他会先汇报近期小区的治安情况，大约8点，巡逻小分队出发。

根据警方规定，每次至少要凑齐四个人才能出勤。再诺的小组人多时会有六七名志愿者一起巡逻，其中好多已成了无话不谈的好友。因为巡逻小组是义工性质，具有灵活度，大家通常都会看时间参加。大家互相告知档期，由再诺统一安排协调。

根据警方规定，市民巡逻小组每次出勤时需要至少四人同行。（梁麒麟摄）

巡逻开始，他们通常会从组屋最高一层一路走下来，观察是否有可疑人士出没。过程中，他们不会打扰住户，除非发现异样才上前询问一二。如发现任何可疑情况，第一时间要做的是通知警方，不得擅自行动，也是保障巡逻市民的安全。

再诺家住勿洛蓄水池附近，巡逻小组往往是就近分配，主要范围锁定在住家附近的几座组屋。从1999年市民巡逻小组计划正式成立至今，再诺是第一批参与的志愿者，一做就是20多年。当被问起报名加入的初衷时，他说是自己的兴趣，一直都很喜欢做保安性质的工作。1990年代他曾参加过志愿特警团（Volunteer Special Constabulary），后来“退伍”后，还想继续尽一分力，于是加入了巡逻小组。

目前他的正职是超市的保安人员，平日工作主要抓偷窃行为，下了班在小区继续巡逻，保障居民安全。再诺一身黝黑的肤色，健硕的身材，戴着一副酷酷的墨镜，笑起来却很阳光，充满正能量。

社区犯罪率下降

巡逻二十载，他最大的成就感是看到社区犯罪率明显下降，治安变好了。再诺回忆，早年间勿洛一带罪案频发，像是毒品问题、非法讨债、组屋楼下脚踏车失窃等。他说：“巡逻时经常看到大耳窿泼漆，在门上画O$P$，还写上屋主的电话号码。”

有时欠债的人已搬走，新屋主住进来还免不了要受讨债人的骚扰。但凡遇到这种情况，巡逻员会在第一时间拍照告知警方，进一步关注这个单位。有时当面见到大耳窿来讨债，他们会立刻打给警方，警察一来阿窿立刻就消失了。自从安排巡逻队执勤，明显感到治安好了很多，没有再看到有人泼漆，他说：“毕竟他们知道这一区有人巡逻就不敢太放肆。”

关注独居老人

另一巡逻时会特别留意的是独居老人的问题，前段时间常在报章上读到老人在家中过世的消息，不免更加关注，尤其是在乐龄人口密集的成熟组屋区，邻里之间也会多一分留意。有时巡逻会遇到热心邻居告知，很久没见隔壁的安娣安哥出来，巡逻员随即上前敲门问询。

再诺说：“后来发现有些独居老人家怕生，邻居敲门害怕是陌生人，也不敢开门。后来因为巡逻队经常从家门口走过，一回生二回熟，见多了就认得，老人家也放下戒心，慢慢开门打招呼或者聊会儿天。”安全来自安心，长时间培养一种熟悉的关系，慢慢建立信任，也让社区邻里多了一分安心。

做警方的眼睛和耳朵

巡逻员要“眼观六路，耳听八方”，时刻保持机警。即使在不巡逻的时候，再诺也已经养成了习惯，四周查看，在外用餐会不自觉地听旁人聊天，是否提到哪些隐秘信息。巡逻员手中有一本笔记本，上面记录着各个政府机构的联络，号码早已烂熟于心。在他看来，巡逻员的工作就是成为警方的“眼睛和耳朵”，将收集到有关社区的消息及时报告。

巡逻志愿者的笔记本上清楚列出各个政府机构的联络，方便随时引导公众。（梁麒麟摄）

再诺的制服背心上有三枚徽章，分别代表他接受过预防罪案发生的培训，全国保家安民计划（SGSecure），社区紧急应变课程（Community Emergency Preparedness Programme），学习如何预防和应对紧急火患，做心肺复苏，以及运用心脏除颤器等基本急救知识。平日里他有空就会去上课，不断装备自己，服务社区。

再诺胸前已集齐三枚徽章，代表他参加过的培训。（梁麒麟摄）

巡逻二十载，他感慨团队原本有20多人，大家都从事不同职业，后来年纪渐长，陆续有人离开，如今还剩下他坚守着岗位。力所能及之处，他会继续做下去。

有些独居老人家怕生，邻居敲门害怕是陌生人，也不敢开门。后来因为巡逻队经常从家门口走过，一回生二回熟，见多了就认得，老人家也放下戒心，慢慢开门打招呼或者聊会儿天。——再诺

把关怀带入邻里

·瑞塔（Retha Panday）

·年龄：50岁

·职业：护工

·巡逻年份：4年

瑞塔享受巡逻过程，与邻里更加熟络。（梁麒麟摄）

瑞塔常与再诺同一组巡逻，两人之前在联络所认识，她经再诺介绍后加入COP小组。“我平时也在其他地方做志愿者，多是处理行政事务，听说巡逻可以在社区多走动，不仅能认识更多邻居，还能学习新事物，就想要报名参加，尽微薄之力回馈社会。”

瑞塔（左一）和再诺（左二）外出巡逻，向公众讲解须留意的社区罪案隐患。（梁麒麟摄）

瑞塔是一名寡妇，独自抚养三个儿子，刚加入巡逻队时，小儿子8岁，大儿子15岁，如今已经是理工学院学生。起初儿子不太理解妈妈为何要去巡逻，她说：“他们不太喜欢我周末出去，觉得好不容易休息，可以在家陪他们。”后来瑞塔跟孩子们解释了巡逻队的意义和职责，得到他们的理解，也支持妈妈做喜欢的事。

每名志愿者在申请加入后，须要接受一天半的培训，内容包括基本犯罪预防，熟悉掌握SGSecure应用和社区紧急应变课程（Community Emergency Preparedness Programme）。

作为遍布在社区的“情报网”，为了及时收集社区罪案发生的消息，巡逻员也会定期开展问卷调查，向居民了解须要注意的隐患。平日里巡逻时，他们会在组屋楼下或公共空间和居民对话，介绍自己作为巡逻员的身份与职责，也向对方了解最近是否看到哪些可疑现象。此外，巡逻员也会告知居民这一区近来高发的案件如网络骗局、电话诈骗等，提醒公众小心提防。

女巡逻员更细心主动

在保护社区的事务上，巾帼不让须眉。据瑞塔观察，参与巡逻队的志愿者几乎是男女各半。“很多乐龄妇女喜欢加入巡逻的行列，她们有时间，也愿意与邻里更多互动。”女性的优势在于细心，观察力强，很活跃，有主动性，经常会“多走一里路”，仔细查看社区的每个角落。瑞塔说：“我们会时常注意观察，警惕周围是否有奇怪的人，奇怪的举动。即使不在巡逻时段，日常也会很机警多留意。”

在一些特殊案件中，例如非礼案或偷拍裙底照片，女性巡逻员会更加机敏，懂得如何以适宜的方式提醒受害人。

注意孩童的安全

秉着一颗慈母心，幼吾幼以及人之幼，瑞塔在邻里巡逻时会时常注意邻居家小孩的安全，“如果看到邻居的小孩在玩耍会特别留意一下，担心他摔倒或跟陌生人走，毕竟都认识他们的父母。”

巡逻至今，瑞塔最大的收获是加深了邻里关系，“我们在楼下看到不只是擦身而过的陌生人，会打招呼问候一下。也有人来感谢说，知道有人在巡逻，感觉我们的小区很安全。”

推广甘榜互助精神

·刘天赐

·年龄：36岁

·职业：客服人员

·巡逻年份：4年

刘天赐家住菜市（Chai Chee）附近的新组屋区，这里多是年轻夫妇或有小孩的家庭。早前他去社区联络所听了关于市民巡逻小组的介绍会后，叫上朋友一起报名参加。刘天赐有个7岁的小孩，一同巡逻的组员也多是年轻父母，都希望自己所住的社区安全，孩子们在无忧的环境下成长。很多人都是白天工作，晚上回家冲凉后，哄孩子睡着才下来巡逻。

巡逻时间可灵活安排，组员协商后定在晚上11点到凌晨1点时段，他说：“通常都是夜里过了11点才会有奇怪的人出现。”巡逻范围覆盖附近的六座组屋，执勤时他们会从最高一层一路走下来，先去天台花园看一下，很多时候聚众行为、瘾君子嗑药或一些不雅行为都在天台发生，加强巡逻会起到一定震慑力。有时遇到未成年人在喝酒抽烟，看到巡逻队会迅速把酒瓶藏起来，他们会上前劝说对方早点回家。

巡逻四年来，刘天赐养成善于观察的习惯，看到地上的酒瓶碎渣，也许是高楼抛物的行为，会拍照报备。走过组屋楼下脚踏车停放区，看一眼有些锁头太细，担心根本锁不牢。巡逻时，看到钥匙在门上忘了拿下来，便敲门提醒屋主。

巡逻小组的职责主要是看到情况后汇报，遇到问题拨电等警方来。但做久了许多志愿者都会在“分内职责”以外，自发关注更多领域，履行公民义务。例如巡逻时顺便查看公共设施是否有损坏的情况，或楼道里有杂物堆积影响火灾疏散等，再拍照汇报到社区事务署的一站式平台一联通（OneService）。

创建群组 拉近邻里关系

为了更加熟络小区内的居民，刘天赐自发创建了WhatsApp群组，目前有百多人加入，大家会定期一起聚餐分享食物，互相认识走动，“好像回到邻里和睦的甘榜年代。”起初当邻居还不大了解市民巡逻小组时，不少人会误以为他们在卖保险或者假扮警察诈骗，让人哭笑不得。后来渐渐熟络，平日里非执勤时段，邻居也总喜欢找他帮忙。帮人开锁、抓鸟、调解邻里纠纷等等，只要力所能及，刘天赐也十分乐意，“邻里之间不用计较，如果我们能帮到就互相帮忙一下，何乐不为呢？”

刘天赐也加入社区守望计划的脚踏车骑士小组。（梁麒麟摄）

去年12月开始的社区守望计划（Community Watch Scheme，简称CWS）是一项号召社区防范罪案的计划，与COP不同，CWS志愿者无须穿制服或固定时间巡逻，而是以兴趣小组的形式进行，包括邻里守望相助小组、员工守望小组、脚踏车骑士守望小组、网络消费者守望小组、通勤者守望小组和车辆监督小组。在不同场景中，成员可根据个人兴趣报名，也可参加超过一个小组。刘天赐平日里喜欢骑脚踏车，便加入脚踏车骑士守望小组（Cyclists-On-Watch），在通勤时能及时掌握最新的安全与保安资讯，成为警方的双眼与双耳，帮助警方留意四周可疑的人事物。

妈妈陷骗局 少年当志工警惕公众

·陈子维

·年龄：22岁

·职业：学生

·巡逻年份：3年

陈子维从小在勿洛一带长大，老人家看到他出来巡逻也觉得很欣慰。（梁麒麟摄）

陈子维19岁时加入市民巡逻小组，当时他还在读书。他在社交媒体上看到关于COP的宣传，也听一些警察朋友说起，就有兴趣报名参加，想学习更多预防网络骗局的知识，从而提醒人们不要上当。

这分热心也源于自己的母亲早前深陷骗局，幸好被他识破，及时止损。妈妈之前在网上与洋人朋友聊天，对方说要从外国寄名牌礼物给她，货卡在关口要交手续费。陈子维一听就意识到情况不妙，立马带妈妈去警局报警，拆穿了骗局。

他说：“本地近来发生很多网络诈骗案、电话骗局或爱情骗局，常在邻里看到警方的告示牌，我会在巡逻期间提醒民众注意。虽然大家都有意识，时常提醒还是会让人更小心。”

身边的亲戚朋友知道他加入巡逻队，纷纷鼓励，也时不时请教一二。“如今假消息这么多，在社交媒体和WhatsApp上又被人一再转发，很多人不辨真伪就发出去。平日里看到警方发布有关罪案防范的贴士，我会转给朋友或家人，毕竟从官方渠道来的信息可信度高，周围的人会比较信任我转发的消息。”

得到社区长辈关爱

通过巡逻小组的培训，陈子维意识到新加坡犯罪率虽然很低，但还是要时刻保持警惕，正如警方常提醒市民：“罪案虽少，仍需警惕”（Low crime doesn't mean no crime）。平日里他喜欢看警匪片，也培养出几分机警。例如看到一辆车停在那里很久，或是杂草已经长在轮胎上，会报告给周围巡逻的警察注意；见有人大热天穿外套会多看两眼，看到可疑物品会拍照报备。但同时，他会注意自身安全，不会擅自上前调查。他总喜欢开玩笑说，自己1米79的高大个子有身高优势，“站起来比人家高一个头，总能看到人群里的小动作。”

作为巡逻队中最年轻的队员，“Ah Boy”陈子维颇受老人家喜欢，总爱拉着他聊天。从小在勿洛一带长大，很多老人家看到他也觉得很欣慰，“Ah Boy长大变成Ah Man，出来巡逻了！”他总是笑笑地说：“如果没有年轻人学会警察的东西，怎么来保护你们。”

家中有两名长辈的陈子维说：“老人家是最vulnerable（指脆弱）容易受骗的，不像年轻人比较tech-savvy（擅长科技）。要多跟他们聊天，提醒他们注意不要上当受骗，陌生电话不要接。”在巡逻小组以外，他也在社区做义工帮助老人家。“看到老人家需要帮忙，年轻人可以帮就尽量帮，你也希望自己老的那一天有人可以照顾自己，保护邻里安全。”

市民巡逻小组人数增加

熊衍庆警官介绍，近年来报名参与市民巡逻小组的人数稳步增加，也有年轻化趋势。人们对于该计划的认识度也有所提升，警方自2019年发起招募活动，通过户外广告、社交媒体广告等渠道宣传，吸引更多志愿者。还有一个有趣的现象，不少巡逻队成员来自同一家庭，比如母女、父子同行，全家一起巡逻，保卫社区。