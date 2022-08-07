KTV业者 一扫“疫”霾 高歌晴天

受冠病阻断措施影响，本地所有夜间娱乐场所，包括KTV，从2020年4月起关闭。KTV直到今年4月才正式恢复营业，作为最早关闭，最后才解封的行业，算是“重灾户”。不少业者因抵不过疫情带来的冲击，过半数已经结业。看三名中小型KTV业者如何在疫情下求变，积极应对挑战，疫后继续引吭高歌。

香港乐坛“校长”谭咏麟的金曲嗨歌《卡拉永远OK》唱道：“不管喜和悲，卡拉永远OK，幻梦都破碎，卡拉也会OK，汗与泪歌声中交会，留住所有安慰，永远OK……”冠病疫情无情地袭来，打乱老百姓的生活节奏，长达两年的防疫日子里，本地KTV业者喝西北风，过得实在不OK。

新加坡于2020年4月实施病毒阻断措施，关闭了所有夜间娱乐场所，受影响的包括KTV业者。KTV在今年4月19日正式恢复营业，时隔三个月，大型连锁KTV的生意恢复兴旺。以业界“龙头老大”Teo Heng为例，老板张仰兴告诉《早报周刊》，顾客的预订电话应接不暇。在这两年间，Teo Heng关了10间店面，留存四间，第五间刚在东部开业，并已签了第六间的租约，有重整旗鼓，要恢复勇态之势。

连锁KTV迎来艳阳天，关注度较小的中小型KTV，现状又如何？过去两年，资金有限的他们持续面对租金、员工薪水、客源的压力，纵使转型卖餐饮，收入也大不如前。有业者过不了这个坎，选择结束营业。张仰兴推估，无论大、中或小型KTV，过半数已关门。不愿具名的中小型KTV业者透露，他认识的同行中，近30％已转行，并听说有同行因为亏损惨重而发生憾事。记者联系业者的过程中，拨打了数个空号，要不已查无此店，要不网上营业资料显示“暂时关闭”或“停止营业”。

生存不易，记者走访中小户型“幸存者”，听他们分享这两年的求生记与经营KTV的故事。山不转路转，本着人情味、韧力和不倒翁精神，他们完成了这场疫情的洗礼。

Oh！Carol Music Pub| 宁可少赚也坚持做“干净场”

小印度一带吉真那路上有一家“Oh！Carol Music Pub”卡拉OK酒吧，店名、门面、吧台带洋气，里面坐着一位华校生老板张在香（57岁）。夜夜在店里坐镇的他，滴酒不沾，也坚持做正当生意。KTV不得营业的两年里，他开门做生意售卖食物，却拿着加入“快熟面”“午餐肉”的菜单对熟客说，最好别点，因为不会好吃，建议点外卖配酒。

张在香（左一）与员工、顾客开心合影，情谊甚浓。（龙国雄摄）

张在香经营卡拉OK夜场生意超过20年，曾接手丹戎加东路、后来搬到茂德路的“偶像卡拉OK”。本地歌手石康钧在求学时期，经常到丹戎加东路的“偶像”练歌，因他父亲的轮胎店就在不远处。业主涨租金后，“偶像”生意难做，结束营业。2011年，Oh！Carol的女老板在管理夜场生意与照顾孩子之间蜡烛两头烧，于是找张在香加盟，并由他全权掌管。

Oh！Carol老板张在香经营卡拉OK夜场生意超过20年。（龙国雄摄）

周五晚上8时来到张在香的店，背景音乐播放着台湾歌手伍思凯的歌曲，吧台坐着边品酒，边跟员工亲切聊天的顾客。吧台之外，有一桌四名20多岁的女客，另一桌是独自饮酒的男客，熟客走进走出，跟老板打招呼寒暄。9时许，顾客的点歌兴致来了，由工作人员切换光碟播歌，当晚听到顾客高唱杨丞琳、郑秀文的情歌，还有中西洋老歌《榕树下》、“Right Here Waiting”等。

张在香的老顾客在店里开心高歌。（龙国雄摄）

接到顾客的点歌单，工作人员会切换光碟播歌。（龙国雄摄）

老板跟老顾客闲话家常的当儿，记者好奇20多岁的年轻人为何光顾此店？访问了其中两女，一人告诉记者，五年前由亲人介绍来到这里，她说：“没有看过喝酒的地方有这么干净的厕所，就像家里的厕所一样。”另一人说，在Oh！Carol喝酒很安全，环境清静，没有人呕吐或发生冲突事件，老板也很照顾顾客。她还特地叮嘱记者，离开前去看一看干净的厕所。

生意恢复六七成

张在香告诉记者，正式恢复营业的第一天可见顾客的喜悦，“我的顾客很开心，大家抢着唱歌。”生意如今恢复六七成，但一些顾客已光顾他处，海外游客屈指可数。他透露，营业额直落的两年里，所幸老业主减租一半，KTV重开后也没有马上调高租金，老顾客相挺，政府提供一些协助，不然生意难以支撑，许多同行因无法缴付租金而做不下去。

张在香说：“生存有很多因素，不是我的本事。我碰到贵人，有业主帮忙等才能生存。”见到老顾客回店里欢唱，幽默的他打趣地说：“很好，大家没有因为中冠病而不在了……”

张在香只做“干净场”，店里从来没有陪酒小姐，偶尔有人酒意甚浓嗓门大了点，但凡他出面总能解决问题，没有发生过砸场、殴斗事件。他说：“我有一批顾客是从偶像卡拉OK过来的，也有人是之前Oh！Carol的熟客。‘偶像’收了之后，一群老朋友不懂哪里有干净场喝酒。很多夜场比较复杂，干净、健康的场子比较少，干净的赚不多钱。我不要太复杂，一路以来只做干净场，减少自己头痛，有女孩子的场很乱，所以我不要，宁愿生意差一点，能做就可以了，不指望赚很多钱。”

Oh！Carol的装潢带洋气。（龙国雄摄）

宁可少赚坚持不喝酒

当夜场生意的老板，滴酒不沾非易事。张在香说，不少同行喝酒喝坏了身体，而他尽管被说“不喝不给面子”，也坚持不喝酒，“我的意志力很强，不要就是不要，很少会受人家影响而改变。当然可以多赚一点钱，但得牺牲健康，顾客来喝酒，一个礼拜喝一两天，你如果也喝，今天跟他喝，明天跟另一人喝，天天喝，红酒、黑酒、白酒都喝，不就人家出钱你出命？当然能应酬生意会更好，但我觉得没有必要。我不强求，能做多少就做多少，只要不亏很多，日子能过就行了。”

张在香也不在店里做促销。他指，顾客会贪便宜多喝，喝到呕吐、不适，“何必呢？能喝多少喝多少，不要强求，开心地喝，够了就够了。”他声明为人不贪，马票、大彩、多多都不买，自言理智，认为天底下的人那么多，他并非多特别，幸运儿不可能是他。

老板说到此，分享一段回忆。曾有顾客中了40万元多多奖金，中奖前他对着吧台的酒瓶说，中了多多就把它“请下来”喝，中奖当天，顾客实现承诺。

不过，张在香绝不鼓励赌博，“在赌场赢钱，如果太容易赢就会再回去。赢，有一个限度；输，没有限度的。赢了会把钱拿去花，输了用自己的血汗钱去救回来，花得更多，输得更多。赌，不好的。”

不把生意传给子女

育有两子一女的张在香，不打算把生意传给孩子，“我不要他们做，因为夜生活时间颠倒，他们的家庭、老婆可以接受吗？到了入睡时间，你得做工，跟家人出去玩，晚上也要做工。很多在这种场所做的，婚姻会出现问题，日夜颠倒，不适合有家庭的人。我的太太是家庭主妇，她没问题，她有很多节目，比我还忙！”

张在香认为，女人比男人来得长寿，妻子为家庭付出了大半生的青春，如今孩子大了，妻子有朋友、有活动是好的，“有一天我比她早走，她如果没有自己的社交圈子，孩子又有自己的生活，她一个人孤零零怎么办？”

如果付出与收入成正比，赚大钱，张在香当然会考虑将生意交由孩子，但事实不是如此，“我的孙子还小，才五六岁，孩子没有必要走这一行。”他本身从初期很不习惯凌晨三四时下班的作息，到如今除了过年、出国旅行，夜夜都在店里，“习惯了这种生活，如果关店休息，要去哪里呢？现在没有做到这么迟了，到午夜12时、1时就关店，隔天早上还可以做其他事情。”

张在香的父亲生前曾跟生意伙伴携手经营实龙岗大酒店。据张在香说，父亲在1984年过世后，业主决定改建装修，在原址自己经营酒店。后来这家酒店发生新闻事件——它就是于1986年3月15日上午突然坍塌的新世界酒店。张在香说，酒店坍塌当年，他退伍不久，当时特地到事发地点探看。

熬过疫情的限制，暂时雨过天晴。除非他日租金暴涨，张在香会继续经营Oh！Carol，“如果租金起得太多，有一天会放弃。现在四处的店屋租金水涨船高，什么都涨，如果亏本太多，没办法了就会结束生意。”

所幸老业主减租一半，KTV重开后也没有马上调高租金，老顾客相挺，政府提供一些协助，不然生意难以支撑，许多同行因无法缴付租金而做不下去。——张在香

7th Heaven KTV & Cafe| 疫下求变 主打美食

7th Heaven KTV & Cafe的年轻掌舵人彭淑敏。（龙国雄摄）

位于淡滨尼战备军人协会（SAFRA）俱乐部三楼的“7th Heaven KTV & Cafe”，掌舵人是33岁的彭淑敏。她个子娇小，但面对疫情带来的汹涌波涛，却似勇敢的小巨人，穷则变，变则通，关关难过关关过。彭淑敏坦言：“为了生存，什么都敢去拼，去试试看。”

7th Heaven店面不小，有15间卡拉OK包厢和一个大厅。大厅最初只开放让顾客唱卡拉OK，如今每晚迎来独立音乐人现场表演Mandopop（华语流行歌曲）。店里有个大厨房，结合餐饮概念，顾客可一边听歌，一边用餐。

7th Heaven KTV & Cafe有15间卡拉OK包厢和一个大厅。（龙国雄摄）

独立音乐人在7th Heaven大厅呈献现场表演。（龙国雄摄）

彭淑敏说，从母亲翁惠欣手中接管生意的前半年，她原以为是最难熬的一段日子，“但原来疫情的两年才是最难熬的。”

彭淑敏（左）与母亲翁惠欣是最佳生意拍档。（受访者提供）

以“聚会”概念经营

彭淑敏的家人喜欢聚会，逢年过节会聚在一起唱卡拉OK，母亲五年前决定结合卡拉OK和餐饮生意，为顾客提供一个可以开心聚会的场所。彭淑敏接管后延续“聚会”的理念，在店里承办活动，“疫情发生前一年，我们做了很多场活动，如生日会、满月、周岁庆祝会，疫情之后，我们尽量吸引想办小型婚礼，或举行注册仪式的年轻人。”

KTV无法如常营业的两年里，餐饮和筹办活动的生意，以及业主的宽容，让她勉强渡过疫情难关。KTV不能经营，人手却不减，彭淑敏说：“没有东西做的时候，我们自己找东西做，布置场地，设计菜单，做蛋糕，我们还创立了甜点品牌。”那期间，她所珍惜的老员工离职另寻他路，令她不舍。

KTV恢复营业首日，常客特地拿假来高歌，彭淑敏说：“这名常客特地请假，想做第一个来唱歌的人，早上11时就来了。也有顾客跟我说，他们等不及了，买了卡拉OK系统在家唱，但他们告诉我，感觉是不一样的，除了音响不同以外，也怕吵到邻居。”

彭淑敏（右一）与KTV熟客合照。（受访者提供）

母亲患癌，她接手生意

毕业于新加坡管理大学商学院的彭淑敏，曾在新加坡食物银行工作，之后到位于日本香川结合餐馆、民宿与农场，以及“零废”概念的Meguru工作两年。谈到在香川工作的契机，她说当时参与世界有机农场机会组织（Worldwide Opportunities on Organic Farms）的义工计划到日本农场打工，认识了Meguru的老板，两人的零废想法契合，对方邀请她一起打造梦想之地。

彭淑敏（前排右一）曾在日本香川工作，跟她合照的是她在日本的工作伙伴。（受访者提供）

母亲开设7th Heaven时，彭淑敏仍在日本打拼事业。喜欢挑战，崇尚自由的她，原以为会一直待在海外生活，不料母亲患上乳癌，促使她回新打理生意，“回来也是件好事，这几年在这里学习很多，也有机会跟妈妈学习。我从小就觉得，妈妈是女强人，很厉害。”

她认为，在食物银行与Meguru吸取到宝贵的工作经验，“很珍惜，人生有上有下，每一刻都有可以学习的。虽然疫情期间，属于‘下’位，但也累积了经验。任何事情发生，都是有原因的。”她尽量在7th Heaven推行零废计划，包括把可当肥料的咖啡渣，以及可用来种花的冰淇淋盒子与牛奶瓶转赠给种植业者。她也尽量选择可生物降解（biodegradable）的餐具、盘子。

彭淑敏初接手卡拉OK生意时，碰过钉子。当时生意不佳，经营压力大，大事琐事都由她负责。接管生意的第一年，她从早上到凌晨都待在店里，“对我来说，如果要管好一个生意，我要懂得所有东西，包括怎么为咖啡拉花，调酒，厨房的运作，音响设置等，了解运作上的问题，才能推行改革。”现在如果人手不足，她已能随时顶上。

改革以吸引新顾客群

分享改革计划，彭淑敏说，之前所吸引的顾客为退休或半退休人士，他们旨在唱歌，对西餐菜单不感兴趣，没人点餐，厨师毫无用武之地，若情况持续，餐饮部分难以维持，“所以改革时，我专注在我们想吸引哪一类顾客。我很少推销酒，而是专注在食物，那个时候，我们是唯一一家拥有这么大间厨房的KTV，所以我一直推销食物，让顾客在饮食上消费满某个额度后，不用还KTV包厢费，以此来吸引他们。”

彭淑敏喜欢推陈出新，旧想法与新创意撞击，免不了磨合期，比如，妈妈觉得大厅的灯暗一点才有氛围，她则希望大厅明亮。彭淑敏不讳言，母女曾有意见不合的时候，“她最后选择给我管，认为已决定我来接手，就应该让我来处理。有时我想做这个、做那个，看得出她会担心，但她会让我去做。她有这样的想法，我很幸运。”

母亲病愈后过着半退休生活，只处理现金周转（cashflow）事宜，彭淑敏说：“妈妈做过很多生意，开过面包店、家具店等。疫情期间，她将现金周转处理得非常好，幸好有她。”母女俩是非常好的生意搭档，她笑指，一个当顾问，一个负责做牛做马。

经历磨炼才能成长

采访当日，彭淑敏的花甲之龄母亲翁惠欣不在店里，记者透过电话访问，能感受到她的正能量。翁惠欣说：“做了几十年生意，现在想放慢脚步享受自己的人生，不然到了70、80岁就没有精力了。我很有正能量，什么病与困难都会想通，什么问题都可以跨过的。我25岁做老板，现在60出头，什么风浪没有见过？什么都能度过的。”

女儿由日本回新打理生意，让翁惠欣感到安慰，并放手交由女儿掌舵，“孩子要成长，一定要经过磨炼。如果什么都自己做主，那不如自己做；给她做，就要给她放胆做，她经历了不同阶段，比如疫情，就会了解到遇到不同情形时要怎样处理。”

翁惠欣庆幸生意熬过了两年的KTV关闭期，“只要不是亏得很厉害，我们就可以勉强度过，很幸运我们做到了。”

Sing My Song卡拉OK| KTV是孕育歌手的摇篮

去年7月中，九家家庭式卡拉OK在请愿网站上载请愿书，希望政府能够把做家庭生意的卡拉OK，与“有陪坐女郎”的酒廊区分开来，另设一个组别处理。7th Heaven与Sing My Song都参与联署。

业主基于商业考量，将店面租给其他人，Sing My Song包厢式卡拉OK的老板裴春清（49岁），守不住位于巴耶利峇中心的店面。对经营卡拉OK生意，心中仍有一团火的他，在访问中透露，会找寻新店面。位于裕廊西的Sing My Song仍在营业，适逢大学毕业季，这家靠近南洋理工大学的店，迎来不少毕业生光顾。

Sing My Song的老板裴春清对经营卡拉OK生意，心中仍有一团火。（档案照）

裴春清对待卡拉OK生意的热忱，源于他喜欢好声音，“我对听歌、音响有兴趣，喜欢听到一把好的声音，喜欢会享受演唱美好歌曲的人。当我看到唱得很投入、很享受的人，也会觉得开心。”

开发软件让点歌数码化

在裴春清看来，卡拉OK是孕育本地歌手的地方，“能够培养一群年轻人唱歌，越多人唱歌，发掘歌手的概率就提高了，这些人可以去参加国外的比赛，在海外闯出名堂，为新加坡争光。就像派选手去奥林匹克运动会参赛，拿奖牌了，也是我们的荣耀。我们要继续培养新一代歌手，在线歌手总有一天会淡出，新歌手要超越前人的成就，去到中国大陆、台湾等地的舞台，让我们的国旗飘扬。”

千禧年前后的卡拉OK，设有点歌机房，若有20间包厢，机房里就有20台光碟播放机，顾客点了歌后，工作人员会放入光碟播歌，由于是人工操作，相当耗时。

裴春清在20年前，与团队设计与制造让KTV数码化的电脑软件，只须把软件安装在电脑中，就能把光碟里的音乐录影带（MV）储存进电脑里，也可归类歌曲。不过，因涉及歌曲版权问题，这门生意做了四年多后，必须刹车。

他淡然地说：“不会觉得可惜，路要往前走，前面的路会更好的。以前遇到挫折，不能做了，就找其他商机。现在有机会就开KTV，有好的地方就再开一家。”

“喉咙锁了两年”

本地消遣娱乐选择有限，唱卡拉OK是当中较为基本的，裴春清说：“听音乐、唱歌可以纾解压力，也可以在包厢里三五成群聚会，或在一个角落里，聊聊心事，唱首歌开心一下，再喝点小酒。50年后，应该还是有很多喜欢唱歌的人。”

他指出，卡拉OK是历经防疫限制最久，最早关闭，最后才解封的行业，除了业者，爱唱歌的顾客也等不及了。裕廊西的Sing My Song恢复营业后，生意一度比疫情暴发前更好，老板打趣地说：“很多人闷了很久，喉咙锁了两年，麦克风封了两年，他们都已经‘发疯’，要解‘疯’，就要赶快抢麦克风。”

Sing My Song的顾客从三四岁高唱迪士尼电影主题曲“Let It Go”的小朋友，横跨至80多岁的老人家。两年没开业，裴春清发现很多顾客一晃眼长大了，有人服完兵役，有人踏入社会工作。他不想再经历一次被迫关门的窘境，“影响真的太大了，不可能再‘锁’一次，大家都会非常辛苦。”

很多人闷了很久，喉咙锁了两年，麦克风封了两年，他们都已经“发疯”，要解“疯”，就要赶快抢麦克风。——裴春清

采访侧记

烦恼着如何切入这篇专题时，“以人为本”四字在不经意间浮现。比起数据、趋势、大方向，近在眼前的人和他们的经历更实在。聆听KTV业者的故事，仿佛上了一堂有关“绝处逢生”的课。人未必可胜天，但可战胜自己，走过必留下痕迹，无论结果如何，回望时自知“尽人事”已是安慰。

Oh！Carol卡拉OK飘溢着人情味。任何一个有人的地方，都不只是谷歌地图上的平面一处，身在其中，方可感受它的温度。感谢老板张在香给予信任，乐于分享，以及为了不妨碍采访，先忍着不高歌的可爱熟客。年轻女顾客叮嘱我一定要看一看厕所。的确，很干净。

从最初的电邮往来，到电话初访至面对面访问，可感受到7th Heaven老板彭淑敏的高效率。当日访问一结束，她很快投入工作，化身“带位员工”。她赞母亲是女强人，我觉得她也有女强人风范；也祝福Sing My Song的老板裴春清找到好地点开店，有志者事竟成。

雨过之后，是否立即天晴？未必。但保持正能量，便会渐渐看到转晴的那天。