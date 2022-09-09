以现代角度欣赏东南亚设计 访新加坡设计周三设计师

因疫情时隔两年，新加坡设计周9月16日恢复举办，今年聚焦在东南亚崛起的设计新势力。三名接受访问的设计师认为，东南亚的设计须以新的设计语言和美学，扭转与提升传统手艺，让消费者用现代、崭新的眼光，欣赏东南亚的设计。

他们用柚木、藤、竹、工厂废铁等，设计和制造出叫人眼前一亮的家具，在创新、美感和精致度与西方品牌相媲美，甚至有过之而无不及。他们离我们那么近，使用的都是本区域的原产材料，我们在情感上本应对他们感到熟悉、亲切，但有几个人叫得出这些东南亚设计师的名字、品牌？

因疫情喊停，时隔两年后，9月16日恢复举办的2022年新加坡设计周（Singapore Design Week，简称SDW）将试图改变这个局面。由新加坡设计理事会委约，设计杂志Design Anthology策展的“崛起”（Emerge @ Find）展览，本月22至24日在本地汇聚超过50位来自新马、印度尼西亚、泰国、菲律宾和越南的杰出设计英才，把聚光灯照在东南亚新崛起的设计势力。

新加坡设计理事会执行理事长林娴说：“我们充分利用新加坡作为国际亚洲中心和东西方衔接者的优势，首次如此集中展示东南亚设计。SDW也借机以新视野回归，打造独有新加坡特色，呈现国际创意活动的领头区域设计节。”

“崛起”虽是SDW大型家具和室内设计展“Find Design Fair Asia”（由举办米兰设计周的Fiera Milano与本地活动主办商DMG Events联办）里的一个主题项目，但SDW策划总监黄伟文指出，它对海内外访客和设计发掘者都有极高的期待值：“东南亚确实有许多亮眼的设计新秀，他们在自己的国家获奖，备受瞩目，但有些或许不谙英语，或没为大厂家设计等原因，未曾踏出家园。东南亚的设计创意已成气候。与其一直推广新加坡，不如诉说新加坡和东南亚的创意更有意义。团结聚成势力，更能被世界看见，毕竟我们都有共同的热带文化基因，熟悉彼此的手艺和材料，所呈现出的设计故事也更丰富、深厚。”

记者专访“崛起”其中三位东南亚设计新星，他们认为，东南亚的设计须以新的设计语言和美学，扭转与提升传统手艺，让消费者用现代、崭新的眼光，欣赏东南亚的技艺和材料。

泰国女设计师嫔 用父亲的废铁制作华丽灯饰

泰国铁艺品牌Pin Metal Art女设计师嫔（Saruta‘Pin’Kiatparkpoom，37岁）使用父亲铁工厂的废铁，焊接出华丽如装饰宫廷的巨型吊灯，深受当地富豪与高档店家喜爱；她工作室焊制的十米高铁圣诞树，曾是曼谷Siam Discovery商场的打卡亮点。

嫔的父亲在她出世那年，在曼谷开了一家生产滑门窗铁零件的工厂。她小时候很讨厌工厂机器的嘈杂声，然而在泰国大学攻读应用美术硕士时却忽然开窍，明白家族铁工业与她人生的关联：“我们家族流着钢铁的血，有一天锵锵锵的机器声戛然而止，表示我们的家业没了。”

2012年毕业后，她毅然用设计艺术专长帮助家业，在父亲工厂后另辟工坊，请了四个焊接匠人，从工厂用剩的废铁精挑细选，焊制出结合艺术和商用的华美灯饰。这些吊灯看似宏伟，但嫔透露，它们的重量是传统水晶灯的五分一到一半，因是废物利用，更为环保。嫔的产品根据父亲工厂有哪些废铁而焊，如凳子、镜子、桌灯、墙饰等。

创业的首三年，业务很糟。嫔说：“直到我扭转思维，不把这些铁当作废料，而是珍贵的资源，透过华美的设计和精湛的手艺，制成精美高贵的产品，在日本和国内拿了几个奖后，消费者也跟着改观。我曾对父亲夸下海口，我再创100克的废铁，能比他生产的100克卖得更多钱，现在我做到了。”

继续阅读：东南亚设计不是廉价品