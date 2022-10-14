为贫困少年打造第二个家 陈宝能和他的“筑梦计划”

为让居住在租赁组屋的贫困家庭孩子能有更好的学习环境，一个称为=Dreams的慈善机构，尝试以提供学习环境的寄宿中心方式，帮助这些孩子。

这个筑梦计划的幕后推手，是中南社区家庭服务中心主席陈宝能。

有些信念不仅需要起步，还得飞跃才能成为理想，发挥作用。然而，当中牵涉大量的时间、精力及金钱。在酝酿多年以后，慈善家陈宝能（66岁）领导的=Dreams慈善机构即将在本地启动，为贫困家庭少年打造一个筑梦计划。

中南社区家庭服务中心主席陈宝能。（龙国雄／摄）

让租赁组屋青少年摆脱贫困

=Dreams是去年4月注册的慈善机构，已在东部前芽笼士乃社区俱乐部设立寄宿中心，计划于明年1月启动，初步将让居住在租赁组屋的80名12至14岁青少年申请入住。这些少年可以在计划下，在寄宿中心生活六年，他们平日将住在=Dreams校园，往返各自的学校，周末返家，像寄宿学校。这个计划最终希望招收240名青少年。

=Dreams主席陈宝能接受《联合早报》访问，谈到这个计划的源起和宗旨时指出，=DREAMS的宗旨是，创建一个以青少年为中心的学习和成长环境，使有前途和抱负但来自低收入家庭的少年，可通过安全稳定的学习居住环境，实现高等教育，为这些居住在租赁组屋的青少年，提供发挥潜力的机会，使他们摆脱贫困的限制。

根据家庭服务中心在2020年的一项调查，本地住在两房式租赁组屋的平均有四到六人。陈宝能说：“家庭环境直接影响青少年的成长和学习，孩子身处的环境对他们的成功起着重要作用。我聚焦租赁组屋青少年，因为这些家庭的居住环境较狭窄和嘈杂，不利于学习。富裕家庭花很多钱把孩子送到国外的寄宿学校，他们专注于孩子的优质教育发展，要在良好的生活和学习环境中，培养孩子的独立个性。寄宿学校对富裕家庭来说，是一个久经考验的良好模式。为什么没有能力的族群不能拥有同样的模式？”

陈宝能说，将一个孩子安置在=DREAMS寄宿中心，每年将花费8000美元（约1万1500新元）至1万美元（约1万4400新元），任何被选中的孩子，都不会因为父母的经济状况而被拒绝入学。成功的申请者将获得全额奖学金，包括=Dreams寄宿中心的课程、食宿费用。这个项目目前由义款资助，例如来自个人和基金会。

=Dreams慈善机构在前芽笼士乃社区俱乐部设立寄宿中心，计划明年1月启动。（龙国雄／摄）

从慢性疾病儿童开始

=DREAMS是本地首创针对青少年男女的寄宿中心，青少年平日放学后将有补习和增益课程，以帮助他们额外学习，让他们接触不同的兴趣领域，例如体育和艺术等。陈宝能说，这个概念酝酿多年，他起初在天主教福利协会（Catholic Welfare Services）下的希望基金（HOPE Foundation），与公益金创办人余炳亮博士，一起为患有可治疗慢性疾病的儿童出力，希望基金随后成为一个独立的慈善机构。

陈宝能观察到，对患有慢性疾病孩子的家庭来说，这些孩子的兄弟姐妹似乎也同样处于不利的生活环境而受影响，如果他们来自低收入家庭，情况更是如此。因此他决定扩大范围，以涵盖低收入家庭的儿童，并成立我爱儿童慈善基金（MILK Fund-Mainly I Love Kids）。

陈宝能说：“随着时间推移，我进一步发现，虽然金钱资助在早期阶段有效，但随着进入千禧年，贫困给生活带来的挑战更大。在过去10到15年左右，社会分层愈加明显，我们似乎在出生那一刻，就被注定未来的路，这对贫困家庭尤其不利。”

陈宝能于是以中南社区家庭服务中心为起步，尝试做一些改变，他相信要贫困家庭摆脱困境，就得赋予这些家庭多种工具，生计、安全稳定，以及教育是三大核心支柱。

他说：“=DREAMS的诞生源于这样的信念，即其中一些孩子可以从全面的教育投资，有利的学习和个人发展环境，软技能发展，以及健康的社会发展中受益。只要做得对，我相信这项计划能发挥作用。”

=Dreams寄宿中心有完善的运动设施，确保青少年有全面健康的身心发展。（龙国雄／摄）

曾连搭车上学的钱也没有

育有两个女儿的陈宝能在2011年获得新加坡国庆奖章，是商人也是慈善家。他在新加坡、新西兰和澳大利亚拥有超过30年的房地产投资经验，他的投资组合包括城镇、商业、零售、工业和住宅开发项目。他还开发Citylife连锁酒店，包括位于奥克兰、惠灵顿和基督城的酒店，以及在奥克兰、基督城和皇后镇的Heritage Hotels。他也曾是媒体人，曾有业务庞大的媒体出版事业，包括曾投资“黄页”（Yellow Pages），新报业媒体信托旗下的英文生活商业杂志The Peak便是由陈宝能创办。

陈宝能35岁起就在商界和志愿服务两方面并重。他坚信建立强大的公民社会，促进战略慈善事业和支持宣传平台，是成就和谐与机会平等的社会基石。这些年，他将一半时间用于新加坡内外的社区发展，包括帮助本区域的一些弱势群体，甚至难民。

谈到为何这项筑梦计划专注于居住在租赁组屋的青少年，陈宝能透露，那与他出身贫困家庭有关。他说：“我在一个并不完整的家庭长大，妈妈没受教育，爸爸在我十岁那年离家，所以自小我们就自己照顾自己，过一日算一日。”

1970年代初期，没有能力供孩子接受更多教育的家庭相当普遍，陈宝能家也没有那样的能力，连每天要花一块钱搭车上学的钱也没有，所以中学毕业后要升上高中只是一个不易实现的梦想。“在一个机缘巧合的情况下，一个比我大五六岁已经工作的朋友建议，不如他每个月赞助我30块钱，让我可以继续升学。虽然我最终没有接受他的好意，但那个建议对我有深远影响，给我希望，让我知道只要有机会，梦想就有可能实现。”

确保每人有机会自给自足

陈宝能后来没有继续升学，他16岁中学毕业后就找一份会计工作，开始自力更生，原本打算服兵役期间报读一些课程，后来也不了了之。没能继续升学的遗憾一直存在于他心中，陈宝能直到50岁还希望能有机会成为大学生。过了这些年，社会和生活环境都已大不同，陈宝能始终没有完成要升学的梦想。

他说：“这个追梦想过程比实现梦想更重要，因为一个人有梦想，就会努力以各种方式鞭策自己去勇敢追求。这段经历对我创办=Dreams有关键性的影响，我坚信人需要有梦想，那是让自己成为更好的人的过程。”

陈宝能说，不论是以前还是现在，贫困产生的弊端都是一样的。新加坡人非常幸运，政府的政策和经济发展，都成功提升大部分人的生活素质，让多数人茁壮成长。但与所有社会一样，总有一小部分人需要额外的帮助，所以创造环境让每个人有追求梦想的机会格外重要。

他说：“大多数人都想要一个包容的社会，我们如何支持社会中最弱的环节，确保每个人都有机会自给自足和过有尊严的生活，是社会发展过程中不该被忽略的。只要社会有支持他们的基础设施，每个人就应该有机会发挥自己的潜力。”

事过境迁，陈宝能早已脱离贫穷困境，他在媒体环境最蓬勃的黄金年代发展的出版事业大获成功，那几年参与不少慈善活动的筹办，28岁逐渐从媒体出版业退下，35岁正式退休。这些年在慈善界活跃，目前是中南社区家庭服务中心的主席、亚洲慈善圈（Asia Philanthropy Circle）的联合主席，也是亚洲新西兰基金会（Asia New Zealand Foundation）的名誉顾问成员。他还曾担任新加坡红十字会副主席、慈善理事会成员、彼岸社会服务（Beyond Social Services）主席，以及全国志愿服务与慈善中心主席。

=Dreams寄宿中心目标是吸引240名住在租赁组屋的青少年申请入住。（龙国雄／摄）

缺创新方式支持弱势群体

陈宝能坚信，孩子身处的环境对他们的成功有重大的影响。他认为新加坡在照顾弱势群体方面很努力，但还有改进的空间。他指出，政府和人民都不遗余力，虽然社会分层贫富悬殊的现象越来越明显，但只要有需要，社会上有能力的人仍会慷慨解囊，这在疫情期间并没有改变。但他认为疫情对青少年的成长和学习造成一定的影响，青少年须要恢复学习的自然环境，并加强成长中的社交与互动环节。这不仅仅是关于学术发展，而是在社会和多元化社区背景下，自我发展所需。

他说：“我们的弱点不是不尝试或不投资，而是没有以更创新的方式支持弱势群体，所以很多时候做了很多，却仍得不到预期中的效果。当然，并非一切都需要改变，但我们得增强现有模式，尝试使用新工具并建立这些弱势家庭的信任，让他们也相信我们的愿景。除非这些家庭相信自己并减少被动依赖，否则我们将无法实现真正的改变。”

他强调，与上一代相比，今天的父母在孩子的教育中发挥着更大、更关键性的作用。当这些孩子发现因为生活条件的不足无法跟上课程进度，就会对学习失去兴趣。随着时间推移，他们在生活上的满足感越来越少，成就也更少。不少这类家庭的第二或第三代成员，往往继续住在租赁组屋。因此，采取干预措施来帮助这些家庭摆脱贫困是必要的。

=Dreams尝试努力解决这些社会经济失衡问题，通过提供更规范的环境和积极的指导，=Dreams要让这些孩子接触到他们以前可能没有想过的。陈宝能认为，虽然财富差距确实可能会扩大，但他更担心社会中最弱的群体如何得到支持。“如果每个人愿意尽自己的一分力，能有健康、教育、生计和一个安全的家，那么我们就能尽力减少对经济能力较差的人的关注。如果他们能得到机会自我提升，能过上有尊严的生活并取得更多成就，那么贫富差距就不那么令人担忧了。”

长久持续是关键

慈善事业并非一朝一夕可完成，长久持续是关键。陈宝能强调，我们必须通过政府和社区的共同努力，继续寻找更好的方法，以建立更牢固的伙伴关系，并激励整个社会让所有新加坡人充分发挥潜力，以便大家与社会和国家共同进步。

他说：“当我们的孩子在=DREAMS度过他们的成长岁月时，我希望他们的个人愿望和提升家庭素质的梦想能够在他们离开=DREAMS后实现。当有朝一日他们成为自信和能干的年轻人时，会回馈社会。”

关于=DREAMS

●录取的申请者从中学一年级至初级学院二年级，可获六年的资助。

●=DREAMS的寄宿将成为学生们的“家外之家”，学生在周末和学校假期将返家。

●录取的学生将正常参与学校课程，在放学后回到=DREAMS寄宿中心，获得教育辅助支持。

●=DREAMS将为学生提供丰富多元的课程，开设编程、生态公民培养、领导力和批判性思维的培育等课程，因材施教。所有课程将配合学生课表，在假期期间开放。中心24小时都有一女宿舍主任和一男助理宿舍主任入住，并有保安驻守。

●=DREAMS将与家长和社区紧密合作，为学生提供一体化的帮助，强化甘榜精神。

●=DREAMS将通过公众善款及其他形式的赞助获得资助。