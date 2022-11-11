荒岛抢救千年文物 文物专家陈玉秀与“黑石号”的故事

1998年，沉睡千年的唐朝黑石号沉船，在印尼勿里洞岛海底被发现，研究中国陶瓷史的台湾文物专家陈玉秀被打捞公司邀请，负责分类与整理出水文物，开始她和黑石号六年的“相处”。这期间，陈玉秀还得冒着生命的危险抢回文物，打点持枪的军人与海盗，同时与骨痛热症、霍乱搏斗。

若你觉得博物馆文物是一件件死气沉沉的古董，那是因为你还不认识陈玉秀。

1998年，在印度尼西亚苏门答腊东南部勿里洞岛1.6公里外的海底，沉睡超过千年的黑石号沉船残骸被发现。目前在台北故宫博物院器物处担任助理研究员的陈玉秀，当时正在德国海德堡大学东亚艺术史研究所念硕士。她的研究领域包括中国陶瓷史和中国与伊斯兰陶瓷文化交流，加上身为华人的优势，她的教授不作他想，推荐她给德国打捞公司“海底探索”（Seabed Explorations）公司，促成她到印尼负责黑石号出水文物的分类与整理的华丽缘。

六万件文物在1998与99年从唐代穿过层层岁月浮出水面，在20世纪的时空迎接它们的是陈玉秀。

出水瓷器像刚出窑

记者联络上人在台北陈玉秀，已严阵以待要仔细聆听考古与唐代瓷器的学术分享和术语。她在越洋电话的另一端，却生龙活虎地叙述在岛上如何上贼车，冒着生命的危险，把独一无二的文物抢回；如何在无净水无电的岛上，一边与海盗、骨痛热症与霍乱搏斗，一边梳理、处理数量惊人的唐代文物，宛如《夺宝奇兵》《罗宾逊漂流记》《达芬奇密码》般惊心动魄的历险记，只是这些都是千真万确的事。

虽然岛上基地也有帮忙整理文物的印尼人，陈玉秀说：“真正懂得文物的只有我一人。之前有位德国陶艺家前辈，他后来回去欧洲，海底探索公司透过教授找一个人代替他，那个人就是我。我原本只计划在岛上待一个月，后来前后在岛上一年多。我参与工程到2004年，真正和黑石号在一起长达六年。”

陈玉秀回忆当年看到这些文物的第一个感觉，引用徐志摩的话：“数大便是美！黑石号是目前被发现，最早的一艘装载中国文物，要开往阿拉伯世界的贸易船，而且是中国以外同一地点数量最大的唐代出水文物，有很大的时代意义，所以数大便是美。我走来走去欣赏，感觉出水瓷器还是热的！”

她说：“瓷器原是装在一个陶瓷大罐里。沉船的地方有礁石，下面是粘土层，船沉下去的动作慢，慢慢形成旋涡状，扬起海底沙石，把罐子的口封住了。尤其是粘土更创造得天独厚的条件，文物与文物间的缝隙被粘土填满，水的流动不会影响文物，出水是品质都很好。所以我拿起来的时候，心里幻想怎么还是热热的！因为这些瓷器都太新了，像刚出窑！”

认出宝物中的宝物

陈玉秀从出水瓷器中拿出极为重要的数件唐青花瓷之一。（亚洲文明博物馆提供）

因为懂得鉴赏，陈玉秀第一眼就从众多瓷器中认出宝物中的宝物。她说：“我第一个赶紧拿出来，马上锁在我房间的是那几件唐青花瓷，以防被人随手拿走。它们在小小的塑胶桶里面，我一看到就知道它们在艺术史上有多重要，随着它们出水会有很

多的议题出现，讨论唐青花的起源、外销市场和东西方的文化交流。青花瓷元代以后才出现，在黑石号出水之前，扬州虽有出现破片，但黑石号的完整器让学界眼睛一亮。因为这不是一个正式的考古发掘，所以很多资料都漏掉。相对地，在没有办法补救的时候，我还是尽量做到在分类上弄得比较清楚。我觉得这是我当时最主要的工作。”

被陈玉秀抢救回的唐白釉绿彩长颈瓶。（亚洲文明博物馆提供）

除了唐青花瓷，另一镂刻在陈玉秀记忆的文物是一件一米高，巩县窑烧造，附上绿釉龙首榫的唐白釉绿彩长颈瓶。她说：“千年后，有机的部分可能消失了，除非有史料记载才能推测它们真正的用途。可是实际留下来的就是文物上的花样和器型等，诉说着它们在文化间扮演什么角色。瓶上菱形花纹是阿拉伯地区常见的，可是白又绿的釉色却是从中国进入阿拉伯的，之后阿拉伯地区开始烧造这样白又绿的瓷器。出水文物看得出中国瓷器如何影响阿拉伯世界，这是很典型的文化交流。”

冒生命危险要回文物

印象最深的是，她冒了生命危险把它“抢”回来的。陈玉秀透露它出水的曲折背景：“龙首盖子是在黑石号上出水的，可是瓶子却不是。出水分两季进行，两季交替之间遇上雨季，海水变成咖啡色，打捞队无法下水工作。即使下面盖着帆布，仍阻挡不了勿里洞渔民捕鱼捡海参时来黑石号把瓶子拿走。所以我们不知道它什么时候被拿走。”

取回的过程更如电影情节般惊心动魄。1998年中印尼爆发排华暴动，为保文物安全，1999年10月左右，黑石号探索队赶紧把完成出水的文物打包寄到新西兰。

正当全部人要撤离的时候，陈玉秀发现白釉绿彩高足把壶还未取回……

唐代沉船在印尼勿里洞的基地。（M. Flecker摄）

亚洲文明博物馆为黑石号唐代出水文物专设的展厅。（亚洲文明博物馆提供）

黑石号品质最好文物都在我国

陈玉秀说：“这文物目前全世界只有一件，非常重要，一定要拿回来。我说我不走！我留下来跟拿走它的印尼人讨论我如何取回。那个经验还记忆深刻。”

她回忆：“那人开车，车上有刀，我语言不通。他要六万美金。我不给，上车跟他谈判。他一直开车，没办法定论。他喜欢我手上的手表，我用手表跟他换，他还是不给我。车子一直开，开到一个地方，前面不知道为什么，出现一群警察，有骑摩托车的，有坐在路边的。那个人吓到，把车停下来。我说你给不给我？他还是要六万。我说不给。最后降到6000美金。我虽很不乐意，但也害怕，他车上有刀。一心想这个东西太重要了！一定要拿回来！付了钱，拿了东西赶快下车。后来我是怎么回到基地，脑子一片空白，只记得买了机票直奔新西兰。到现在回想起，还是心有余悸！”

护理文物困难重重

陈玉秀说，储存勿里洞岛照片的硬盘坏了，所有的照片都消逝，正跟印尼旧同事索取。她当时在岛上一直处于战斗的紧绷状态，一张照片都没拍下。

她说：“重看照片回顾过往，我很感伤。首先我没有很多时间拍照，在岛上，我除了忧虑这些东西被拿走之外，还会有军人持枪过来，有些人要给点好处，要处理。遇到海盗船时，也要处理。我们在的地方是个热带雨林，有霍乱、骨痛热症等，员工或船员会生病。我很怕蚊子，到现在仍有蚊子综合征，因为我不能生病，一病重要的工作就停顿。我在那里24小时工作，随时有突发事件，很多事情要思考，总是战战兢兢。那种压在肩上的重担，让我现在感触还很深。”

大批出水瓷器在陈玉秀与工作人员打造的淡水池内脱盐。（受访者提供）

黑石号基地在一个没水电的地区，对第一时间“护理”出水文物造成一定的困难。首先瓷器打捞上来不是放着就好，必须做脱盐的抢救程序。陈玉秀说：“长沙窑瓷器的胎不厚，不太结实，釉的附着力也不是很好。瓷器在海水里浸泡千年，把它拿起来，经太阳曝晒会破掉，必须泡在淡水里。然而岛上没水没电，我们要自己用机器挖地下水，遇到雨季却没水，因为水在雨季都快速地流失掉，地下水也会变成咖啡色，用它浸泡文物会染色。如何在雨季创造出水呢？就在屋顶上盖檐槽，然后在沙滩上盖一个‘游泳池’，把雨水引下来浸泡文物。”

黑石号出水的人物图纹金杯。（亚洲文明博物馆提供）

整批文物不能分开

陈玉秀过后还做了一件很重要的事，让这批出水文物没有离散，最终以极整体的形式被亚洲文明博物馆拥有和展出。她说：“我一度听说他们要拍卖文物，心里好紧张，因为一上拍卖行这批文物就会分散，变得残缺不全。这次的打捞牵涉到发掘队的股东和印尼政府三帮人马。他们希望赶快卖掉，拍卖能最快拿到钱。对我来讲，这批文物不能分，它已经不是正式的考古出水，再分散就永远回不来，对文物整体的状况，最终会搞不清楚。当然我没有很大的发言权，可是我一直试图说服他们，这批文物在历史上的重要性，它们的完整性应该要保存下来。我很感谢，他们最后这么做。”

据陈玉秀所知，打捞德国方收了一些文物，另外零散的一小部分落到湖南长沙博物馆、澳门博物馆和印尼雅加达国家博物馆。不过最大部分，品质最好的一整批，最终由我国亚洲文明博物馆收藏。她说：“东西打捞上来是一回事，后面还有很多很多的问题要研究。这批东西都在亚洲文明博物馆很好地进行！”

黑石号文物被亚洲文明博物馆收藏之后，陈玉秀一直没机会看到。她将于11月20日来新演讲，隔了20几年后与这批文物久别重逢。她说这感觉复杂：“很感动，但也有很多危险的记忆在里面。感谢老天让我的生命中有这一段美丽的回忆。”

陈玉秀将以个人学术研究的身份来新做一系列演讲。开放给公众，最大型的是由《联合早报》与亚洲文明博物馆联办，傅春安艺术基金赞助的“唐代沉船：我与‘黑石号’的一千零一夜”讲座与导览。另两场供公众报名参加的有：11月20日下午2时在醉花林俱乐部举行，讲述明清时期的花器和花艺，以及晚清慈禧太后瓷器设计的“花花视界”，以及11月25日晚上7时在亚洲文明博物馆举行的“自然美学宋代文学与宋瓷赏析”。报名详情：bit.ly/ACM_ Other_Talks

唐代沉船：我与“黑石号”的一千零一夜

主讲：陈玉秀

日期：11月25日（星期五）

时间：下午3时至6时

地点：亚洲文明博物馆义安礼堂

读者可上bit.ly/TangShipwreck-TalknTour报名，成功报名者将接获通知。