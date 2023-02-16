春季旅游 赏花踏青莫负春

一年之计在于春，是时候计划春季旅游的行程。NATAS旅游展即将来临，业者们铆足全力，迎接旅游市场的复苏。

春暖花开，大地回。每年的3、4月，是旅游爱好者赏花踏青，游山玩水最佳季节。一年之计在于春，是时候好好想想接下来几个月的旅游大计。NATAS旅游展即将来临，业者们铆足全力，迎接旅游市场进一步复苏。

97%国人计划今年至少出国旅游一次

旅游网站Klook去年底公布的调查显示，亚洲约有77%旅客担心，经济不明朗影响今年的旅游计划，可是还是有超过81%旅客想要去旅行。97%的新加坡受访者则计划今年至少出国一次。人们虽然关注疫后旅费上涨，但是有40%的新加坡人准备付出更高的旅费。

疫后世界各地旅游限制陆续松绑，累积多时的旅游需求逐步释放，压抑越久的目的地，回弹越大。过去一年多，世界旅游业加速回暖，每一步的放宽限制，都迎来一波的旅游热潮。去年4月新加坡放宽边境，热爱旅游的朋友们已迫不及待到处游玩，热门目的地到处都能听到新加坡口音。到了10月，日本宣布全面开放，马上看到身边朋友们一窝蜂涌向日本各个角落；台湾免除入境隔离规定后，社交媒体上处处可见旅游台湾照片。

今年，终于等到中国大陆也敞开国门，最后一波的最大热点。中国在1月8日重开边境，结束三年的严格边境管控措施。中国地大物博，向来是深受国人喜爱的旅游目的地。边境松绑初期以回乡、商务旅客为主，经过一段日子尘埃落定后，航班和机票价格渐渐稳定下来，一般观光客与旅行团也能够再次出发，重新探索神州大地的锦绣山河。

江苏春暖花开

江南好，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。到中国感受春天，江苏一带是理想选择，文学作品中的垂柳依依、杏花村雨，为江南春季赋予美好想象。

春节以后，江南地区开始进入赏花时期。杏花的花期在2到3月，李花和桃花则在3到4月的仲春时节开放，然后迎来4月的樱花花期。

无锡的春天从梅园开始，满园春色，梅花观赏可持续至3月中旬，然后进入樱花季节。无锡鼋（yuán）头渚樱花谷是中国最大的赏樱胜地，樱花盛开季节在3月下旬至4月中下旬，可以看到落英缤纷的迷人景致。部分景区晚上还亮灯，带来夜游花海的难忘体验。

无锡鼋头渚樱花盛开。（江苏省文化和旅游厅提供）

宿迁三台山国家森林公园位于骆马湖畔的整片森林，核心景区的大片衲田花海，以片片田地种植各色花卉，形成如百衲被的“衲田”景观，也是目前中国最大、最多的花海观赏地。不同季节可看到不同花卉，3至4月可看到樱花、迎春花、桃花、梨花等等，进入5月有波斯菊、金鱼草、向日葵、香雪球……常年百花盛放。

淮安的白马湖生态旅游区遍植鲜花，宛如大地调色盘。2至4月梅花盛开，3至4月有樱花、油菜花、郁金香，4至5月是兰花季节。除了姹紫嫣红的游园赏花，还可以到泰州乘船赏花。泰州溱湖国家湿地公园自然生态丰富，花红柳绿，每年4月进入油菜花盛开季节。泰州油菜花被誉为中国最美的油菜花海，当地农民在沼泽地带开挖网状深沟，形成可耕垛田，清明节前后油菜花开时，千姿百态的垛田有如上千个湖中小岛，形成黄澄澄大片大片的水上花田。