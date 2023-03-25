开斋节即将到来，本地主打清真料理的餐馆纷纷出招。新加坡作为国际美食大熔炉，业者看好这个市场的无限潜能。清真餐饮越来越精彩，不局限于马来风味，还有西式、日式、南洋式和地中海式等。呈现方式也从快餐、自助餐、小吃到精致料理，各族同胞可以一起大快朵颐。

如果你对清真（Halal）料理的认知，还停留在印度煎饼、椰浆饭、黄姜饭和沙爹，是时候开阔眼界了。记者原也以为，马来同胞只占新加坡总人口15％，清真餐饮的版图较小。在访问数名进军这个领域的业者后方知，他们具有更开放包容的心态及世界观，看到背后更大的发展空间。

推出战斧牛排与A5级和牛从早期在惹兰加由主打无骨鸡翅膀的Stuffed Wing Lab，到三年前在樟宜路主打战斧牛排的Tomahawk King（现称Tomahawk King & Omookase），老板黄伟德向来看好清真市场。最近他又开了另一家主打A5级黑毛和牛的Charr’d。

身为华人，他选择进军一个相对较不熟悉领域。这是因为穆斯林人口持续增长，对清真食品的需求也有所提高，还有一些非穆斯林因为个人饮食限制或喜好而选择清真食品。此外，新加坡政府也支持各种清真行业的发展，给予指导和津贴。