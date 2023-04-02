从ChatGPT爆红 看AI狂潮的喜与忧

人工智能聊天机器人ChatGPT一夜爆红，各个领域都在探索其可能性，科技巨头也在摩拳擦掌，开启人工智能商海争霸。擅长整合资讯生成新内容的GPT技术，无疑是当下最强大的知识商品。然而，科技界却对它有所保留，甚至联署呼吁暂停训练比GPT-4更强大的人工智能系统。如何应对ChatGPT带来的机遇和挑战，是人类共同要思考的问题。

狄更斯在《双城记》开篇写到：“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。这是智慧的时代，这是愚蠢的时代……这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有。”照入今天的现实中，我们生活在一个资讯爆炸的时代，一边享受着科技带来的便利，一边像是匆忙的赶路人，被时代的狂流裹挟着，在看似有光透出的前途中迷茫疾步。俗话说“三十年河东，三十年河西”，在过去的30年里，电商平台崛起改变了人们的生活方式，智能手机的出现让万物互联。如今站在另一个30年的节点上，我们似乎又将迎来一场科技主导的变革——生成式人工智能（Generative AI）。

近来各大媒体铺天盖报道ChatGPT，资讯一波接一波，令人目不暇接。它以聊天机器人的界面出现，你问个问题，它能快速地整合信息生成答案。ChatGPT是建立在语言转换器模型的基础上，通过学习、理解人类语言，在短时间内，于浩瀚的资料库中精准搜索资讯，生成答案。

截至目前为止，ChatGPT打破了新科技的“圈粉”纪录，在推出短短两个月内，全球用户量超过1亿！这是什么概念？作为对比，TikTok从推出到实现1亿用户量，用了九个月，而Instagram用了两年半。吸引到广大用户群后，研发公司OpenAI宣布升级版GPT-4开始“赚钱”，向用户征收每月20美元（约27新元）。开启商业化运作后，OpenAI宣布开放第三方插件，如果各大科技公司积极响应，意味着日后我们手机里的应用，无论购物、旅行、餐饮等都将与GPT-4相连，人们的生活方式可能会从“物联网+”过渡到“GPT+”。