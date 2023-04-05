处女作负债留阴影 邝子君15年后再续导演梦

本地导演邝子君的人生就像一部电影，他13岁加入街头党，还把弟弟也带上歧途，所幸悬崖勒马，后来当上工艺教育学院教师。不过，拍电影始终是他的最大梦想，他在求学时期便到片场当跑腿，15年前更把自己和弟弟的故事搬上银幕，然而处女作《岁月》非但没有一炮而红，反而让他负债。15年后，他再战江湖推出新作《芽笼》，到红灯区实地考察，用新黑色电影的手法呈现社会缩影。

浪子回头金不换，再筑梦果赢得未来。本地导演邝子君监制的电影《男儿王》获得台湾金马奖肯定，执导的新作《芽笼》（Geylang）2022年竞逐金马奖，不久前也受邀到荷兰鹿特丹国际电影节放映，获得欧洲电影观众的青睐。《芽笼》是邝子君继处女导作《岁月》后，阔别15年推出的电影，他坦承因《岁月》负债，须要克服恐惧心理，如今水到渠成，才推出新作。

邝子君像是从惊涛骇浪的江湖中走出来的人，见过世面，从容不迫，不会随便刷存在感，他有自己的电影梦、生活态度和方向。他曾是一名古惑仔，13岁加入街头党，15岁时悬崖勒马，幡然悔悟后决定好好过日子。在淡马锡理工学院念书时，他就到片场当兼职，为摄制队伍买餐饮，为明星撑伞。毕业后他先打工，过后自组制作公司，到工艺教育学院教书，最终加入mm2娱乐担任制作人。在公司老板洪伟才的鼓励下，他继续追寻导演梦，执导第二部电影《芽笼》。

邝子君在新报业媒体新闻中心接受《联合早报》访问，步入壮年的他，青春早已风中过，他记忆中那段过往的岁月，没有浓彩重墨，只有风淡云轻。他语气缓缓地说，自己念书很聪明，但在难以捉摸的青春期，变得很叛逆。他不讳言当年自己好勇斗狠，很有霸气，见到别人怕自己就觉得威风。他笑说自己当时的绰号叫“太子”，因为家里经济不错，他出手阔气，跟随他的兄弟们爱喊他“太子”，他说：“有太子爷的意思。”