新加坡国际艺术节 探秘深邃的人性苍穹

今年的新加坡国际艺术节（SIFA）将于5月19日至6月4日，以“表演的解剖学——一些人”为标题举办，届时将有四部新委约作品和11场国际演出受邀登场。总监娜塔莉·亨内迪格受访时指出，本届艺术节试图激发对人类体验的深刻性和多样性的反思，以及我们如何找到同理心并扩展世界观。记者介绍几个值得留意的节目。

罗曼罗兰曾言：“艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”准备好到今年的新加坡国际艺术节（Singapore International Festival of Arts，下简称艺术节），经由纷呈节目和繁多活动，探索生而为人的奥义了吗？

今年的艺术节将于5月19日至6月4日，以“表演的解剖学——一些人”（The Anatomy of Performance - Some People）为标题举办，这是娜塔莉·亨内迪格（Natalie Hennedige）三年总监任期内的第二届艺术节。艺术节今年重返现场舞台，届时将有四部新委约作品和11场国际演出受邀登场，同时继续通过一系列新的文字艺术和动画艺术，保持其数码身份。

娜塔莉给艺术节规划出一个为期三年的弧线主题，旨在将重点放在实体和网络空间的表演和创作上。大标题“表演的解剖学”之下，附一个每年都变化的副标，2022年的副标是“仪式”，今年的副标是“一些人”——邀请观众齐聚在艺术定义的空间中，敞开心扉接受彼此的观点；并呼唤观众静观各种人类经验形成的光谱，在作品中找到他们个人的回应，这些作品包括人类悲伤、转变、记取、支配、消失、感受、凌驾、徘徊、闪烁、观察、感化、坚忍、挑战并超越的经历与时刻。