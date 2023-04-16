独立社区乐团的流浪者之声

本地独立社区乐团不像附属民众俱乐部的乐团，有固定的排练场地，它们一般在草创初期，经历过颠沛流离的日子，以会馆、店屋、工业楼为临时活动空间。对管弦乐团、交响乐团和华乐团等来说，除了排练场地，它们也需要存放乐器的空间，对场地的要求更复杂。有的乐团幸运地在国家艺术理事会的艺术空间、新加坡艺术学院等找到落脚处；另一些则在新兴的录音棚，寻获共享的“家”，叫乐团不再流浪。

由非专业乐手组成的社区乐团，是本地艺术生态和国民生活的重要组成部分，虽不像专业团体日常在聚光灯下被鲜花和掌声簇拥，却为来自各行各业各年龄层的国人提供一片滋养心灵的艺术绿洲。

常见的社区乐团有合唱团、管乐团、华乐团，此外还有编制更大的管弦乐团，以及小众但具特色的器乐团如吉他社等。它们通常附属于某个民众俱乐部，有固定的排练场所和经费支持，让社区居民在闲暇时间可以舒缓工作压力，增进邻里感情。

近年来本地出现不少独立社区乐团，团员为了特定的艺术追求走到一起，不再以居住区域为界限。如演奏小众乐器手摇铃（handbells）的重奏团“Ministry of Bellz”；倡导演奏亚洲作曲家曲目的亚洲文化交响乐团；为失智症、自闭症等特需人群成立合唱团的合唱组织“新加坡之声”（Voices of Singapore）等。