精品咖啡馆牛车水踢馆 订户 黄靖晶发布 / 发布 / 2023年4月29日 5:00 AM 牛车水近来出现越来越多个性咖啡馆，比如这家Plus Coffee Joint。（龙国雄摄） Plus Coffee Joint主打精品咖啡。（龙国雄摄） 位于登婆街的Plus Coffee Joint。（龙国雄摄）字体大小:小中大讲究品质、烘焙与冲泡法，以及喝咖啡氛围的摩登咖啡馆，进驻庶民文化底蕴深厚的牛车水，浓香醇厚的西式咖啡，冲击老社区的味蕾，唤醒沉沉暮气，吸引来自四方八面的活力。最近流行到牛车水泡咖啡馆。牛车水一带冒出不少个性咖啡馆与雪糕店，这些潮店跟那里的传统老店形成有趣对比，新旧并列为一道崭新风景。比如，克罗斯街上段（Upper Cross Street）的The Community Coffee；登婆街（Temple Street）的Plus Coffee Joint；宝塔街（Pagoda Street）的afterwords；硕莪街（Sago Street）的雪糕店“日日茶”。有的主打精品咖啡，并设有烘焙室烘焙单品咖啡豆；有的以提供特别食物出位，如年糕格子松饼、雪糕配白糖糕等。这股咖啡馆浪潮，带动了牛车水一带的精品咖啡文化，吸引更多年轻人前去尝鲜打卡，让牛车水“年轻”起来，充满朝气。主打精品咖啡 自家烘焙豆子这一轮的咖啡馆浪潮，有不少是主打精品咖啡，讲究选用单品咖啡豆，并设有烘焙室烘焙豆子。位于克罗斯街上段的咖啡馆The Community Coffee，跟老字号钊记面家仅隔几家店。咖啡馆的一大亮点是烘焙室，除了用来烘焙自家的咖啡豆，也出租给其他咖啡馆业者，食客可以边喝咖啡，边观赏咖啡豆烘焙的过程。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 美食