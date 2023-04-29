精品咖啡馆牛车水踢馆

讲究品质、烘焙与冲泡法，以及喝咖啡氛围的摩登咖啡馆，进驻庶民文化底蕴深厚的牛车水，浓香醇厚的西式咖啡，冲击老社区的味蕾，唤醒沉沉暮气，吸引来自四方八面的活力。

最近流行到牛车水泡咖啡馆。牛车水一带冒出不少个性咖啡馆与雪糕店，这些潮店跟那里的传统老店形成有趣对比，新旧并列为一道崭新风景。比如，克罗斯街上段（Upper Cross Street）的The Community Coffee；登婆街（Temple Street）的Plus Coffee Joint；宝塔街（Pagoda Street）的afterwords；硕莪街（Sago Street）的雪糕店“日日茶”。有的主打精品咖啡，并设有烘焙室烘焙单品咖啡豆；有的以提供特别食物出位，如年糕格子松饼、雪糕配白糖糕等。这股咖啡馆浪潮，带动了牛车水一带的精品咖啡文化，吸引更多年轻人前去尝鲜打卡，让牛车水“年轻”起来，充满朝气。

主打精品咖啡 自家烘焙豆子这一轮的咖啡馆浪潮，有不少是主打精品咖啡，讲究选用单品咖啡豆，并设有烘焙室烘焙豆子。

位于克罗斯街上段的咖啡馆The Community Coffee，跟老字号钊记面家仅隔几家店。咖啡馆的一大亮点是烘焙室，除了用来烘焙自家的咖啡豆，也出租给其他咖啡馆业者，食客可以边喝咖啡，边观赏咖啡豆烘焙的过程。