厨房里有各种食物的味道，都以“妈妈的味道”打底。母亲为家人挥汗下厨，端出香味与温暖。在移民社会的新加坡，许多家常菜飘洋过海，时光荏苒，仍代代相传。客家丰顺、福建金门和广东台山的三道特色菜，端出三家人的亲情与乡情，儿孙从五味里尝到母亲与祖辈的心意，家乡味也得以传承。

丰顺肉卷受潮州影响客家料理很有特色，最为我们所熟悉的有酿豆腐、擂茶、算盘子、盐鸡和梅菜扣肉等，时有听闻来自河婆、大埔、永定和惠州等地客家人谈客家菜。第一次接触到祖籍丰顺的陈奕妏，听她谈到家乡菜时，感到陌生又好奇。

陈奕妏（38岁）本身就很带丰顺人的特色。她跟父亲说客家话，跟母亲说潮州话，跟先生说广东话，餐桌上轻松切换三种方言，就像一场精彩的表演。

这得从丰顺县的地理位置说起。它在中国广东省东部，东接潮州市，南邻揭阳市。所以陈奕妏从小就会说两种方言，丰顺当地的料理也受潮州影响。