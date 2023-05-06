温暖母爱传递家乡味 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年5月6日 5:00 AM 丰顺的古早味肉卷以猪网油包裹，混合鱿鱼干和花生等馅料，带有潮州五香的影子。（唐家鸿摄） 金门宴菜并不是什么“大菜”，只是肉丝菜汤，却是早年清贫金门人端出请客人的最大诚意。（特约陈来福摄） 用咸蛋黄腊肉饼加上腊肉和腊肠，以生米煮成的腊味饭，是台山地方菜之一。（陈斌勤摄） 鸡脚芋是一种台山特色芋头，加上鸡脚和花生，熬成一道养生汤。（陈斌勤摄）字体大小:小中大厨房里有各种食物的味道，都以“妈妈的味道”打底。母亲为家人挥汗下厨，端出香味与温暖。在移民社会的新加坡，许多家常菜飘洋过海，时光荏苒，仍代代相传。客家丰顺、福建金门和广东台山的三道特色菜，端出三家人的亲情与乡情，儿孙从五味里尝到母亲与祖辈的心意，家乡味也得以传承。丰顺肉卷受潮州影响客家料理很有特色，最为我们所熟悉的有酿豆腐、擂茶、算盘子、盐鸡和梅菜扣肉等，时有听闻来自河婆、大埔、永定和惠州等地客家人谈客家菜。第一次接触到祖籍丰顺的陈奕妏，听她谈到家乡菜时，感到陌生又好奇。陈奕妏（38岁）本身就很带丰顺人的特色。她跟父亲说客家话，跟母亲说潮州话，跟先生说广东话，餐桌上轻松切换三种方言，就像一场精彩的表演。这得从丰顺县的地理位置说起。它在中国广东省东部，东接潮州市，南邻揭阳市。所以陈奕妏从小就会说两种方言，丰顺当地的料理也受潮州影响。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 食谱 金门 广东 福建