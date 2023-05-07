颜料美酒流浪猫 即兴创作疗愈自我 订户 林弘谕更新 / 更新 / 2023年5月7日 8:37 AM发布 / 发布 / 2023年5月7日 5:00 AM 刘依佳（左起）和彭德勇联手打造本地首家结合品酒与绘画的即兴艺术工作室。（梁麒麟摄） 陶塑一份惬意。（受访者提供） 涂抹颜彩的同时，情绪也得到宣泄。（受访者提供） 流浪猫咪：你画你的，我玩我的，各得其所。（龙国雄摄） 李慧雯：陶艺课涵盖手工制作和泥条盘筑，雕刻纹理，还可尝试电动轮。（受访者提供） 一边作画，一边啜饮葡萄酒，让人放松，减少焦虑感，也更有自信。（梁麒麟摄） 即兴作画，玩得不亦乐乎。（卓祾祎摄） 左丽玲创办的Wildflower Studio是本地首家结合流浪猫领养计划与绘画的即兴艺术画室。（龙国雄摄）字体大小:小中大给你一支画笔，一块黏土，让你任由想象飞跃，驱散心中的烦恼，纾解生活的压力。这就是即兴创作的疗愈力量。如果再小酌一杯美酒，被可爱的猫咪包围，心情应该可以大大放松吧！近年兴起的即兴艺术，与艺术治疗异曲同工，参加者在一个低压力和高创造力的环境中，透过绘画、陶艺等，不受约束地创作，达到疗愈的效果。很多人的内心里，都住着一个毕加索。艺术创作对心理创伤具治愈作用，是对心灵较深层的探索与治疗。艺术治疗是一个迅速发展的领域，新的治疗形式和技术不断推陈出新。这几年兴起的即兴艺术（art jamming），在岛国绽放艺术光彩。它与艺术治疗有异曲同工之妙，即兴艺术结合绘画、陶艺，配合红酒、宠物猫、紫外线灯等，让艺术更随性随兴，与朋友、家人和爱人共赴舒适、有趣和具疗愈性的艺术之约。即兴，事先毫无准备，仅就当时的感受创作。即兴艺术纯粹为休闲，而非学术。在这里，你不会感受到必须以某种方式绘画的压力，可倾情发挥自我创造力，释放内心的赤子情怀。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 绘画 艺术 葡萄酒 悦榕集团二代何仁榕：独自走山 发扬“向善而栖”企业理念 温暖母爱传递家乡味