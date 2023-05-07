颜料美酒流浪猫 即兴创作疗愈自我

给你一支画笔，一块黏土，让你任由想象飞跃，驱散心中的烦恼，纾解生活的压力。这就是即兴创作的疗愈力量。如果再小酌一杯美酒，被可爱的猫咪包围，心情应该可以大大放松吧！近年兴起的即兴艺术，与艺术治疗异曲同工，参加者在一个低压力和高创造力的环境中，透过绘画、陶艺等，不受约束地创作，达到疗愈的效果。

很多人的内心里，都住着一个毕加索。

艺术创作对心理创伤具治愈作用，是对心灵较深层的探索与治疗。艺术治疗是一个迅速发展的领域，新的治疗形式和技术不断推陈出新。这几年兴起的即兴艺术（art jamming），在岛国绽放艺术光彩。它与艺术治疗有异曲同工之妙，即兴艺术结合绘画、陶艺，配合红酒、宠物猫、紫外线灯等，让艺术更随性随兴，与朋友、家人和爱人共赴舒适、有趣和具疗愈性的艺术之约。

即兴，事先毫无准备，仅就当时的感受创作。即兴艺术纯粹为休闲，而非学术。在这里，你不会感受到必须以某种方式绘画的压力，可倾情发挥自我创造力，释放内心的赤子情怀。