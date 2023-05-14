历经磨难 母爱不打折　

大千世界，每个人有不同的生命轨迹；母亲有很多种，母爱也有很多种。在传统观念中相夫教子的母亲形象之外，那些因吸毒入狱，被强暴怀孕生子，熬过离婚独自养育儿女的妈妈们，如何在不平坦的人生路上写下关于母爱的故事？今天母亲节，看看在生活的重压下，命运的坎坷中，母爱如何表达？

1.深陷毒害，为孩子洗心革面 每次出门，58岁的莎丽玛（Salimah Binte Sukar）都喜欢搭巴士。一路看着窗外风景掠过，往事一幕幕地在脑海中闪现，支离破碎的情节像幻灯片一样，亦真亦幻。时光倒流，人生大半时间，她因吸毒贩毒五次进出监狱。作为四个孩子的母亲，她懊悔没能在孩子们成长的最好时光陪伴左右。

二十载被毒瘾折磨，想要彻底戒掉很难，莎丽玛尝试过，用意志一次次抗争，失败，再来，又失败。最后一次，那是2010年母亲节，当孩子们第一次到监狱探望她，讲述着寄人篱下的心酸，那一刻她的心颤抖着，巨大的愧疚感，让她决定为了孩子，再努力一次……

首段婚姻误入毒品深渊第一次见到莎丽玛，我们约在一家咖啡店。她穿着一件荧光绿大T恤，上头印着亮粉色的字，在人群中一眼就能看到她。这是孩子的旧衣服，她拿来穿，整个人看起来很精神，还有点潮。年近60，莎丽玛的状态比想象中要好，脸上虽有皱纹，但皮肤细腻有光泽。她性格开朗，也很健谈，对于过往早已无意隐瞒，一坐下便娓娓道来自己的故事。