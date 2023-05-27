吉隆坡老滋味飘香到狮城 订户 陈爱薇更新 / 更新 / 2023年5月27日 9:10 AM发布 / 发布 / 2023年5月27日 5:00 AM 蓬莱KL福建面的老板张雁雄，以炭火炒出一碟碟镬气十足的月光河和福建面。（林国明摄） 吧生（大树下）祥发肉骨茶售卖干湿肉骨茶、啦啦肉骨茶及其他菜肴，受到当地家庭食客喜爱。（陈爱薇摄） 颂记牛肉粉的第二代萧伟祥（前）和侄儿萧振辉，齐心合力煮出一碗碗传承客家味的肉碎面。（陈爱薇摄） 甘香卤鸭的咸菜带些酸，很开胃，受到食客喜爱。（陈爱薇摄） 茨厂街冠记云吞面（左），和安邦泉发（老马）猪肉粉，都是当地人熟悉的好滋味。（陈爱薇摄）字体大小:小中大七家在马来西亚吉隆坡及附近的老字号和知名美食，经由食家精打细选，即将在6月登陆狮城。记者先飞到吉隆坡“探吃”，品尝其中六家的原汁原味，有些是只有当地人才知道的隐藏版好料。6月学校假期若到吉隆坡的读者，不妨也到当地先吃为快。冠记云吞面吉隆坡茨厂街卧虎藏龙，冠记云吞面“躲”在一个面煎粿档口后面，稍不留意就可能错过，但它似乎没有机会冷清片刻。第三代李景辉（40岁）告诉《联合早报》，祖父李冠芳在1940年代开始卖广式粥品和油条，后来才改卖云吞面。李冠芳的四个儿子继承父业，如今传到第三代。李景辉希望到新加坡开业，为家族生意打开新格局，走向专业和企业化，为后代铺路。自家工厂生产的全蛋面条是一大特色，少了碱水味，比一般幼面粗圆、有弹性；拌上油亮亮、黑碌碌的酱料，满嘴浓郁芳香。云吞面和叉烧面最受欢迎，老一辈也爱点鸡脚面，一份9.50令吉（约2.90新元，1令吉等于约0.30新元，下同）。有叉烧、云吞、鸡脚和香菇的什锦面，则是一份13令吉。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 吉隆坡 小贩美食 肉骨茶 云吞面 食阁