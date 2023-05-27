吉隆坡老滋味飘香到狮城

七家在马来西亚吉隆坡及附近的老字号和知名美食，经由食家精打细选，即将在6月登陆狮城。记者先飞到吉隆坡“探吃”，品尝其中六家的原汁原味，有些是只有当地人才知道的隐藏版好料。6月学校假期若到吉隆坡的读者，不妨也到当地先吃为快。

冠记云吞面吉隆坡茨厂街卧虎藏龙，冠记云吞面“躲”在一个面煎粿档口后面，稍不留意就可能错过，但它似乎没有机会冷清片刻。第三代李景辉（40岁）告诉《联合早报》，祖父李冠芳在1940年代开始卖广式粥品和油条，后来才改卖云吞面。

李冠芳的四个儿子继承父业，如今传到第三代。李景辉希望到新加坡开业，为家族生意打开新格局，走向专业和企业化，为后代铺路。

自家工厂生产的全蛋面条是一大特色，少了碱水味，比一般幼面粗圆、有弹性；拌上油亮亮、黑碌碌的酱料，满嘴浓郁芳香。云吞面和叉烧面最受欢迎，老一辈也爱点鸡脚面，一份9.50令吉（约2.90新元，1令吉等于约0.30新元，下同）。有叉烧、云吞、鸡脚和香菇的什锦面，则是一份13令吉。