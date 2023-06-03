亚洲第一名厨 Chef Ton将泰餐推向世界

泰国名厨“Chef Ton”主理的两家餐馆同时入围2023年“亚洲最佳50餐馆”三甲，这个耀眼的成绩标志了泰国精致餐饮已走向国际。这位年轻务实的亚洲第一名厨，植根土地，善用在地食材，推动渔农业者提供品质更好的物产，并着眼于培养更多餐饮人才，齐心把亚洲美食推向世界。

2023年3月公布的“亚洲最佳50餐馆”（Asia’s 50 Best Restaurants）成绩中，有一名厨师的两家餐馆同时入围三甲，排名第一的Le Du餐馆和第三的Nusara餐馆，都由Thitid Tassanakajohn（38岁）主理。同时包揽冠军和季军，这样的成绩是首创，风头一时无两。

这名亚洲第一名厨接受联合早报专访时指出，成绩不只关乎个人荣耀，能吸引更多人当厨师才是重点。他说：“要吸引人才入行，就要提升泰国菜的地位，并让更多食客认识和喜爱，才有更大的影响力。即使人多竞争也多，但我认为是良性竞争，能为泰国料理的发展打下扎实基础。延伸开来，这也有助推动亚洲料理的发展，大家齐力，合作力量大，让世界各地更多人认识亚洲美食的精彩。”

在泰国，人们都亲切地称他“Chef Ton”。经常上当地烹饪节目如Top Chef Thailand的他，也活跃于社交媒体，不只分享菜肴，还包括日常点滴如旅游，收工后到泳池放松，还有乘坐飞机时吃的飞机餐等，以现代用语来说，是明星厨师，也是网红。