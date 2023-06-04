从追巴士到开巴士　发烧友的疯狂世界

三名因巴士结缘的年轻人，都曾因为迷恋巴士，被旁人投以异样眼光。所幸，他们在“Singapore Bus Enthusiasts”找到知音，开展一起“追”巴士的日子。除了到巴士废弃场“淘宝”，收集跟巴士相关的物件，他们也相约到外地搭巴士，在即将被拆除的临时巴士转换站过夜，乘搭最后一趟巴士。三人还一圆小时候的梦想，当起巴士车长，陶醉在巴士的引擎声中。

巴士对一般人来说，只是一种普通的公共交通工具，但在巴士迷眼中，巴士内外每一个细节都令他们着迷。从车身的设计、乘客座椅、车长驾驶座到注册号码，甚至是引擎所发出的声音，都是他们会细心观察的细节。对他们来说，最美的风景，就在搭巴士的路上。

配合地铁系统开通35周年，新捷运和新加坡体育理事会成立50周年，今年的新加坡文化遗产节以公共交通和体育建设为主题，带领公众了解巴士、地铁、著名历史路线和体育馆等的历史发展。



相约外地追巴士巴士迷郑伟宏（24岁）在文化遗产节上，展示自己多年来珍藏的巴士收藏品。他自小对巴士情有独钟，巴士庞大的体形，还有行驶时发出的引擎声，都深深吸引着他。小时候的他，也喜欢画巴士。