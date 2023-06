日常所读所思,总能在身上留下点痕迹。三名背景各异的文艺青年,平日穿搭各具特色:阅读爱好者以服装搭配书封;文字工作者自在穿着风格简约;舞者爱汉服韩服日服。

文青,指的是文艺青年,一群爱好文化艺术的人。英文有言:You are what you read(所读即所是)。一个人的阅读与思考不仅体现在言谈举止,也能从穿衣造型中窥见一二。

三名来自不同背景的文艺青年:阅读爱好者、文字工作者、游走在东西艺术之间的舞者,平日穿搭各具特色。如果说阅读是思想的内化,对于从造型中找乐趣的人来说,服装是一种外在表达。在他们的阅读与着装之间,存在着某种内化与外化的关联。

配合书封做造型

创意穿搭推广阅读何敏玮(32岁)是一名文学爱好者,热爱阅读,热衷于分享好书。之前曾是《海峡时报》阅读线记者,目前在伦敦大学学院修读文学博士学位。几年前的一次机缘巧合,让她发现了一种有趣的方式在社交媒体推广阅读。