油花花的五花肉在韩国饮食文化中举足轻重！是各重大节日完善仪式的必备食材；烤五花肉更可为社交搭桥。在韩式料理中，五花肉多用来烤或水煮，食用法五花八门。在经济条件宽裕的今日，肉品来源选择多，肉质也更可口，与昔日人们为逃避战乱的那口猪肉汤饭，已不可同日而语。

吃韩餐，可以不点炒年糕、石锅拌饭，但一定要点烤五花肉。猪肉是韩国人日常饮食中非常重要的一部分，从猪肉汤饭、辣炒猪肉、卤猪头肉到韩式烤猪五花肉……猪肉极大范围地影响韩国人的饮食文化与生活习惯。去年，韩国人均肉类消费量首次超过大米，也就是说，长期以来一直作为韩国人三餐主食的大米，已让位给肉类。韩国人享用五花肉，从烤盘的形状、炭火的种类和烤肉的温度，到不同部位的口感及猪肉的处理方式，以及猪的产地和品种都有所讲究。

提供正宗韩食体验位于文达街（Boon Tat Street）的韩式餐馆Um Yong Baek源自韩国釜山，在首尔设有分店，自去年进驻本地以来可谓人气不断，一位难求。餐馆午间售卖釜山特色美食猪肉汤饭；晚餐时段则主打韩式烤肉，为喜爱韩餐的食客提供正宗的韩食体验。

记者通过电邮采访人在韩国的餐馆老板兼主厨Um Yong Baek，他向记者介绍，猪肉汤饭（Dwaejigukbap）是一道起源于朝鲜战争时期的菜肴。当时，因战争而离开家乡的难民面临严重的粮食短缺。猪肉汤饭的诞生是为了利用稀缺的猪肉和其他可用的原料来养活大多数人，为劳动者提供温暖而充实的一餐。